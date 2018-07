Gaat het subsidies regenen voor de fietsparaplu?

Het Brabantse bedrijf Design Compass ontwikkelde de zogenoemde Veloplu voor de fietsen van een bezorgdienst. Toen de ontwerper ook nog subsidieregeling ‘F3119’ tegenkwam, leek een gouden combinatie geboren.

De subsidie voor duurzame mobiliteit is bedoeld voor de zakelijke aanschaf van een elektrische fiets die (in de woorden van de regeling) ‘is voorzien van een overkapping van niet-flexibel materiaal, die ten minste de berijder overdekt’. Voor gewone elektrische fietsen kunnen bedrijven al langer profiteren van enkele fiscale stimuleringsregelingen. Die maken e-bikes bijna de helft goedkoper.

Met de aanschaf van een Veloplu – kosten: 139 euro – ‘kwalificeert’ de koper zich voor een andere subsidieregeling, waarvan het voordeel volgens de fabrikant kan oplopen tot meer dan 800 euro. De reclamecampagne van Veloplu draait vooral om de fiscale bonus. Het leverde volgens het bedrijf al enkele honderden bestellingen op.

Volgens een woordvoerder van Veloplu heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ‘in eerste instantie’ gezegd dat de paraplufiets inderdaad in aanmerking komt voor de subsidie. ‘De dienst geeft ook al positieve beschikkingen af. Overkapping is immers een rekbaar begrip.’

Een RVO-woordvoerder erkent dat de regeling ‘niet zo nauw is afgekaderd’. Hij wil ‘bevestigen noch ontkennen’ dat de subsidie al een aantal keren is toegekend. ‘We doen nu nader onderzoek. Dat richt zich onder meer op de vraag of een kunststof paraplu ook is aan te merken als een harde overkapping. In de loop van de zomer komen wij met antwoorden.’

Subsidieconsultant Matthijs Jansen kan zich voorstellen dat ‘ook deze paraplu als overkapping kan worden beschouwd in de zin van de regeling. Aan de andere kant is het misschien niet zoals het in de regeling is bedoeld. Mogelijk vindt de RVO dat het scherm onlosmakelijk verbonden moet zijn aan de fiets, om te behoren tot de standaarduitrusting van het voertuig.’

Bij Veloplu erkennen ze dat hun (niet-opvouwbare) regenscherm makkelijk kan worden verwijderd. ‘Als de zon schijnt, wil een bezorger niet in de schaduw zitten.’

Dat een fietsparaplu geen fantasieproduct is, bewijst overigens een ‘erg positieve’ test van de Fietsersbond uit 2013, van een stoffen stormparaplu op standaard. Voor het trotseren van een regenbui in de stad was een regenpak niet meer nodig. Het belangrijkste nadeel: de fietsplu beschermt niet tegen natte voeten.