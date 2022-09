Gaat er een streep door het zorgakkoord? ‘Zonder huisartsen en ouderenzorgorganisaties is het niks waard’

Huisartsen op het Malieveld, tijdens een demonstratie van huisartsen tegen de hoge werkdruk. Beeld ANP

Dag Michiel, dat het zorgakkoord vooralsnog stukloopt is een flinke tegenvaller voor minister Kuipers van Volksgezondheid. Waarom is het akkoord zo belangrijk?

‘De Kamer en het kabinet willen al jaren af van alle losse afspraken in de zorg omdat alles juist sterk samenhangt. Wat er in de huisartsenzorg gebeurt heeft gevolgen voor de ziekenhuiszorg, de spoedposten werken weer veel samen met de wijkverpleging en zo kun je doorgaan. Het is ontzettend moeilijk om grote problemen aan te pakken als al die verschillende sectoren nauwelijks met elkaar communiceren.

‘Dit zorgakkoord moest eindelijk al die sectoren samenbrengen. Veertien partijen hebben er een half jaar over onderhandeld. Wat iedereen vooraf vreesde is gebeurd: het akkoord is een volstrekt onleesbaar document geworden waar de ambtelijke taal van afspat. Toch staan er wel degelijk een aantal afspraken in. Zo moet de zorg digitaler, moeten ouderen langer thuis wonen en is het doel om ingewikkelde operaties meer te concentreren in enkele gespecialiseerde ziekenhuizen.

‘Het plan was dat alle partijen het akkoord deze week zouden ondertekenen zodat Kuipers de afspraken kan presenteren op Prinsjesdag. Maar na verhitte vergaderingen maandagavond blijkt dat twee van de belangrijkste partijen, de huisartsen en de ouderenzorgorganisaties, niet akkoord zijn.’

Waarom ondertekenen zij het akkoord niet?

‘De partijen zijn het op zich best eens met de richting van het akkoord. Ze kunnen zich ook best vinden in een aantal afspraken die er in staan. Zo staat er dat huisartsen meer tijd voor patiënten moeten krijgen en dat de tarieven voor weekend- en avonddiensten omhoog gaan. Ook de wijkverpleging moet betere tarieven voor hun werk krijgen.

‘Maar het is niet genoeg. Waar het op neer komt: de huisartsen en ouderenorganisaties hebben er geen vertrouwen in dat de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ze willen garanties dat de overheid en de verzekeraars, die de hogere tarieven moeten betalen, daadwerkelijk over de brug komen. In feite willen ze eerst het geld zien dat hen in de plannen is beloofd voor ze hun handtekening zetten.’

Wat kan de minister doen om de huisartsen en ouderenzorgorganisaties te overtuigen?

‘Het kan dat de partijen akkoord gaan als ze nieuwe verhoogde tarieven zwart-op-wit zien en de garantie over andere afspraken krijgen. Dat is uiteindelijk waar ze concreet om vragen. Maar uiteindelijk is het nu stukgelopen op een gebrek aan vertrouwen. De twee sectoren voelen zich al langer niet serieus genomen door de overheid. Deels komt dat doordat bepaalde afspraken, zoals het reserveren van meer tijd voor patiënten, ook al in eerdere akkoorden waren opgenomen maar nauwelijks van de grond zijn gekomen.

‘Ook de opstelling van Kuipers zelf lijkt niet in goede aarde te vallen. Zo hielp het niet dat de minister tijdens een demonstratie van huisartsen eerder dit jaar zijn toespraak op het allerlaatste moment afzegde omdat de ministerraad uitliep. Bij veel huisartsen is daardoor het gevoel versterkt dat hun problemen niet worden erkend door de overheid.’

Hoe moet het nu verder?

‘Het is in ieder geval zeer onwaarschijnlijk dat er een zorgakkoord komt zonder de huisartsen en ouderenzorgorganisaties. Ze hebben door het niet ondertekenen van dit akkoord eindelijk een moment gevonden waarop zij hun tanden kunnen laten zien. Ze zijn simpelweg te belangrijk voor de Nederlandse zorg: zonder hen is een akkoord niets waard.

‘Voor Prinsjesdag gaat het sowieso niet meer lukken om deze twee sectoren te laten tekenen. Inmiddels is duidelijk dat het ministerie van VWS de opstellers van het akkoord heeft gevraagd dinsdag nog opnieuw bij elkaar te komen.

‘Wat de overleggen vandaag opleveren valt nog te bezien: de LHV kondigde gisteren aan in december pas een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven om te zien of is voldaan aan de voorwaarden die de LHV gisteren stelde. Pas dan wil de LHV het zorgakkoord ondertekenen.

‘De vertraging heeft niet direct gevolgen voor de Nederlandse zorg, het gaat om plannen voor de langere termijn. Maar elke kink in de kabel is problematisch omdat het nu al dagelijks vastloopt in de zorg. Huisartsen stoppen vanwege werkdruk, het is bijna onmogelijk om wijkverpleging te krijgen. Hoe langer het duurt voor er een akkoord is, hoe groter die problemen worden.’