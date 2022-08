Gasprijs bereikt nieuw record, maar overheden blijven hamsteren

Een machineruimte op een drijvende lng-fabriek in de haven van Rotterdam. De lng-fabriek slaat vloeibaar gemaakt aardgas (lng) op en zet het weer om in gas, om geleverd te kunnen worden aan het Nederlandse gasnet. Beeld Sem van der Wal / ANP

En weer breekt de gasprijs in Europa records. Vrijdagmiddag kondigde het Russische staatsgasbedrijf Gazprom aan dat het de Nordstream-pijpleiding drie dagen sluit voor ‘onvoorzien onderhoud’. Maandag piekte de toonaangevende Nederlandse gasbeurs TTF bij de opening direct op 276 euro per megawattuur, vijftien keer zoveel als jarenlang normaal was. Dinsdag was de slotkoers iets lager, maar nog altijd 260 euro.

‘Eerder deze zomer heb ik nog voorspeld dat we boven de 200 euro zouden komen wanneer Nordstream zou sluiten’, zegt analist Andreas Schroeder van Icis, een bureau dat marktinformatie levert aan de internationale energiehandel. ‘Die grens is bereikt. Maar hoeveel het nu nog verder omhoog kan, durf ik echt niet te zeggen. Onze modellen kunnen deze situatie ook niet aan.’

De ongekende prijzen roepen de vraag op: wie koopt er nu nog? En wie niet meer?

‘Veel industriële kopers kopen niet tegen deze prijzen’, zegt analist Klaas Dozeman van het Haagse handelshuis Brainchild Commodity Intelligence. Brainchild handelt voor onder meer tuinders en fabrieken in gas. ‘Voor veel industriële bedrijven geldt dat het boven de 160 euro niet meer rendabel is om gas te kopen.’

Brainchild heeft wel veel klanten die ook helemaal niet hoeven kopen omdat zij afgelopen jaar juist veel langetermijncontracten hebben gesloten. Tegen prijzen die in het licht van de huidige markt zeer gunstig zijn. ‘Die hebben voor zekerheid gekozen, en daar zijn ze nu blij mee.’ Om diezelfde reden hebben sommige bedrijven de laatste weken via Brainchild nog wel gas gekocht dat na 2023 geleverd wordt.

Steun van de overheid

De belangrijkste kopers die nu nog inkopen voor deze winter, doen dat met steun van de overheid, zeggen de analisten. Een van die partijen is het Duitse Trading Hub Europe (THE), dat van de Duitse staat 15 miljard euro heeft gekregen om de gasvoorraden aan te vullen.

Een andere grote is groothandelsbedrijf Uniper, dat een van de belangrijkste klanten was van Gazprom. Uniper krijgt nu minder gas uit Rusland dan was afgesproken. Terwijl het dat gas wel al had doorverkocht tegen een lage prijs. Nu moet Uniper dus met groot verlies ergens anders gas vandaan zien te halen. Het bedrijf werd deze zomer door de Duitse overheid met een kapitaalinjectie van 15 miljard euro van een faillissement gered.

‘Eigenlijk kun je dus zeggen dat het de belastingbetalers zijn die nu kopen’, zegt Schroeder, die zelf in Duitsland woont. In Nederland geldt iets vergelijkbaars, zegt de woordvoerder van groothandelshuis Gasterra. ‘Wij kopen zelf vooral veel in opdracht van de overheid, omdat we daarmee hebben afgesproken dat we de gasopslagen in Grijpskerk, Alkmaar en Norg gaan vullen.’

Daarbuiten haken steeds meer kopers af, zien ze ook in de dealingroom van Gasterra. ‘Ook omdat je bij dit soort hoge prijzen vaak grote margin calls moet betalen: je moet dan enorme bedragen storten als onderpand voor het gas dat je in de toekomst gaat afnemen. Veel bedrijven hebben dat geld niet en kopen dus niet meer.’

Voorraden aardig gevuld

Met dat vullen van die gasvoorraden gaat het intussen heel aardig. Binnen de Europese Unie is het doel om alle voorraden voor 1 oktober minstens voor 80 procent gevuld te hebben. Zondag was dat 77,4 procent, en in het huidige tempo zal de EU deze week het doel van 80 procent al halen. Duitsland heeft de 80 procent deze week al aangetikt, Italië zit er amper 2 procentpunt van af, en ook Nederland zit op 71,6 procent.

Maar veel overheden, waaronder die van Nederland en Duitsland, vinden 80 procent niet meer voldoende. Vorige week nog trok Rob Jetten 200 miljoen euro uit om de gasopslag Bergermeer bij Alkmaar nog verder te vullen. De ironie is dus dat de gasprijs deels wordt bepaald door Europese overheden, die feitelijk tegen elkaar opbieden om het gas in hún gasopslagen te krijgen.

Welke impact die prijzen kunnen hebben voor huishoudens, kunnen de klanten van Budget Energie inmiddels vertellen. Budget Energie koopt maandelijks energie in en heeft dus direct te maken met de huidige prijzen. Klanten bij het energiebedrijf hebben hun maandelijkse voorschot binnen twee maanden zien verviervoudigen, waardoor er klanten zijn met alleen AOW die 800 euro per maand aan Budget Energie moeten betalen.

Door dit soort gevallen staat de regering onder grote druk om ‘iets’ te doen voor consumenten. Het maximeren van de energieprijs is een veelgenoemde optie. Dat gebeurt nu al in Spanje en Portugal. ‘Maar het is te hopen dat dat niet gebeurt’, zegt Schroeder. ‘Dan ben je namelijk de waarheid buitenspel aan het zetten.’ Die waarheid is volgens Schroeder dat er een tekort is dat moet worden opgelost. ‘Als je zegt: gas mag niet meer kosten dan een bepaald bedrag, dan heb je daardoor niet meer gas. Daarvoor moet je zorgen dat je meer gas naar Europa haalt, maar daar wordt op dit moment al alles aan gedaan. Of je moet zorgen dat er minder gas wordt gebruikt. En daarvoor zorgt, hoe hard het ook is, die hoge energieprijs.’