Gasprijs daalt naar 133 euro, het laagste niveau sinds eind juni

Een gascentrale in Noorwegen. Beeld AP

De prijs voor gas dat een dag later wordt geleverd (de ‘spotprijs’), zakte nog verder naar 58 euro per megawattuur. Dat is de laagste prijs sinds september vorig jaar.

De prijsdaling houdt deels verband met de hogere temperatuur en harde wind, waardoor er op dit moment minder gas nodig is. Ook wordt op de markt nauwgezet gekeken naar de plannen die de Europese Commissie vandaag zal presenteren. Er komt in ieder geval een uitwerking van het idee om in Europa gezamenlijk gas te kopen. Door dit voorstel zullen Europese landen mogelijk minder tegen elkaar gaan opbieden.

Gazprom dreigt de gaskraan dicht te draaien als Europa een maximumprijs verbindt aan Russisch gas, liet de topman zondag weten. Europa is minder afhankelijk van Russisch gas dan vóór de oorlog in Oekraïne, maar nog steeds komt een deel van de totale aanvoer uit Rusland. Vorige week ging het om gemiddeld 1.071 gigawattuur per dag, zo’n 8,5 procent van de totale aanvoer.

Belangrijker voor Europa is nu de aanvoer van Noors gas en de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng). Vorige week kwam er gemiddeld 4.512 gigawattuur lng per dag binnen. Nederland heeft twee terminals waar lng aan land kan worden gebracht en weer naar gas kan worden omgezet. De in september geopende terminal in de Eemshaven heeft begin oktober de maximale uitzendcapaciteit vergroot, waardoor de totale uitzendcapaciteit van lng in Nederland is gestegen naar 847,6 gigawattuur per dag.