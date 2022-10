Gaat Poetin zijn oorlogsstrategie veranderen met een grotere inzet van de luchtmacht?

Een Russische Su-25 vuurt raketten af in Oekraïne. Beeld AP

Het is de grootste vraag die na bijna acht maanden oorlog nog altijd niet beantwoord is: waarom gaan Vladimir Poetin en zijn generaals er niet alsnog met gestrekt been in met het grote Russische wapenarsenaal? Om precies te zijn: niet met tactische kernwapens maar met een massale luchtcampagne met conventionele wapens, zowel met hightechraketten als met ouderwetse bommen afgeworpen door vliegtuigen.

Vooral burgerdoelen geraakt

Het doel: Oekraïne zoveel mogelijk schade toebrengen, van de infrastructuur tot de regering en de legertop. Met de 84 raketten die het Russische leger maandag afvuurde, vooral op burgerdoelen, blijkt dat Moskou nog hard kan toeslaan met hightechwapens zoals kruisraketten.

De afgelopen maanden benadrukten de Amerikanen en de Britten juist dat het Russische arsenaal van moderne wapens flink was geslonken en dat Moskou voorzichtig omging met de hoeveelheid die het nog over had.

Maar de kostbare raketten die neerkwamen in tal van steden, troffen onder andere energiecentrales, een universiteit, een speeltuin, een kantoorgebouw, verkeerskruisingen en parken. Ze sloegen niet in op het spoorwegnet, strategische bruggen of militaire bases in het Westen die door het Oekraïense leger worden gebruikt om buitenlandse wapens aan te voeren. Ook tv-torens en andere telecom-faciliteiten, die president Volodymyr Zelensky in staat stellen om elke dag zijn boodschap naar buiten te brengen, werden niet geraakt.

Today Ukrainian Forces 🇺🇦 shot down four Russian Fighter Jets

1x Su-25, 2x Su-30, 1x Su-34



1x Mi-8 Helicopter, 6x Drones, and 1x Cruise Missile were shot down



Total Cost of Damage from today for Russian Forces is $90 Million pic.twitter.com/UvDSA5dn4k — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) 24 september 2022

Verandering oorlogsstrategie

De raketten legden ook niet de luchtverdediging, militaire hoofdkwartieren, het ministerie van Defensie en Zelensky’s presidentiële kantoor in de as. Of staat dit alles Oekraïne nog te wachten in de komende weken nu een luchtmachtgeneraal de invasiemacht aanvoert?

Met de benoeming van luchtmachtbaas Sergej Soerovikin, afgelopen zaterdag, nemen de speculaties toe dat Poetin meer gebruik wil gaan maken van de grote Russische luchtmacht, die tot nu toe niet volledig werd gebruikt.

De rakettenregen van maandag, die vooral bedoeld leek te zijn als Poetins wraakactie voor de aanslag op de Krim-brug, zou mogelijk de eerste verandering zijn van de oorlogsstrategie. Tekenend was de tevreden reactie van de Tsjetjeense leider Ramzan Kadyrov maandag. ‘Nu ben ik honderd procent tevreden met de operatie’, aldus Kadyrov, wiens militairen meevechten in Oekraïne, over de luchtaanvallen op Kyiv.

In de komende weken moet duidelijk worden of Moskou ook een belangrijke fout in het invasieplan gaat herstellen: het niet veroveren van het Oekraïense luchtruim. Want als de luchtmacht meer moet worden ingezet, dan moet het ook vrijuit kunnen opereren boven het slagveld. De Russen betalen nog altijd een grote prijs voor deze militaire ‘blunder’.

The world once again saw the true face of a terrorist state that is killing our people. On the battlefield & in peaceful cities. A country that covers its true bloody essence & goal with talks about peace. It proves that the liberation of 🇺🇦 is the only basis of peace & security. pic.twitter.com/U08lD1POE9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 oktober 2022

Bombardementen op grote schaal

Omdat de Oekraïense luchtverdediging in de eerste dagen van de oorlog niet werd uitgeschakeld, kunnen de grondoperaties sindsdien niet op grote schaal worden ondersteund vanuit de lucht. Ook ondernam het Russische opperbevel geen serieuze poging om in de eerste fase van de oorlog Oekraïne op grote schaal te treffen met bombardementen. Terwijl het gebruik van het machtige luchtwapen, zo toonden de Navo-interventie in Kosovo (1998) en de Irak-oorlogen in 1991 en 2003 aan, cruciaal is in moderne oorlogvoering.

Een dagenlange luchtcampagne tegen militaire hoofdkwartieren, cruciale infrastructuur zoals bruggen en energiecentrales, luchtmachtbases en andere belangrijke militaire installaties ontbrak. De verwachting dat de oorlog een blitzkrieg-operatie zou worden, met een snelle inname van Kyiv, speelde hierin een grote rol. Ter vergelijking: tijdens de Irak-invasie voerden de VS en de bondgenoten in een maand tijd zo’n 41 duizend vluchten uit om de Iraakse president Saddam Hussein en zijn leger te verslaan.

