Gary ‘Mr. Nice Guy’ Lineker en de BBC kunnen niet zonder elkaar

Mediabelangstelling op zondag voor Gary Lineker. Beeld REUTERS

Gary Lineker heeft veel overwinningen geboekt in zijn zestien jaar als voetballer, maar de meest opmerkelijke zege behaalde hij als presentator tegen de BBC. Na de boycot van Linekers collega’s en de daarop volgende maatschappelijke onrust maakte omroepdirecteur Tim Davies maandag bekend dat het vertrouwde gezicht van Match of the Day zal terugkeren op het scherm. Niet de oud-voetballer, maar de BBC-bestuurders moeten nu vrezen voor hun baan.

Concessies lijkt Lineker niet te hebben gedaan. Hij mag gewoon blijven twitteren terwijl de omroep het socialemediabeleid gaat herzien. Noch heeft de presentator zijn verontschuldigingen aangeboden voor de tweet die hij een week geleden verstuurde. ‘Dit is slecht en onmetelijk wreed beleid’, zo had hij geschreven over het asielbeleid van de Conservatieve regering, ‘gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet ver af staat van die in het Duitsland van de jaren dertig, of zeg ik nu iets heel verkeerds?’

Eigen doelpunt

Voor de BBC was deze aanval op de Conservatieve regering reden om Lineker op non-actief te stellen. De oud-voetballer, de held van progressief Engeland, ontving al eerder waarschuwingen voor het ventileren van politieke meningen op sociale media, wat volgens de omroepbazen in strijd was met de neutraliteit van de publieke omroep. De BBC besloot het gevecht aan te gaan met Lineker, wat al snel uitdraaide op een sensationeel eigen doelpunt. ‘BBC has gone too VAR,’ luidde een speelse krantenkop in The Daily Star.

Wat volgde deed denken aan de strijd, twee jaar terug, tussen Marcus Rashford en Boris Johnson. De aanvaller van Manchester United, bijgestaan door een pr-bureau, had felle kritiek geuit op het besluit van de toenmalige premier om te bezuinigen op gratis lunchmaaltijden voor armere scholieren. Het draaide uit op een verlies voor de premier. Een spandoek met de tekst ‘Rashford 1 - Boris 0’ belandde zelfs in het National Football Museum. De 25-jarige voetballer werd beloond met de titel Member of the Order of the British Empire.

‘Garygate’ is evenwel het beste bewijs van de invloed die voetballers op het eiland hebben. Tot terugkerende ergernis hekelt Gary Winston Lineker, een centrum-linkse Remainer, al jaren diverse Conservatieve leiders. ‘Voelt iemand anders zich politiek dakloos?’, twitterde hij nadat Theresa May in 2017 de verkiezingen had gewonnen van Labours Jeremy Corbyn, ‘iedereen lijkt zo uiterst rechts of uiterst links te zijn. Een verstandige positie in het midden is wellicht aantrekkelijk.’ Net als in zijn tijd als voetballer is is Lineker een centrumspits, die soms naar links uitwijkt.

Hugh Grant van de voetbalwereld

De Britse liefde voor de in Leicester geboren Lineker heeft ook veel te maken met zijn vriendelijke voorkomen. Hij was altijd het goudhaantje tussen de ruwe hedonisten die de kleedkamers in de jaren tachtig bevolkten. Met zijn knappe kop, zelfspot (‘Trapte ooit tegen een bal’, staat in zijn Twitterprofiel) en vermogen een beschaafd gesprek te voeren bleek deze goaltjesdief na zijn voetballoopbaan een geboren presentator van Match of the Day te zijn. Mr. Nice Guy, zoals zijn bijnaam luidt, groeide uit tot een soort Hugh Grant van de voetbalwereld.

Bovendien belichaamt Lineker, net als Rashford onderscheiden met een Orde van het Britse Rijk, het Britse idee van ‘fair play’. Als voetballer kreeg hij nooit een rode of gele kaart, al was dat vroeger makkelijker dan tegenwoordig. Waar het in de Engelse voetbalstadions nu een stuk rustiger is in vergelijking met de jaren tachtig, is het maatschappelijke debat op het eiland ruwer en radicaler geworden. De strijd tussen Lineker, met zijn nazi-analogie, en de BBC, met een overdreven reactie daarop, bleek daar een symptoom van.

Nadat de vrede was getekend begaf Lineker zich weer op Twitter. ‘Ik heb bijna drie decennia lang sport gepresenteerd, liet hij weten, ‘en ben ongelooflijk trots om bij de beste en eerlijkste omroep in de wereld te werken.’ Er klinkt een zekere opluchting uit deze woorden. De BBC kan niet zonder die aardige jongen, maar andersom geldt hetzelfde.

Match of the Day Waar Nederlanders met een bord eten op schoot naar de voetbalsamenvattingen kijken, doen de Britten dat met een glas wijn of een blik bier. Na het late journaal van zaterdag – en zondag – is in miljoenen Britse woonkamers het olijke trompetgeschal te horen van Match of the Day. En dat al bijna zestig jaar, want zo oud is het langstlopende voetbalprogramma ter wereld. Hoeveel wedstrijden er tegenwoordig ook rechtstreeks worden uitgezonden, Match of the Day is een verplicht nummer voor voetballiefhebbers in binnen- en buitenland. Naast de wedstrijden draait het programma ook om de gesprekken en kwalitatief hoogstaande analyses van Gary Lineker en zijn collega’s Alan Shearer en Ian Wright, drie grootheden uit het Engelse voetbal. Typische Shearer-constateringen als That ball should be in the back of the net bezitten een meditatieve kracht. De voetbalshow heeft in zes decennia slechts vijf verschillende presentatoren gehad. De langstzittende anchorman is Lineker, die komend jaar zijn 25-jarige jubileum viert.