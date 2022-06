Gaat justitie te ver met de miljoenen onderschepte berichten van criminelen? De Hoge Raad beslist het dinsdag

Beeld Elisa Maenhout

Ze was 7 jaar, de dochter van Samir Erraghib, toen haar vader werd doodgeschoten in IJsselstein. Ze zat naast hem in de auto en bleef zowaar ongedeerd. Erraghib was een crimineel, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) werd vermoord omdat hij in de onderwereld had gesproken over Ridouan T.

Gekraakte versleutelde berichten waren cruciaal bewijsmateriaal tegen de schutters, die in 2021 22 jaar gevangenisstraf kregen. ‘Hij gaat 100 procent morgen slape, sir’, schreef een van de verdachten.

Het bewijs kwam uit de 3,6 miljoen berichten die opsporingsambtenaren in 2017 in handen kregen tijdens strafrechtelijk onderzoek naar Ennetcom, een telecombedrijf dat onder criminelen populaire pgp-telefoons verkocht. Maar was het wel rechtmatig om uit die berg berichten allerlei mails te halen over de moord in IJsselstein?

De Hoge Raad oordeelt daar dinsdag over, advocaten en opsporingsambtenaren kijken met spanning toe. Het is voor het eerst dat Nederlands hoogste rechtscollege zich buigt over de rechtmatigheid van bewijsmateriaal van telefoons van Ennetcom – het eerste door justitie gekraakte communicatienetwerk van versleutelde telefoons.

De miljoenen Ennetcom-berichten die werden ontsleuteld, leidden tot talloze arrestaties en honderden Nederlandse strafzaken. Zoals Marengo, waarin Ridouan T. de hoofdverdachte is.

Grote vraag is: mag je om een aantal criminelen te pakken de privacy van velen schenden? Wat de Hoge Raad hierover zegt, is cruciaal voor veel andere zaken, omdat rechtbanken en gerechtshoven het als leidraad zullen gebruiken.

De methode-Holleeder

Officier van justitie Martijn Egberts was vanaf het begin betrokken bij de Ennetcom-zaak: hij stond van 2017 tot 2021 tegenover de eigenaar van het bedrijf in de rechtszaal. Nu ligt die strafzaak bij een collega, in hoger beroep. Egberts staat de Volkskrant niet te woord als voormalig ‘zaaksofficier’ maar als ‘landelijk officier van justitie digitale opsporing’, benadrukt hij om juridische redenen. Hij is een vooruitgeschoven post in de strijd tegen cybercrime en een vraagbaak voor collega’s.

Volgens Egberts besloot het OM naar Ennetcom te kijken na de vondst van vergelijkbare Blackberry-toestellen in meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar drugssmokkel en liquidaties, bij daders of slachtoffers. Wat opviel is dat er, om afluisteren of meekijken te voorkomen, geen functionerende microfoon of camera op de Blackberries zat en berichten werden versleuteld met pgp-encryptie. Pgp staat voor Pretty Good Privacy.

Vroeger liepen criminelen als Willem Holleeder een rondje met hun gesprekspartner als ze iets vertrouwelijks wilden bespreken. Dat is niet langer haalbaar; drugshandelaars werken bijvoorbeeld vanuit Spanje of Dubai en ze hebben via mail contact met leveranciers in Zuid-Amerika, distributeurs in West-Europa en corrupte havenmedewerkers in Rotterdam.

Beeld Elisa Maenhout

Egberts: ‘In de internationale drugscriminaliteit moet je continu met elkaar communiceren. ‘Waar is mijn partij cocaïne?’ Omdat versleutelde communicatie dan essentieel is, zijn we op zoek gegaan naar ‘facilitators’: mensen die dit mogelijk maakten. Zo’n aanpak hanteren we vaker. We gaan ook achter elektriciens aan die stroom stelen voor hennepkwekerijen.’

De server in Canada

Zo begon een justitieel onderzoek naar de aanbieder van de aangetroffen pgp-telefoons, het Nijmeegse telecombedrijf Ennetcom. De verdenking: witwassen, omdat het bedrijf zich puur op criminelen zou richten.

