Gasprijs slingert met tientallen procenten heen en weer: ‘Dit zal nog wel even zo doorgaan’

Eindpunt van de Yamal-Europe-pijpleiding bij de Poolse stad Wloclawek. De pijpleiding van 4.107 kilometer verbindt de gasvelden op het Russische schiereiland Jamal met Polen en Duitsland, via Belarus, en voorziet in 40 procent van de Europese vraag naar aardgas. Beeld Omar Marques / Getty

Direct na de opening van de markt schoot de prijs voor gas dat in april geleverd moet worden naar 300 euro per megawattuur. Dat is een stijging van 60 procent ten opzichte van vrijdag en zo’n vijftien keer meer dan vorig jaar rond deze tijd. Kort daarna daalde de prijs tot rond de 250 euro, maar hij schiet voortdurend met tientallen euro’s heen en weer.

‘Je ziet dat bedrijven die dit weekend hebben besloten dat ze per se gas moeten hebben, daar op zo’n maandagochtend enorme prijzen voor betalen’, zegt energieanalist van Klaas Dozeman van BCI. ‘Er is dan even heel veel handel op die recordprijs, en die zakt daarna weer in.’ De grote winnaar bij dit soort schommelingen zijn speculanten, hedgefondsen en flitshandelshuizen. ‘Die weten dat er dit soort pieken optreden en hebben vorige week gas gekocht dat ze nu weer verkopen’, schat Dozeman in. ‘Die verdienen nu waarschijnlijk heel veel geld.’

Twee grote kwesties beheersen momenteel de markt. Ten eerste de energievoorziening in Oekraïne. De aanval op de kerncentrale in Zaporizja, die een groot deel van de elektriciteit in het land opwekt, leidde tot de verwachting dat de Oekraïners zullen proberen meer van het gas te gebruiken dat door het land naar Europa stroomt. Dozeman: ‘Het wordt bovendien weer koud in Oekraïne deze week, dus ze zullen het nodig hebben.’

De tweede grote factor is de oproep van VS en Japan voor een boycot van Russische olie. ‘De volgende stap na een olieboycot is natuurlijk een gasboycot’, zegt Dozeman. Hij verwacht dat onder die dreiging de prijzen de komende tijd nog flink zullen fluctueren.

Binnen Europa is de vraag hoe lang het duurt voordat bedrijven besluiten dat het bij deze prijzen niet rendabel is hun productie aan de gang te houden. Eerder sloot de aluminiumfabriek van Aldel in Delfszijl. Ook in de glastuinbouw is het gasgebruik al grotendeels teruggeschroefd.