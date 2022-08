Gaat Nederland een ‘hete herfst’ vol stakingen tegemoet?

Stakende conducteurs en machinisten in de hal van het CS Rotterdam. Rechts met vlag en barad conducteur Jelle Nauta. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

In de vertrekhal van Rotterdam Centraal kun je vrijdagochtend de moed bijna in de schoenen van reizigers zien zinken. Bij de Sardijnse familie, bijvoorbeeld, die om 12.00 uur op Schiphol moet zijn voor een vlucht huiswaarts en nu verslagen naar de digitale dienstregeling wijst: ‘alle letters zijn rood’. Bij de Turkse expat, die om 11.00 uur in Breda moet zijn om te solliciteren naar haar ‘dreamjob’. Bij de blinde man ook, die niet kan zien of die ene trein van 09.56 uur naar Amsterdam Centraal nu wel of niet gaat.

Wie zich op dit soort bange dagen hoopvol wendt tot servicebaliemedewerker Petra Vercouteren (57), krijgt het advies contact op te nemen met haar collega’s in Utrecht. Want de NS-medewerker mag dan altijd service met een grote glimlach verlenen, vandaag staat ze hier eens níét voor een ander. Ze staat hier voor zichzelf, of liever gezegd: voor haar cao. Samen met haar collega’s in de rest van Zuid-Holland staakt ze tegen de hoge werkdruk en het loonbod van de NS.

Want dat is met 3,2 procent per jaar veel te laag om nieuwe medewerkers te werven en zo het personeelstekort terug te dringen, vindt Vercouteren. Het is bovendien te weinig om de inflatie te compenseren. De NS-medewerkers zijn niet de enigen die daardoor hun koopkracht elke maand verder uitgehold zien worden: terwijl het Centraal Planbureau verwacht dat de prijzen dit jaar met 9,9 procent zullen stijgen, blijven de loonsverhogingen steken op 3,5 tot 4 procent.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga zei in een reactie op de staking dan ook te vrezen ‘dat dit het begin is van een hete herfst’. ‘We zien dat de economie groeit als een tierelier’, stelde hij. ‘Dus het is nu echt tijd dat gewone mensen er wat bij krijgen.’ Het is niet voor het eerst dat de vakbond tropische temperaturen voorspelt. Eerder dit jaar waarschuwde de bond ook al voor een ‘hete lente’ en, toen die uitbleef, een ‘hete zomer’. Heet werd het inderdaad, maar tot dusver niet op de arbeidsmarkt.

Veranderde machtsverhoudingen

Of de voorspelling dit keer wel uitkomt, is – om bij die metafoor blijven – afhankelijk van een klimaatverandering. Volgens emeritus hoogleraar economische geschiedenis Jan Luiten van Zanden moeten werknemers en werkgevers nog altijd wennen aan de veranderde machtsverhoudingen op de arbeidsmarkt. Dankzij het ruime aanbod van arbeidskrachten was het sinds de jaren tachtig immers altijd de werkgever die kon beslissen: voor jou tien anderen. Nu is het andersom: op 143 vacatures zijn nog slechts 100 werklozen.

‘De machtsbalans is omgedraaid, maar het duurt even voordat onze mentaliteit gewend is aan die nieuwe economische werkelijkheid’, aldus Van Zanden. Het doet de hoogleraar denken aan de jaren zestig, toen de arbeidsmarkt ook onder spanning stond. ‘Na de oorlog maakte iedereen zich nog zorgen dat er niet genoeg werkgelegenheid was, maar toen kwam de economische groei en werd de arbeidsmarkt steeds krapper’, stelt hij. ‘Het leidde pas in de jaren zeventig tot een stakingsgolf, en toen zat Nederland alweer in een recessie.’

Dat hoeft volgens de hoogleraar niet direct te betekenen dat een hete herfst nog jaren op zich zal laten wachten. Eén staking, zoals die op Rotterdam Centraal, kan genoeg zijn om het ‘taboe’ te doorbreken. Staken werkt namelijk besmettelijk, zo stelt ook hoogleraar regulering van werk Agnes Akkerman van de Universiteit van Amsterdam. ‘Uit onderzoek blijkt dat een staking de kans op een staking in een soortgelijke sector of een soortgelijk bedrijf vergroot.’

Grote kans dus dat straks ook andere vervoerders zich geïnspireerd zullen voelen om het werk neer te leggen. Al helemaal omdat volgens Akkerman ook uit onderzoek blijkt dat werknemers eerder geneigd zijn te staken als ze iets dreigen te verliezen (koopkracht) dan om iets te winnen (loonsverhoging). Al zal niet elke sector even makkelijk te mobiliseren zijn, denkt zij. De stakingsbereidheid is immers sterk afhankelijk van de organisatiegraad van de vakbond. Waar die bij de 20 duizend NS-medewerkers 50 procent is, is dat landelijk gezien nog maar eenzesde.

Stakingstraditie

Met name in ‘nieuwe’ sectoren als de dienstverlening en informatiesector heerst geen stakingstraditie. Noch in banen waar hoogopgeleiden individueel werk doen. Zij zullen eerder geneigd zijn om op individueel niveau over hun salaris te onderhandelen. ‘Staken is bovendien niet het enige wat werknemers kunnen doen om hun stem te laten horen’, zegt Akkerman. ‘Ze kunnen ook stemmen met hun voeten. Want van baan wisselen kan vaak ook een beter salaris opleveren. Zo zijn er al werkgevers die kamers huren voor hun Spaanse koks. Dat zijn ook beloningscomponenten waar zij, als die niet net als de lonen in de cao zijn vastgelegd, niet aan vast zitten.’

Voor NS-conducteur Jelle Nauta (39), die op station Rotterdam toch een internationale reiziger door het incheckpoortje laat, is dat laatste geen optie. Hij mag de afgelopen maanden zijn Zaanse kruidenier dan noodgedwongen hebben ingeruild voor een Duitse discounter: geen haar op zijn hoofd die eraan denkt zijn werkgever te verlaten. Bij NS geldt nu eenmaal een aloud adagium: je gaat bij de NS werken om er met pensioen te gaan.