Gaat Oekraïne de oorlog winnen? 'Ik merk geen enkele twijfel onder Oekraïners’

Een inwoner van Mykolajiv wordt opgevangen door hulptroepen, nadat haar flatgebouw werd geraakt door een raket. Ze verloor meerdere familieleden. Beeld Daniel Rosenthal

Tom, wat is sterker in Mykolajiv: het overwinningsgevoel vanwege Cherson of de angst voor nieuwe raketaanvallen?

‘De beelden in Cherson laten grote euforie zien, maar die voel ik hier niet. De kans op een Russische inname van Mykolajiv is natuurlijk kleiner geworden door de verplaatsing van de frontlinie, maar was eigenlijk al even geweken. Ondertussen was er gisteren een zware luchtaanval hier met een S-300 raket. Dat is een raket die eigenlijk bedoeld is om vliegtuigen mee uit de lucht te schieten, maar door een gebrek aan precisieraketten gebruikt Rusland die nu om ook gronddoelen aan te vallen. Gisteren is zo’n raket ingeslagen in een wooncomplex, met zeven doden als gevolg.

‘Ik ben gaan kijken bij dat flatgebouw. Mensen stonden in hun pyjama’s te kijken hoe de lichamen van hun buren werden geborgen. Een jongen van 16 had zijn ouders verloren, een oudere man zijn kind. Mykolajiv is sinds februari bijna dagelijks gebombardeerd. De sfeer is heel bedrukt hier, ik heb geen euforie gezien.

‘De mensen die ik sprak bij de plek van inslag, zeiden wel dat ze zeker zijn dat Oekraïne gaat winnen. En dat de bevrijding van Cherson een stap naar de overwinning is.’

Waar is dat vertrouwen op gebaseerd?

‘De oorlog verloopt de afgelopen maanden voortvarend voor Oekraïne. Ze hebben de Russen eerst verdreven uit het noorden bij Kyiv, daarna uit het noordoosten rondom Charkiv, en nu is Cherson heroverd. Het lukt de Russen niet om terreinwinst te boeken in het oosten en Oekraïne heeft stabiele wapensteun van het Westen. Ook zijn de soldaten veel gemotiveerder dan de Russische. Zelensky heeft geen problemen, zoals Poetin, om uit te leggen waar zijn soldaten voor vechten. De Oekraïners vechten voor hun land. Tegelijkertijd is de realiteit dat Oekraïne nog een lange weg te gaan heeft.’

Zijn de Oekraïners bereid om misschien nog wel jaren voor de bevrijding van hun land te vechten? En dus ook dit soort raketaanvallen te blijven ondergaan?

‘Ik merk geen enkele twijfel onder Oekraïners. Niemand die ik gesproken heb, is bereid tot onderhandelen. Er zijn al duizenden Oekraïense militairen omgekomen in deze oorlog. Nu onderhandelen met Poetin over een compromis zou betekenen dat die mensen voor niets zijn gestorven. En dat Rusland niet wordt gestraft voor het binnenvallen van Oekraïne, en de misdaden die het hier heeft gepleegd.’

‘Wel zijn de mensen bang dat het Westen druk gaat zetten op Kyiv om op een zeker moment te onderhandelen. Maar nu staat Oekraïne er beter voor dan Rusland. Het heeft ook de mogelijkheid om door te vechten.’

Nog even over Mykolajiv: hoe gaan mensen om met die angst, dat elke dag je woning gebombardeerd kan worden?

‘Een deel van de bevolking is gevlucht, maar veel anderen willen dat niet. Het is niet makkelijk om je huis achter te laten en vluchteling te worden. Dat voelt voor veel mensen als een vernedering.’

‘De mensen die achtergebleven zijn, proberen zo normaal mogelijk te leven. Winkels en cafeetjes zijn bijvoorbeeld open. Maar ze zijn wel bang. Het luchtalarm gaat nog twee keer per nacht af en dat is zo luid dat je er altijd wakker van wordt. En dan is het maar hopen dat er geen knal volgt. Sinds het begin van de invasie zijn er maar 44 dagen geweest waarop Mykolajiv niet is gebombardeerd.

‘Ze hopen dat er binnenkort weer schoon water uit de kraan komt. Normaal gesproken komt het drinkwater hier vanuit de Dnipro, maar Rusland heeft leidingen tussen de rivier en de stad opgeblazen. Oekraïne kon die niet herstellen, omdat die leidingen in oorlogsgebied lagen. Door de bevrijding van Cherson hopen ze dat die nu gerepareerd kunnen worden. Op dit moment komt er zogenoemd ‘technisch water’ uit de kraan. Dat is erg chemisch: je kunt ermee douchen, maar het niet drinken of ermee koken.’

Hoe is het voor jou als journalist daar? Door naar een stad te gaan die bijna elke dag beschoten wordt door het Russische leger, breng je ook jezelf in gevaar.

‘Op de echt gevaarlijke plekken aan de frontlinie kom je haast niet. Het Oekraïense leger houdt journalisten daar weg. Wij zijn op weg gegaan naar Cherson, maar werden 25 kilometer voor de stad tegengehouden. Volgens het leger is de stad nog te gevaarlijk. Er zouden Russische soldaten zijn achtergebleven, mogelijk vermomd als gewone burger. En door de geleidelijke terugtrekking heeft Rusland de kans gehad de stad levensgevaarlijk achter te laten.

‘Het Oekraïense leger zal dat zorgvuldig onderzoeken en de bevolking filteren op Russische soldaten en collaborateurs. Hoe het dat doet, wil het misschien ook niet aan ons laten zien.

‘Ook in een stad als Mykolajiv is het een risico om te werken. Maar het is de enige manier om te laten zien wat er gebeurt in deze oorlog. Ik kan na een paar dagen weer weg. Andere mensen hebben die luxe niet. De risico’s voor journalisten zijn er, maar die wegen niet op tegen de risico’s die de bevolking loopt.’