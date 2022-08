Gaat het klimaatplan van de VS het tij keren, of is het ‘een klimaatzelfmoordpakket’?

President Joe Biden te midden van journalisten. Beeld AFP

‘Dit is de kickstart van het tijdperk van schone en hernieuwbare energie in Amerika.’ Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, leek zondagavond de grootst mogelijke woorden te zoeken om het belang van de Inflation Reduction Act te duiden.

Politiek gezien is het klimaatpakket van president Biden inderdaad een daverende overwinning voor de Democraten. Maar is het plan in zijn huidige vorm ook een grote overwinning voor het klimaat? Of hebben de voorstanders daarvoor gaandeweg te veel concessies moeten doen aan de Republikeinen en twee dwarsliggers in de eigen partij?

De nieuwe wetgeving is bedoeld om de transitie naar schone energie te versnellen en uitstoot van broeikasgassen te verminderen, met name door belastingvoordeel en subsidies voor bedrijven en particulieren. Zo krijgen Amerikanen voortaan 7.500 dollar als ze een elektrische auto kopen, of 4.000 voor een tweedehandse. Verder zijn er miljarden gereserveerd voor de ontwikkeling van nieuwe technologie, zoals geavanceerde kernreactoren en schone waterstof en is er geld voor noodhulp aan gebieden die zijn getroffen door extreme droogte.

De cijfers geven hoop. Nog steeds is de Inflation Redcution Act van 430 miljard dollar de grootste investering in het klimaat die het Amerikaanse Congres ooit heeft gedaan. Onafhankelijke analisten verwachten dat de VS ermee op twee derde van hun eigen klimaatdoelen kunnen komen: 40 procent uitstootreductie in 2030 ten opzichte van het ‘topjaar’ 2005, stelt een groep klimaat- en energie-experts die wordt geleid door Jesse Jenkins, hoogleraar aan de universiteit van Princeton.

Stippen aan de einder

De klimaatdoelen die de VS zichzelf in 2015 in Parijs stelden: voor het einde van dit decennium 50 procent reductie van broeikasgassen en uitstootneutraliteit in 2050. Dat blijven, hoe ambitieus deze plannen ook zijn, stippen aan de einder.

‘Maar als het om het klimaat gaat, moet je altijd halfvolle glazen zien’, zegt He­leen de Coninck, docent environmental studies aan de TU Eindhoven. ‘Anders word je depressief.’ De Coninck vindt het aangekondigde pakket ook een flinke stap in de goede richting. Maar ze ziet ook waar het huidige pakket ten opzichte van de oorspronkelijke plannen aan kracht heeft ingeboet.

‘Ze leggen de elektriciteitssector duidelijk minder beperkingen op’, constateert ze. In de oorspronkelijke opzet van het Build Back Better-plan dat Biden in de eerste maanden van zijn ambtstermijn presenteerde, staan maatregelen die 37 procent van de emissie in deze sector zouden moeten beperken. In de huidige opzet is dat nog ‘maar’ 24 procent. Waarmee het, op papier, overigens nog steeds de sector is waar de grootste winst wordt behaald.

Wat De Coninck bedoelt, is dat de 60 miljard dollar die bestemd zijn voor energieproducenten voornamelijk geoormerkt zijn als belastingvoordeel voor bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van schone energie: voor de ontwikkeling en fabricage van zonnepanelen, windturbines, batterijen en voor het delven van de mineralen die daarvoor nodig zijn. Ook particulieren kunnen subsidies aanvragen voor zonnepanelen en warmtepompen.

Ook voorzien de plannen in een limiet op de uitstoot van methaan door bedrijven in de olie- en gasindustrie. Wordt die limiet overstegen, dan kunnen de bedrijven boetes krijgen die oplopen van 900 tot 1.500 dollar per ton methaan.

Klimaatzelfmoordpakket

Maar verder gebeurt er niet al te veel aan de andere kant van de energiemedaille, waar vervuilende industrie aan banden zou moeten worden gelegd. Wat betreft fossiele brandstoffen heeft de regering concessies moeten doen aan partijgenoot Joe Manchin. Hij bedong bijvoorbeeld dat de regering, in ruil voor de investeringen in schone industrie, meer stukken openbare grond en zee veilt voor boringen naar olie en gas, onder andere in de Golf van Mexico en in Alaska. Milieuactivisten noemen het pakket daarom spottend ‘een klimaatzelfmoordpakket’.

Tegenover dit verwijt stellen wetenschappers van het Amerikaanse Energy Innovation Center in Pittsburgh dat elke ton nieuwe emissie wordt gecompenseerd door 24 ton emissies die door deze plannen wordt vermeden.

In Amerikaanse media tonen klimaatwetenschappers en Democratische politici zich opgelucht dat de VS, onder Trump tot klimaatparia geworden, internationaal weer mee kunnen praten, en misschien zelfs andere landen stimuleren in het ontwikkelen van een ambitieuzer beleid.

Maar juist daar vertonen de plannen een opvallende hiaat. In het klimaatakkoord van Parijs spraken de welvarende industrielanden ook af ontwikkelingslanden te helpen in het bestrijden van klimaatverandering en bij energietransitie. President Biden beloofde dat ook tijdens zijn presidentschap herhaaldelijk, maar daarvoor is in de plannen geen geld gereserveerd.