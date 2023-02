Gaat dit eerbetoon aan het Rode Leger de Poolse beeldenstorm overleven?

Het monument in Olsztyn. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Aan de huidige aanblik van het monument wil voorbijganger Jacek Meller (58) weinig woorden kwijt. ‘Kijk dan hoe het eruitziet.’ Naast een plateau staan twee pilaren met daarin gebeeldhouwde soldaten. Ze zijn bekalkt met rode graffititeksten, waarin Rusland, het communisme en de burgemeester ervan langs krijgen. Een stenen plaat is losgeraakt. Twee rijen dranghekken moeten het monument beschermen tegen verder vandalisme van inwoners die het liever zien verdwijnen. Maar van Meller mag het blijven. ‘Er moet een herinnering aan het verleden zijn, ook als het verleden slecht was.’

Sinds de Russische invasie van Oekraïne neemt de sloop van monumenten uit de communistische tijd een hoge vlucht in Polen, net als in de naburige Baltische landen. Vaak dateren de monumenten van kort na de Tweede Wereldoorlog, veel gedenken het Rode Leger. Op sommige plekken, waaronder Olsztyn, zaaide datzelfde leger dood en verderf. Daarna begon een tijdperk van Russische dominantie in de regio. Sommigen leggen nu een verband tussen het Russische oorlogsgeweld in Oekraïne en deze monumenten, die verspreid door Polen staan.

Ze zijn rijp voor de sloop, vindt het invloedrijke Instituut van Nationale Herdenking. Vorig jaar gingen meer dan dertig van zulke monumenten tegen de vlakte, dit jaar volgen er minstens evenzoveel. De huidige rechts-nationalistische regering voerde in 2016 een ‘decommunisatiewet’ door om symbolen als de hamer en sikkel uit de publieke ruimte te verwijderen. De invasie van Oekraïne geeft de laatste zet voor een totale opruimactie, begraafplaatsen uitgezonderd. Daaraan gaat zelden een discussie vooraf. Maar brede consensus om al deze gedenktekens op de vuilnisbelt van de geschiedenis te dumpen is er allerminst. In Olsztyn stuit de geplande monumentensloop op weerstand.

Poolse beeldhouwer

Het ‘Monument voor de Bevrijding van het Land van Warmië en Mazurië’, zoals de stenen kolos officieel heet, werd lange tijd beschermd door een plekje op de monumentenlijst. De ontwerper is een bekende Poolse beeldhouwer. Een week na de Russische invasie vroeg de burgemeester het ministerie van Cultuur om het monument van de lijst te halen, waardoor het gedemonteerd of eventueel verplaatst kon worden. Maar na een peiling onder de inwoners – 46 procent was voor behoud op de huidige locatie, 43 procent voor weghalen – krabbelde hij terug. Sindsdien woedt een discussie die een inkijk geeft in de lastige Poolse omgang met het verleden.

Van de 57-jarige Dorota Horodecka mogen ‘de galgen’, zoals inwoners het monument noemen, blijven. ‘Het is onderdeel van de stad.’ Voor het monument hebben demonstranten geïmproviseerde bordjes neergezet met grafschriften voor kinderen die in Oekraïne zijn omgekomen. Volgens Horodecka kun je niet een direct verband leggen tussen het verleden en wat nu in Oekraïne gebeurt. ‘Ik begrijp dat de emoties hoog oplopen. Maar we moeten nadenken voor we iets doen.’

Van de 23-jarige Andrzej, die verderop met twee vrienden clandestien een biertje drinkt, mag het weg. Hij weet niet waar het monument voor is. ‘Iets met de Russen zeker.’

Het historische centrum van Olsztyn. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Discussies over geschiedenis zijn in Polen per definitie emotioneel, omdat het verleden zo traumatisch is. In Olsztyn brandde het Rode Leger de historische binnenstad plat en trok moordend en verkrachtend door de regio, waar toen nog voornamelijk Duitsers woonden: Olsztyn heette Allenstein. Nadat de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden verdreven, kwamen er Polen voor in de plaats die op hun beurt naar het westen werden gedeporteerd.

Dat het monument naar de ‘bevrijding’ van het gebied verwijst, is voor sommigen wrang. Andere inwoners zien het juist als een gedenkteken voor de slachtoffers. Overigens is het monument opgebouwd uit brokstukken van iets anders: het mausoleum van de Duitse staatsman Hindenburg, die niet ver van Olsztyn begraven lag. De communisten ontmantelden zijn graf voor de bouw van het monument, stenen die overbleven liggen nu op het aanpalende parkeerterrein.

Miroslaw Arczak, gemeenteraadslid. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Door al deze historische lagen bestaan er geen ‘simpele antwoorden’, zegt gemeenteraadslid Miroslaw Arczak, die op zijn vouwfiets komt aangereden. Bij het monument staat sinds vorig jaar een bordje met een beknopte uitleg, hoewel niemand dat kan lezen door de dubbele rij dranghekken. Arczak heeft grotere ambities. Hij gebaart met zijn armen. Liefst ziet hij hier een modern educatief centrum verschijnen, inclusief het monument, waar inwoners met behulp van multimedia kunnen leren over de geschiedenis van de stad en de regio. Er is alleen geen geld.

