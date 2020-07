Gaat het boerenprotest het redden zonder de sympathie van de burgers?

Meer over stikstof en boerenprotesten

Boze boeren onderweg: landbouwminister Schouten moet werkbezoek afbreken

Landbouwminister Schouten heeft woensdag haar eerste werkbezoek sinds het oplaaien van de boerenprotesten moeten afbreken. De Veiligheidsregio adviseerde haar rechtsomkeert te maken toen bleek dat er tractoren onderweg waren naar de Zeeuwse boer met wie de minister in gesprek wilde.

Waarom boze boeren nu opnieuw de straat opgaan

Sinds donderdag trekken boeren weer de straten op. Ze zijn vooral boos vanwege een plan van minister Schouten dat ze verplicht veevoer te gebruiken met minder eiwit. Hoe zit dit? Zes vragen en hun antwoorden.

Interview Johan Remkes: Hij was het die voorstelde om 100 te gaan rijden, hij was het die de boeren de bel aanbond.

Of het nu gaat om stikstofbeleid, politieke hervormingen of Den Haag; Johan Remkes (69) is geen ‘miezemauzer’ die verantwoordelijkheid uit de weg gaat. ‘Wie de populariteitsprijs wil winnen, moet niet in het openbaar bestuur.’

Remkes’ laatste stikstofrapport: kabinet is na een jaar nog steeds niet doordrongen van omvang stikstofcrisis

In haar vierde en laatste rapport over de stikstofcrisis is de commissie-Remkes maandag opvallend hard: het kabinet doet te weinig, maakt opnieuw dezelfde fouten en zoekt uitwegen met slimmigheidjes.