Hoe wist het OM dat? ‘Je kon niet eens bellen met die telefoons, alleen versleuteld mailen’, zegt de officier van justitie. ‘Toch kostten ze drie keer zoveel als een normaal toestel. Je kon ze alleen cash betalen, meestal in een wegrestaurant of op een parkeerterrein.’

De berichten van de 50 duizend Ennetcom-gebruikers stonden op een server in Canada, die justitie in 2016 liet kopiëren. Begin 2017, toen alles was ontsleuteld, bleek dat er 6 terabyte aan informatie op stond. Als je alles zou printen op A4’tjes, kun je er zes universiteitsbibliotheken mee vullen. Klanten mailden vrijuit, in de overtuiging dat de beveiliging onkraakbaar was.

‘Ennetcom zou berichten niet langer dan 48 uur bewaren, hoorden we’, zegt Egberts. ‘Maar we hadden mazzel: berichten die gebruikers hadden willen verwijderen, vaak de ‘ergste’ mails, bleken niet permanent te zijn verwijderd. Waarschijnlijk omdat er een vinkje niet goed stond in het beheersysteem. Een prachtig resultaat, maar dat was niet het doel van het veiligstellen: we hadden die mails nodig in de zaak tegen Ennetcom, om aan te tonen dat klanten in de criminaliteit zaten en erover communiceerden.’

Uiteindelijk gaf een Canadese rechter justitie in Nederland toestemming relevante e-mails toe te voegen aan het strafrechtelijk onderzoek naar Ennetcom en drie andere zaken, waaronder de moord in IJsselstein. Als later zou blijken dat er ook berichten tussen zaten over andere zaken, zou een Nederlandse rechter per geval – vooraf – moeten beoordelen of die daarvoor mochten worden gebruikt.

Advocaten zien de opsporingsmethode, die daarna vaker is toegepast, als een ongekende schending van de privacy. Ze hebben de krachten gebundeld in een appgroep met 120 leden, waarin ze stukken uitwisselen over individuele strafzaken, zoals verweren en beslissingen van rechtbanken. Dat is ongebruikelijk: advocaten strijden voor het belang van hun cliënt, dat doorgaans niet (geheel) samenvalt met het belang van anderen. Nu hebben ze hetzelfde doel, pgp-bewijsmateriaal onderuithalen.

Er is zelfs een Europese advocatengroep, met een kleine twintig leden uit Frankrijk, België, Duitsland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Die kwam recentelijk bij elkaar in Utrecht, in het kantoor van Ruud van Boom. Het leidde tot een open brief aan het Europees Parlement en de Europese Commissie, waarin de groep onder meer haar zorgen uitspreekt over de schending van het grondrecht om anoniem en versleuteld te communiceren.

Dit zijn de belangrijkste juridische bezwaren, met een weerwoord van het OM:

1. Oneigenlijke truc

Ennetcom staat niet op zichzelf. In 2020, bijvoorbeeld, leidde politieonderzoek naar telecombedrijf Encrochat tot de onderschepping van ruim honderd miljoen berichten, waarvan er 25 miljoen relevant waren voor Nederland. Recherchechef Andy Kraag noemde dat een ‘gamechanger’: waar politie en justitie normaal gesproken onderzoek doen naar een bepaalde zaak en bewijs tegen concrete verdachten zoeken, lag er ineens een berg bewijs waar de politie misdaadzaken bij moest zoeken.

De berichten waren officieel bijvangst van onderzoek naar een bedrijf, net als in het Ennetcom-onderzoek. Maar het was justitie vanaf het begin te doen om deze ‘toevallige’ opbrengst, stelt advocaat Ruud van Boom, die veel verdachten bijstaat die op grond van pgp-chats worden vervolgd.