Bemoeienis van bovenaf

Ondertussen voeren instanties die het monument willen slopen de druk op. Eind januari zei de provinciegouverneur, lid van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid, dat het monument ‘onmiddellijk’ moet verdwijnen (de hamer en sikkel op het gedenkteken werden eerder door de gemeente weggehaald). Voor verplaatsing naar een museum of andere locatie is het te laat – dat laat de staat van het monument niet toe. De burgemeester heeft besloten de oekaze aan te vechten. De bemoeienis van bovenaf steekt Arczak. ‘Dit zou een lokaal besluit moeten zijn. En nu komt het uit Warschau.’

Warschau, dat is behalve de regering ook het eerdergenoemde Instituut van Nationale Herdenking (IPN). Het IPN houdt zich bezig met de Poolse herinneringscultuur. De vele interventies in de publieke ruimte en het historisch debat levert het IPN de orwelliaanse bijnaam ‘het ministerie van het geheugen’ op. In het hoofdkantoor, een imposant flatgebouw in het zuiden van de hoofdstad, legt perschef Rafał Leśkiewicz graag uit waarom de monumenten moeten verdwijnen. Een term die hij zelf trouwens niet gebruikt. ‘Het zijn totalitaire symbolen.’

Begin maart 2022 riep het IPN op al deze symbolen te verwijderen uit de publieke ruimte. Dit proces is al gaande sinds de ‘decommunisatiewet’, toch waren er nog tientallen over. In principe brengt het IPN een advies uit om ze weg te halen, wat ze vervolgens faciliteren, dat wil zeggen: graafmachines eropaf sturen. De lokale overheid moet wel meewerken, zegt Leśkiewicz, wat in Olsztyn niet het geval is. Dat zit hem bijzonder dwars – het is namelijk zijn geboortestad. ‘We zouden graag een ander monument neerzetten, voor een lokale held bijvoorbeeld.’

Het monument met het spandoek dat Wojciech Kozioł aanbracht. Beeld Tomasz Kurs / Wyborcza

Historisch relativisme

In Olsztyn vindt het IPN ook uitgesproken medestanders. Zoals Wojciech Kozioł, die zich voorstelt als ‘conservatief en anticommunist’. Elke herinnering aan het communisme is Kozioł een doorn in het oog. Hij heeft in de gevangenis gezeten in de jaren tachtig, vertelt hij. Uit protest besmeurde hij het monument meermaals met verf. Vorig jaar hees hij een doek op het monument met een hamer en sikkel, de letter ‘Z’ en een hakenkruis. Inwoners spraken schande van de actie, maar Kozioł heeft geen spijt. ‘Ik wilde een punt maken. Wie zegt dat nazi’s en communisten anders zijn, maken zich schuldig aan historisch relativisme.’

Wojciech Kozioł Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Van critici krijgt juist het IPN het verwijt geschiedenis te herschrijven, door het communistische verleden uit te wissen en te vervangen door een ander verhaal. Maar daar is Leśkiewicz het niet mee eens. ‘Die geschiedenis hebben we al: er zijn boeken, films, musea. Dit zijn objecten, gewijd aan daders, in de openbare ruimte. Er is toch ook niemand die in de Adolf Hitlerstraat wil wonen?’ Behalve de nazi’s hebben ook de Sovjets vernietigend huisgehouden in Polen, enkel dankzij de communistische periode staan deze monumenten er nog. ‘We willen de draad tussen het verleden en het heden doorknippen.’

Denkfouten

Het IPN maakt meerdere denkfouten, vindt Łukasz Zaremba, die aan de Universiteit van Warschau onderzoek doet naar monumenten en de openbare ruimte. ‘Zij denken dat je een monument maar op één manier kunt bekijken. Ze gaan voorbij aan de complexe omgang van mensen met monumenten.’ Olsztyn is een goed voorbeeld. Voor 1989 werd het monument gebruikt bij parades op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Maar het platte oppervlak tussen de zuilen kwam evengoed van pas als altaar bij de processie op de katholieke Sacramentsdag. Het is een detail dat oudere inwoners zich met veel genoegen herinneren.

Het verleden is nu eenmaal ingewikkeld, zegt Zaremba. ‘Je kunt een monument wel weghalen, de complexiteit blijft.’ Voorgangers van de huidige regering lieten het monumentenvraagstuk liggen. Nu springt Recht en Rechtvaardigheid in dat gat om korte metten te maken met het verleden. ‘Maar de regering opent de discussie niet, ze sluit deze meteen’, aldus Zaremba. Hij plaatst de monumentensloop in een bredere trend van het centraliseren van beslissingen in Polen, dat van oudsher een sterke lokale politieke traditie kent. Eveneens ergerlijk: ‘Het IPN doet alsof ze het beter weten dan de inwoners.’

Mirosław Arczak hoopt dat het monument blijft. ‘Als we het slopen, zal het verdwijnen zonder dat we de kans krijgen het verleden te verwerken’, zegt het gemeenteraadslid bedroefd. Maar de discussie is wellicht een lichtpuntje op zich. ‘Sinds 1989 hebben we hier nooit een fatsoenlijk gesprek over gevoerd.’