De helft daarvan waren gevechtsmissies en bombardementen. In 1999 had de Navo een luchtcampagne van 78 dagen nodig om Servië tijdens de Kosovo-interventie op de knieën te dwingen. In deze periode werden 38 duizend vluchten uitgevoerd, waarvan ruim 10 duizend gevechtsmissies en bombardementen waren. De Russische luchtmacht en marine volstonden in februari echter met een korte aanval met kruisraketten en korteafstandsraketten, net als maandag veilig afgevuurd vanaf Rusland en zee. Gemiddeld voert de luchtmacht nu dagelijks slechts 200 tot 300 vluchten uit.

#Ukraine: The previously unseen wreckage of a Russian Su-34 fighter-bomber (RF-81852, 09 Red), which was reportedly shot down over Lyman, #Donetsk Oblast. Going by the presence of the AKU-58A launcher-pylon the jet was armed with air-to-ground guided missiles (Kh-29/-31/-58/-59). pic.twitter.com/FWMuI0tGbI — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 2 oktober 2022

Verlammen Oekraïne

Maar ook toen de oorlog uitliep op een lang gevecht, ondernam Moskou geen poging om alsnog heer en meester te worden in het Oekraïense luchtruim. Op papier was het wel in staat om met een grootschalige luchtcampagne de Oekraïense S-300 luchtdoelbatterijen en de tientallen MiG-29's en Su-24's van Kyiv uit te schakelen.

Met zo’n 160 duizend militairen en zo’n 1.200 gevechtsvliegtuigen behoort de Russische luchtmacht tot de sterkste van de wereld. Het gevaar van de S-300’s en de westerse luchtdoelraketten, zoals de Stinger, zorgen er nog altijd voor dat het Kremlin de rol van de luchtmacht beperkt. Hoe gevaarlijk het Oekraïense luchtruim is, bleek vorige week opnieuw uit een video op sociale media hoe een Russische toestel in het oosten wordt neergehaald. Het zou gaan om een Su-34, een van de modernste Russische gevechtsbommenwerpers, die mogelijk door een luchtdoelraket uit de lucht werd geschoten.

Net als de Britse spionnenbaas Jeremy Fleming, die dinsdag benadrukte dat belangrijke Russische munitie opraakt, gelooft voormalig militair topman generaal-majoor b.d. Pieter Cobelens niet dat het Kremlin het tij nog kan keren met een grote luchtcampagne om Oekraïne te verlammen.



‘Uit alles blijkt dat ze niet genoeg moderne middelen hiervoor hebben, zoals precisiewapens’, zegt Cobelens, oud-directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). ‘In de plaats daarvan worden nu meer grove wapens ingezet, die minder trefzeker zijn. De Russen zijn ook niet bij machte, door de internationale sancties, om hun moderne wapenarsenaal aan te vullen.’

Ukrainian air defense units shot down the Russian bomber Su-34 during a counteroffensive in the east



📽️by AFU StratComhttps://t.co/y4tc50Ppdo pic.twitter.com/nA79yhIOUw — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) 8 oktober 2022

Zelensky als doelwit

Cobelens, die als directeur Operaties van Defensie de Nederlandse militaire inzet in Afghanistan en Irak overzag, denkt dat een grootschalige luchtoorlog een gepasseerd station is. ‘Daarvoor is het te laat’, betoogt hij. ‘Rusland heeft al lang het initiatief verloren. Oekraïne heeft zich kunnen herpakken en staat nu met moderne Amerikaanse wapens tegenover ze. Het Russisch leger lijkt ook door angst geregeerd. Ondertussen moeten ze vechten tegen een vijand die geen centimeter wil wijken.’

Mocht Rusland de luchtacties gaan escaleren, dan zal dat ook tot meer voorzichtigheid leiden bij Zelensky en zijn generaals die voor Moskou een legitiem militair doelwit zijn. Zelensky tart nu al bijna acht maanden Moskou met zijn openbare optredens, zoals in september toen hij plotseling opdook in Izjoem om de verovering te vieren. Tijdens de Irak-oorlogen zou zo’n actie van Saddam Hussein, op wie de VS voortdurend jacht maakten, ondenkbaar zijn geweest.

Waarom is het zo moeilijk voor de Russen om Zelensky en zijn militaire top uit te schakelen? Cobelens: ‘Daarvoor moet je precieze informatie hebben over waar ze zich bevinden. Wij zien Zelensky en hoge militairen wel steeds in een filmpje maar, geloof mij, dit is niet steeds dezelfde locatie. De Russische informatiepositie is lang niet zo goed als die van de Oekraïners, die geholpen worden door westerse inlichtingen. Als je niet boven in de lucht hangt, dan wordt het afluisteren van de Oekraïense communicatie heel moeilijk.’