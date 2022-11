Gaat dat lukken met die 900.000 nieuwe woningen?Aantal vergunningen voor de woningbouw daalt

Een landmeter aan het werk bij een woonproject in Monster, waarvoor nog geen vergunningen zijn. Beeld Guus Dubbelman/ de Volkskrant

Voor het derde kwartaal op rij had het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) slecht nieuws voor het kabinet, dat de doelstelling heeft om binnen tien jaar 900 duizend extra woningen te laten verrijzen. In de maanden juli, augustus en september werd voor 14,6 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Ook in de eerste twee kwartalen was het aantal vergunningen lager.

Tot nu toe is dit jaar groen licht gegeven voor de bouw van 48,1 duizend woningen, aldus het CBS. De ombouw van kantoren naar woningen wordt in dat cijfer niet meegeteld. Onlangs bleek ook dat dat soort transformaties niet groeit in aantal. Dat bleef vorig jaar steken op zo’n 9.500 woningen, het laagste aantal in zeven jaar.

Niet verbazingwekkend dus dat ABN Amro woensdag in een woningbouwonderzoek stelde dat het doel van 900 duizend nieuwbouwwoningen moeilijk te halen is. De economen van de bank wezen onder meer de stijging van de hypotheekrente aan als boosdoener. Daardoor neemt de vraag naar nieuwbouwwoningen af. Die zijn doorgaans duurder vanwege onder meer de verplichte verduurzaming van de huizen.

Begin oktober stelde makelaarsvereniging NVM al vast dat niet alleen de huizenprijzen dalen, maar dat ook de markt voor nieuwbouwwoningen ‘volledig is omgeslagen’. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen nam af, het aantal te koop staande exemplaren (van gemiddeld 496 duizend euro) loopt op.

Tekort aan ambtenaren

Ondertussen zijn de prijzen van bouwmaterialen fors gestegen. Bouwvakkers zijn schaars. En de vergunningverlening hapert door de problemen met pfas, stikstof en een tekort aan ambtenaren. Geen wonder dat bouwbedrijven niet in de rij staan voor het vergunningenloket van gemeenten.

Antoinette van Heijningen, adviseur stedelijke ontwikkeling en lid van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ziet wel mogelijkheden voor verbetering. ‘Zowel ambtenaren als projectontwikkelaars houden vaak onvoldoende rekening met de deadlines binnen de gemeentelijke procedures. Dan is er bijvoorbeeld een akkoord voor een project, maar wordt net de jaarlijkse begrotingsvergadering gemist. Dat zorgt dan voor onnodige vertraging.’

Gemeenten zouden ook slimmer kunnen omspringen met hun tekort aan ambtenaren op de bouwafdelingen, aldus Van Heijningen. ‘Zet in op regionale samenwerking van gemeenten. Bundel je kennis.’ Vervolgens moet de overheid wat haar betreft loskomen van zijn rigide manier van plannen van de woningbouw. ‘Als er dan plotseling een kans voorbijkomt, bijvoorbeeld voor woningen op de plek van een verouderd bedrijfspand, dan kan dat niet. Van oudsher is men bang voor bouwen voor leegstand. Maar het devies is nu: bouwen wat je bouwen kunt.’

Bezwaren van omwonenden

Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), wijst opnieuw op zijn voorstel voor kleinschalige woningbouw aan de rand van dorpen. ‘Denk aan vijftig woningen aan de groene rand van iedere kleine gemeente. Dat levert op korte termijn veel meer op dan de ontwikkeling van nieuwe, grote bouwlocaties.’

Zo’n aanpak kost minder ambtelijke capaciteit dan de ontwikkeling van die grote woningbouwlocaties, denkt Van Hoek. Het zou ook minder beslag leggen op de capaciteit van bouwbedrijven, ‘want bouwen in een weiland is nu eenmaal overzichtelijker dan het realiseren van een project in een stad. Door uitbreiding van een dorp maak je gebruik van bestaande infrastructuur. In de stad krijg je vaak te maken met zaken als sloop, bodemsanering en bezwaren van omwonenden.’

Voor versnelling van de woningbouw is er geen ‘quick fix’, schreven twee specialisten van de Rabobank een week geleden in een column op de website van RTL Nieuws. In een neergaande markt wordt nu eenmaal minder gebouwd, aldus econoom Carola de Groot en sociaal geograaf Hans-Hugo Smit. Dalende huizenprijzen zetten de winstmarges onder druk. De prijs van grond – waarvan de waarde voor een groot deel wordt bepaald door de opbrengst van de gebouwde huizen – beweegt doorgaans weinig mee. ‘Grondeigenaren – particulieren en overheden – nemen niet snel genoegen met minder. Hierdoor komen zelfs gronden waar wél mag worden gebouwd minder snel tot ontwikkeling.’