Games geliefder dan ooit in coronajaar 2020: inmiddels miljardenindustrie in Nederland

Animal Crossing, Mario Kart en Among Us zijn in 2020 voor veel Nederlanders vertrouwde namen geworden. Dit zijn maar een paar van de games waarmee veel lockdownuren zijn verdreven. Niet alleen de fysieke sport won aan populariteit, ook de spelletjes op laptop, smartphone of spelcomputer zaten in de lift. Hoe populair is het gamen inmiddels, en hoeveel uur zitten kinderen en volwassenen achter een elektronisch spel?

De gamewereld kwam de afgelopen weken vooral negatief in het nieuws. Werknemers en consumenten van spellenmaker Activision Blizzard klaagden het bedrijf aan wegens seksuele intimidatie en discriminatie, terwijl Chinese gamesgigant Tencent volgens de eigen overheid de jeugd zou bederven met verslavende spellen. Maar aan de verkoopcijfers te zien heeft corona de branche geen windeieren gelegd. De omzet is in 2020 verder gestegen. In Nederland gaat er inmiddels zo’n 1 miljard euro om in de verkoop van games, nagenoeg een verdubbeling sinds 2015. De omzet in 2020 lag zo’n 20 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van analysebureau Newzoo, die de getallen vanwege de internationale vergelijking in dollars rapporteert. Newzoo voorspelt dat in 2021 de omzet wel eens kan stagneren of licht kan dalen, omdat de gebruikers vanwege de hernieuwde vrijheid na corona iets minder vaak achter de spelcomputer zitten.

Ouders van jongere kinderen weten dat hun kinderen soms uren zoet zijn met Minecraft, Fortnite of FIFA, om maar een aantal zeer goed verkochte spellen te noemen. Onder volwassen zijn games als Grand Theft Auto V of Call of Duty populair. In alle leeftijdsgroepen is het gebruik van games in 2020 ook flink opgelopen, blijkt uit de studie van Newzoo. Hierbij is gekeken naar West-Europese landen en de Verenigde Staten, een uitsplitsing naar Nederland ontbreekt. Onder tieners ging 60 procent van de gebruikers vaker een gamen. Bij gebruikers tussen de 51 en 65 jaar oud was dat 40 procent. Gemiddeld besteedt een speler inmiddels 10 uur per week aan game, anderhalf uur meer dan voor de corona-uitbraak.

West-Europese tieners tussen de 11 en 14 jaar zitten momenteel het vaakst achter de spelcomputer. Maar ook in de leeftijd tussen 6 en 10 jaar wordt er al volop gegamed. Vanaf 15 jaar zakt het gebruik gestaag. Van de groep tussen 45 en 65 jaar speelt nog 31 procent een game; over oudere groepen zijn geen gegevens bekend.

Van alle gamers op de spelcomputer is de meerderheid nog een man (56 procent), maar bij spelletjes op het kleinere scherm van mobiel of tablet zijn vrouwen (51 procent) in de meerderheid. Op de mobiele telefoon zijn Match 3-spellen zoals Candy Crush en woordspellen als Wordfeud erg populair.

Niet het sociale contact met andere spelers, het opdoen van vaardigheden of het competitie-element worden genoemd als voornaamste reden om naar de spelcomputer te grijpen. Dat is, blijkt uit het onderzoek, de behoefte aan ontspanning. Vooral de oudere gamer (51-65 jaar) gebruikte het elektronische spel om dit afgelopen coronajaar de zinnen te verzetten.