Gaat daar het taboe op het rekeningrijden? ‘We moeten wel blijven nadenken’

Goedemiddag,

Terwijl Jeroen Dijsselbloem 50Plus op de kast joeg, zette de VVD zich nog maar eens schrap tegen het rekeningrijden. Of ging daar opeens toch een deur op een kiertje?

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

Het r-woord valt

Enige volharding kan de lobbyclubs van reizend Nederland niet worden ontzegd. Terwijl het kabinet nog zo duidelijk had gezegd dat het voorlopig niets meer wil horen over rekeningrijden, brengen de organisaties vandaag een gezamenlijk advies uit om te gaan...rekeningrijden.

Het is de kern van een veelomvattend ‘deltaplan’ dat Nederland ook na 2030 - als we met 18 miljoen mensen zijn - mobiel moet houden. De alliantie vraagt niet eens zozeer om méér asfalt, spoorlijnen of fietspaden. ‘Dat is ten eerste veel te duur en ten tweede alleen nodig op piekmomenten', aldus verslaggever Dion Mebius. ‘Daarom pleit de alliantie vooral voor flexibeler gebruik van de bestaande infrastructuur en van beschikbare vervoersmiddelen.’ Denk aan de aanleg van grote ‘hubs’, waar alle mogelijke vervoersstromen samenkomen en die uitgroeien tot broeinesten van bedrijvigheid, inclusief winkels, horeca en flexwerkplekken.

Integraal onderdeel van het plan: een of andere vorm van kilometerbeprijzing voor automobilisten. Het gevolg: nog voordat het advies vanochtend officieel was uitgebracht liet VVD-minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur weten dat daar geen sprake van kan zijn. ‘Ik hou op dit onderdeeltje het regeerakkoord aan.’

Verrast zal de alliantie niet zijn, want de VVD heeft van de strijd tegen rekeningrijden een kroonjuweel gemaakt en verlangt van de coalitiepartners dat zij die strijd ook blijven voeren. Vandaar dat de organisaties met de invoering mikken op 2024. Zij hebben de tijd aan hun zijde, want hoe meer mensen elektrisch (en vrijwel belastingvrij) gaan rijden, hoe groter op het Binnenhof de noodzaak zal worden om toch iets aan de autoheffingen te veranderen. Zoals het VVD-Kamerlid Remco Dijkstra vandaag opeens zei: ‘We moeten wel blijven nadenken. Dat iemand met een Opel Kadett betaalt voor een elektrische rijder, dat wil je ook niet.’

Als het er ooit van komt, is de draai vandaag ingezet.

De minister kan wel ‘nee’ zeggen tegen #rekeningrijden, maar het feit dat de ANWB ‘ja’ zegt is misschien wel belangrijker. De minister is over twee jaar weg, de ANWB zal tot in lengte der dagen dominant zijn in het debat over mobiliteit. Floor Milikowski

TEGENVALLER VAN DE DAG

‘Reken je niet rijk’

Vooral in kringen van SP’ers, 50Plussers en FNV’ers werd het lang gezien als hét acute medicijn tegen de malaise van de pensioenfondsen: verhoog de rekenrente. Doordat die al jaren ‘kunstmatig laag’ wordt gehouden, zijn veel problemen ontstaan, betoogt bijvoorbeeld 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen in zowat elk Kamerdebat waarin hij het woord voert.

Zijn hoop was gevestigd op de commissie-Dijsselbloem, die zich de afgelopen maanden over de rente boog. Maar helaas, de commissie toont zich van z'n strengste kant: de regels moeten niet soepeler, maar juist strikter. Kabinet en toezichthouder De Nederlandsche Bank nemen het subiet over. In de woorden van DNB-president Klaas Knot: ‘We kunnen ons gewoon absoluut niet rijk rekenen.’

Het perspectief dat het nieuwe pensioenakkoord ook de kans op korting van pensioenen wegneemt, zakt daarmee verder weg. Wat dat betekent voor de stemming in de FNV-achterban horen we zaterdag, als de uitslag van het ledenreferendum bekend wordt. 50Plus gaf vandaag alvast een duidelijk stemadvies:

Daarom adviseer ik @FNV leden TEGEN #pensioenakkoord te stemmen. Pensioen is uitgesteld loon en geen financieel markt product. Nederlandse #UFR voor fondsen-2%-veel lager dan Europese UFR voor verzekeraars -4,2%.@DNB_NL: #DNBREKERPENSIOEN https://t.co/28rIk2HtQ4 Martin van Rooijen

EN DAN DIT NOG

Wiegel haakt af

Hans Wiegel stopt als informateur voor een nieuw provinciebestuur in Zuid Holland. Nadat het CDA zich uit de besprekingen had teruggetrokken, zag de voormalige VVD-leider er geen heil meer in. ‘Als een van de drie ineens opstapt, valt er weinig meer te onderhandelen en dus restte mij niets anders dan mijn ontslag in te dienen.’ Daarmee lijkt ook in Zuid-Holland de kans verkeken dat Forum voor Democratie gaat meebesturen en heeft de eclatante verkiezingsoverwinning van maart uiteindelijk bar weinig macht gebracht voor de jonge partij van Thierry Baudet.

Excuses aan slachtoffers jeugdzorg

Het kabinet biedt de slachtoffers van mishandeling, misbruik, vernedering en verwaarlozing in de jeugdzorg verontschuldigingen aan. Hun leed is ‘niet te bevatten’. zeggen minister De Jonge (Volksgezondheid) en zijn collega Dekker voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Eén op de tien mensen met een verleden in de jeugdzorg zegt daar vaak of zeer vaak slachtoffer te zijn geweest van fysiek of psychisch geweld. Dat blijkt uit een steekproef in opdracht van commissie-De Winter die onderzoek deed naar geweld in internaten, pleeggezinnen en andere jeugdinstellingen, van 1945 tot nu. De commissie presenteerde woensdag haar bevindingen.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.