Deze opsporingsmethode schendt volgens hem een fundamenteel principe: de politie heeft een redelijk vermoeden van schuld nodig om telefoons te mogen hacken en vervolgens berichten van individuele gebruikers te gebruiken. Een concrete verdenking vooraf, tegen een individu. Opsporingsambtenaren hebben de zaak omgedraaid: toestellen zouden alleen worden gebruikt door criminelen, maar van de bulk van de gebruikers wisten ze vooraf niet wie het waren of wat ze deden.

‘In de media zien we vaker zulke verhalen van advocaten’, zegt officier van justitie Egberts. ‘Omdat dit soort berichten in zo veel strafzaken aan de orde komen, vinden we het belangrijk ook in de media uit te leggen dat de medaille een andere kant heeft: wij doen van alles om de rechten van betrokkenen te respecteren en veel rechters hebben hiermee ingestemd.’

Hij erkent, met gevoel voor understatement, dat er ‘een juichmoment’ was toen bleek dat 3,6 miljoen berichten van Ennetcom waren ontsleuteld. ‘Als justitie kun je hopen dat het lukt veel berichten veilig te stellen en ze te gebruiken als bewijs. Maar individuele gebruikers waren echt niet ons doel, het ging om het telecombedrijf.’

Foto: Elisa Maenhout Beeld Elisa Maenhout

2. Geschonden privacy

‘Het is alsof KPN zomaar wordt binnengevallen en de gehele inboedel wordt meegeroofd om te kijken wie een fout bericht verstuurt.’ Dat zei Inez Weski tijdens de rechtszaak tegen de eigenaar van Ennetcom. Volgens de advocaat is het OM met een sleepnet door bulkdata gegaan.

Officier van justitie Egberts reageerde met een andere metafoor: ‘We joegen op een school sardientjes die alles deden om zich te verstoppen in een enorme oceaan. Toen we de plek hadden gevonden waar zij zich verstopten, vingen we alleen sardientjes, met ons voor sardientjes geschikte net.’

Vrijwel alle Ennetcom-gebruikers waren criminelen, zegt hij. ‘Op het moment dat de server werd gekopieerd, is een bericht gestuurd naar al die telefoons: ‘Let op, de politie gaat informatie kopiëren. Als u van mening bent dat die niet gebruikt zou mogen worden, kunt u een e-mail sturen.’ Niemand heeft zich gemeld.’

‘Wij zijn geen geheime dienst die onschuldige mensen massaal mag tappen om één terrorist eruit te filteren’, beklemtoont Egberts. ‘Daarvoor hebben we in Nederland de AIVD of de MIVD, die dit onder strikte voorwaarden mogen. Zoiets doen wij niet.’

Opsporingsambtenaren zijn wel degelijk te ver gegaan, vindt advocaat Yehudi Moszkowicz, die de moordzaak in IJsselstein onder zijn hoede heeft. Hij noemt de privacyschending van Ennetcom-klanten ‘ernstig, omvangrijk en onevenredig’.

Collega-advocaat Van Boom: ‘Dit is groter dan de war on crime. Het draait uiteindelijk om de vraag: willen we met z’n allen onze veiligheid vooropstellen óf onze vrijheid en privacy?’

3. Twijfels over de betrouwbaarheid

Om als bewijs te dienen, stelt officier van justitie Egberts, moet vaststaan dat een verdachte mails heeft gestuurd en ontvangen die aan hem worden toegeschreven. Dat blijkt veelal uit klassiek recherchewerk. De dataset zelf is doorgelicht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). ‘Volgens het NFI zijn de ontsleutelde berichten zeer betrouwbaar als bewijs.’

Advocaat Tony Boersma – zijn kantoor behandelt tientallen pgp-zaken – is niet overtuigd. Hij wijst erop dat uit NFI-onderzoek bleek dat in de dataset verzenders en ontvangers van Encrochat-telefoongesprekken door elkaar werden gehaald. ‘Dat is dan nog ontdekt, wat is er nog meer mis?’

