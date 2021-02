Gamestop-revolte crasht, maar krijgt een politiek staartje

Een van de winkels van Gamestop in New York. Beeld AP

In één dag hebben sommige beleggers bedragen verdiend waar ze normaal maanden voor zouden moeten werken. Zoals de 25-jarige Pablo Batista. Nadat het restaurant waar hij als kok werkte de deuren moest sluiten vanwege de lockdown, begon hij met een startbedrag van 4.000 dollar (ongeveer 3.340 euro) in aandelen te handelen. Om de tijd te verdrijven, zo meldde de New York Times die hem sprak.

Toen kwam GameStop. Het aandeel van de Amerikaanse winkelketen noteerde begin dit jaar slechts 17 dollar. Miljoenen particuliere handelaren wisten de koers op de drijven tot 483 dollar. Met BlackBerry en bioscoopketen AMC gebeurde iets soortgelijks. Kok Batista verdiende er vorige week maandag 11.440 dollar mee. Grote verliezers waren hedgefondsen. Die gokten op een koersdaling door short te gaan op het aandeel. Zij gingen voor miljarden het schip in.

Lord of the Rings-heroïek

Aan dat nivelleringsfeestje is nu een einde gekomen. Vrijdagochtend (Nederlandse tijd) was de koers van GameStop gekelderd tot 53,50 dollar, om daarna weer even op te veren. Deelnemers aan de discussiegroep WallStreetBets op Reddit, waar het allemaal begon, doen wanhopige pogingen de rijen gesloten te houden en niet te verkopen. ‘Hold the line’, is hun leus. Inclusief fragmenten van een belegerde burcht uit het fantasy-epos Lord of the Rings. Het mag niet baten. Ene Keith Gill, op internet bekend als Roaring Kitty en een van de drijvende krachten achter de actie, liet weten dat hij alleen al dinsdag 13 miljoen dollar verloor.

Dat betekent nog niet het einde van de GameStop-saga. Vriend en vijand houden er rekening mee dat de huis-tuin-en-keukenbelegger een blijvende machtsfactor is. Mogelijk volgen nieuwe acties. De omstandigheden lijken ideaal: gedreven door de extreem lage rente en coronaverveling wagen particulieren zich massaal op de beurs. In Nederland steeg hun aantal vorig jaar met 17 procent, naar 1,75 miljoen.

Politieke steun

Zij worden geholpen door simpele beleggingsapps en een prijzenslag onder online-brokers. ‘Iedereen met een smartphone en een dollar kan een rekening openen en handelen’, zo vat een analist het samen. Een voorbeeld daarvan is Robinhood, dat onder vuur kwam te liggen nadat het de handel in GameStop en enkele andere aandelen tijdelijk aan banden legde. Die beperkingen zijn inmiddels teruggedraaid. In Nederland was het eerst BinckBank en daarna DeGiro die de beleggingskosten naar beneden duwden.

De politiek is in elk geval wakker geschud. Amerikaanse beleidsmakers van rechts (Ted Cruz) tot links (Alexandria Ocasio-Cortez) betuigden steun. Volgens hen bevoordelen de financiële markten de grote, gevestigde partijen. Donderdag sprak de kersverse minister van Financiën Janet Yellen met haar toezichthouders. Daarbij kwam ook een heel andere zorg ter sprake: dat kleine beleggers wellicht meer in bescherming moeten worden genomen tegen hun eigen zucht naar snelle winst.