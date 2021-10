Gamegigant Activision Blizzard ontslaat tientallen werknemers na onderzoek naar wangedrag

Werknemers lieten in september hun ongenoegen blijken over de bedrijfscultuur binnen het gamebedrijf. Beeld AFP

Minstens twintig andere medewerkers zijn niet ontslagen, maar wel op de vingers getikt. De ontslagen en berispingen zijn het gevolg van een intern onderzoek.

Ook schikte Activision Blizzard dit jaar met de gelijkheidscommissie EEOC in de VS, die een rechtszaak tegen de gamegigant had aangespannen vanwege seksuele intimidatie en discriminatie. Volgens de voorwaarden van de schikking is een fonds ter waarde van 18 miljoen dollar (ongeveer 15,4 miljoen euro) opgericht, waarmee slachtoffers gecompenseerd gaan worden.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC stelde eveneens een onderzoek in naar het bedrijf. De toezichthouder wilde weten of Activision Blizzard investeerders tijdig heeft ingelicht over de kwesties rond seksuele intimidatie en ongelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers.

In september van dit jaar staakten zo'n tweehonderd medewerkers uit protest tegen de slechte behandeling van onder meer vrouwelijke werknemers. Naast Call of Duty is Activision Blizzard verantwoordelijk voor games als Candy Crush en World of Warcraft.