Boersma heeft ook kritiek op de manier waarop justitie in een databank met onderschepte berichten zoekt: verdachte berichten worden eruit gefilterd met woorden als ‘pap’ (geld, papier), container, blokken en ijzer (pistool). Advocaten krijgen alleen berichten die het OM relevant vindt, maar wat zit eigenlijk in de oorspronkelijke dataset?

Zulke vragen werpt Yehudi Moszkowicz ook op in de IJsselsteinse moordzaak. Volgens hem heeft het OM onvoldoende gedaan om het recht op een eerlijk proces te waarborgen.

4. Gebrekkige controle

Staatsgeheim: dat woord valt vaak als advocaten vragen hoe de politie ontsleutelde berichten van Encrochat in handen kreeg. Nederland werkte samen met de Franse autoriteiten, mede omdat de server in Roubaix stond. De methode van de Fransen blijft geheim, omdat zij die vaker willen toepassen.

In internationale zaken geldt het vertrouwensbeginsel: procespartijen gaan ervan uit dat autoriteiten in een ander land zich aan de regels houden, mits eerder afspraken zijn gemaakt over het respecteren van grondrechten. Dat is efficiënter dan elkaar steeds controleren.

Advocaat Ruud van Boom wordt er langzamerhand moedeloos van dat het OM en rechters hier genoegen mee nemen. Zelfs nadat hij via via opmerkelijke informatie had gekregen waaruit zou blijken dat de Fransen met medeweten en ogenschijnlijke medewerking van de Nederlandse politie vanuit Frankrijk hacksoftware hebben geplaatst op de toestellen van individuele gebruikers op Nederlands grondgebied, waarna vanuit deze telefoons maandenlang berichten zijn gekopieerd. Dat zou betekenen dat het vertrouwensbeginsel niet van toepassing is.

Volgens officier van justitie Martijn Egberts is dat een onjuiste redenering. ‘Dit is grote stappen, snel thuis. Los daarvan zie ik niet in waarom een vermeende schending van de soevereiniteit van Nederland moet worden beoordeeld in een individuele strafzaak. Dat is iets tussen staten.’

Die informatie is wel relevant, vindt Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Als je zoveel belangrijke informatie binnenhaalt, past het niet je heel erg te verschuilen achter het vertrouwensbeginsel, zoals het OM doet. Ze moeten zoveel mogelijk open kaart spelen.’

Van Boom vindt dat ook. ‘Als we zo doorgaan, zit de samenleving over een tijd misschien met de vraag: dit was in strijd met fundamentele regels, wat nu? Moeten we veroordeelden met de schrik laten vrijkomen van wie achteraf is vastgesteld dat ze heel fout bezig waren?’

Mocht pgp-bewijsmateriaal wegvallen, dan zou dat grote gevolgen hebben voor veel strafzaken, zoals de moord op Peter R. de Vries. Maar er is doorgaans meer dat tegen verdachten pleit. In de zaak die draait om de liquidatie van Samir Erraghib in IJsselstein, bijvoorbeeld, beschikte het OM over dna-materiaal op wapens, bivakmutsen en blikjes in de vluchtauto. En in het Marengo-proces heeft kroongetuige Nabil B. tal van belastende verklaringen afgelegd.

5. Verouderde wetten

Het overbrengen van bewijs van de ene zaak naar de andere is onder meer geregeld in artikel 126dd uit het Wetboek van Strafvordering. Dat wetsartikel is niet toegesneden op de moderne tijd, waarin het vaak gaat om een enorme hoeveelheid berichten, zegt hoogleraar Brinkhoff. ‘Als politici vinden dat deze manier van opsporing moet kunnen, zouden ze het goed moeten regelen en meer checks and balances moeten inbouwen.’

Hier kan officier van justitie Egberts zich wel in vinden: ‘Als er betere waarborgen in de wet komen, verwelkomen we die. Al zijn het waarschijnlijk waarborgen die we in dit soort zaken zelf al vaak hebben aangebracht, zoals toestemming aan een rechter vragen voordat we mails toevoegen aan een andere zaak, terwijl dat wettelijk gezien niet noodzakelijk was.’