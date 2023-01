Gaat in Ratzingers voetsporen ook paus Franciscus straks met pensioen?

Een pauselijke omhelzing tussen Benedictus XVI (rechts) en Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek, ter gelegenheid van het begin van het Heilig jaar op 8 december 2015. Beeld Gregorio Borgia / AP

In The Two Popes, het Netflix-drama uit 2019, eindigen de fictieve paus Benedictus (geboren als Joseph Ratzinger) en paus Franciscus (geboren als Jorge Bergoglio) samen voetbal kijkend op de bank. Terwijl de aftiteling begint, zien de pausen gebroederlijk toe hoe Ratzingers Duitsland de WK voetbal-finale van 2014 wint van Bergoglio’s Argentinië.

Maar de werkelijkheid was zoals altijd minder romantisch dan Hollywood ons wil doen geloven, en de verschillen tussen de donderdag begraven Benedictus en paus Franciscus voerden verder dan hun favoriete nationale team. Beide mannen werden, of ze nu wilden of niet, symbool voor één kamp in een strijd binnen de katholieke kerk.

Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten, zegt Vaticaan-expert Piero Schiavazzi, waar de kloof tussen conservatieve en progressieve bisschoppen zich steeds verder verdiept. Zo vinden conservatieven dat de katholieke president Joe Biden niet te communie mag gaan, omdat hij pro-abortus is. Maar tijdens een bezoek aan Rome in 2021 bleek dat voor paus Franciscus geen reden om de president de communie te ontzeggen – tot woede van conservatieve Amerikaanse katholieken.

Extremisten

Een kleine groep extremisten bleef zelfs jarenlang volhouden dat Benedictus nog altijd de ‘echte’ paus was, dat zijn aftreden niet geldig was en dat de Argentijn een ‘antipaus’ en een communist is. Dat mag een marginaal standpunt zijn, maar de krachten in de kerk die niets van de – relatief – progressieve lijn en toegankelijke stijl van Franciscus moeten hebben, zijn dat niet.

‘In de media begon Ratzingers pontificaat pas echt op de dag van zijn aftreden’, stelt Schiavazzi. ‘Sindsdien vormden Benedictus en Franciscus elkaars contrastvloeistof, die de verschillen in de kerk duidelijk maakte’.

En die verschillen zijn volgens de universitair docent geopolitiek van het Vaticaan niet gering. Hij wijst op de toespraak van Ratzinger in Regensburg in 2006, die vooral berucht werd door zijn uithaal naar de islam, maar volgens de vaticanist een andere belangrijke boodschap bevatte: ‘Ratzinger verbond de toekomst van het katholicisme expliciet aan Europa. Bergoglio kijkt juist naar andere werelddelen.’

Zo benoemde de paus de afgelopen jaren veel nieuwe kardinalen uit Azië en Afrika en bracht hij het percentage Europese kardinalen omlaag. Dat is belangrijk voor de toekomst van de kerk, omdat de kardinalen jonger dan 80 jaar – waartoe veel nieuwelingen behoren – kiesgerechtigd zijn tijdens het volgende conclaaf.

Ondertekende ontslagbrief

Wanneer dat er komt, weet niemand. Wel heeft Bergoglio meermaals laten doorschemeren dat hij van plan is het voorbeeld van Ratzinger te volgen en af te treden in plaats van in het harnas te sterven. Nu mensen veel ouder worden dan vroeger, lijkt het een kwestie van tijd voordat het door Ratzinger geschapen precedent de standaard wordt, meent ook vaticanist Schiavazzi.

Al sinds zijn aantreden ligt er een ondertekende ontslagbrief klaar, maakte Franciscus onlangs in een interview bekend, bedoeld om in te dienen in het geval van ernstige ziekte. Ook liet de paus weten dat hij het na een eventuele pensionering anders zou aanpakken dan zijn voorganger: hij is niet van plan in het Vaticaan te blijven wonen (wel in Rome), zou zich geen ‘paus emeritus’ maar ‘bisschop emeritus van Rome’ willen laten noemen en geen pauselijk witte kleding meer dragen.

Maar waar twee levende pausen al het nodige ongemak opleverden, zouden drie pausen de machtsstrijd in de kerk helemaal ingewikkeld maken. Daarom was het aftreden van Franciscus bij leven van Benedictus nooit een reële optie. Door het overlijden van zijn voorganger is daarvoor nu wel gelegenheid ontstaan.

Als een grote verrassing zou de beslissing dus niet komen: de 86-jarige kerkleider is ouder dan Ratzinger was bij diens aftreden, en hij heeft de afgelopen jaren verschillende kwalen gehad, waarvoor hij onder meer een darmoperatie onderging. Door knieproblemen is hij amper meer in staat te lopen, dus leidde Franciscus de uitvaart van Ratzinger grotendeels vanuit een zetel en werd hij gebracht in een rolstoel.

Namencarrousel

In de Italiaanse media draait de namencarrousel voor een pauselijke opvolger sinds de dood van Benedictus dan ook op volle toeren. Toch verwacht Schiavazzi niet dat de paus eerder dan eind volgend jaar zal aftreden. ‘Hij heeft nu nog een agenda vol plannen.’

Zo kondigde Franciscus in december aan dat hij ‘over twee jaar’ voor het eerst een vrouw aan het hoofd van een Vaticaanse dicasterie, een bestuurlijke afdeling, wil aanstellen. Dat is mogelijk bij posities voor leken, en tegen die tijd komt er een functie vrij waarvoor de kerkleider een vrouwelijke opvolger op het oog heeft. Eerder benoemde hij al vrouwen op lagere, maar nooit eerder door vrouwen beklede lekenposities.

De Argentijn liet ook zelf expliciet weten nu niet aan stoppen te denken, zolang zijn gezondheid niet verslechtert. Eind deze maand reist hij naar de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan, in augustus staat een bezoek aan de Wereldjongerendagen in Portugal gepland. En zijn kapotte knie? Daaraan zal het in elk geval niet liggen, want: ‘Regeren doe je met je hoofd, niet met je benen.’