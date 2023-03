Gaan provincies het stikstofbeleid saboteren en moet het kabinet daar rekening mee houden?

Boerenprotest in de Achterhoek. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Om boeren te beschermen, moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid.’ De stelling in de Friese versie van het Kieskompas was helder, het standpunt van de regionale afdeling van de BoerBurgerBeweging (BBB) ook: ‘Helemaal mee eens’.

‘We willen de stemmen die we krijgen, laten gelden’, verklaart de Friese BBB-lijsttrekker Abel Kooistra, opgegroeid op een biologisch melkveebedrijf. De afgelopen maanden was protest tegen het landelijke stikstofbeleid het speerpunt van de BBB, ook in Friesland. Het is voor veel kiezers de belangrijkste aantrekkingskracht van de partij. Gaat dat beleid van tafel, nu de BBB een ongekende machtsgreep doet in meerdere provincies?

‘We zijn fel tegen het gedwongen onteigenen van boeren’, zegt Kooistra. En de stikstofuitstoot al in 2030 halveren, zoals het kabinet wil? ‘Dat zien we niet zitten.’ De provincie wordt teveel als een uitvoeringskantoor gezien, vindt de BBB-lijsttrekker. ‘Daartegen verzetten we ons. We kunnen in Friesland heel veel zelf. Maar natuurlijk moet je je wel aan de wet houden.’

Uiterste redmiddel

Opvallender wellicht: ook de Friese VVD en CDA verklaren zich in het Kieskompas tegen het gedwongen uitkopen van boeren. Terwijl het kabinet – waar beide partijen deel van uitmaken – dit als uiterste redmiddel ziet als vrijwillig uitkopen dit jaar te weinig oplevert. Ook in provincies als Overijssel, Drenthe Limburg en Zeeland keren VVD en CDA zich tegen Haagse lijn.

Invloed heeft BBB zodoende al, merkte ook BBB-lijsttrekker in Drenthe Gert-Jan Schuinder tijdens verkiezingsdebatten. ‘Maandag in Emmen was mijn collega van het CDA het helemaal met mij eens, dat we boeren niet gedwongen mogen uitkopen. Dan denk ik: jouw partij heeft in Den Haag dat beleid bedacht.’

Na een electorale afstraffing zullen de regeringspartijen niet erg gemotiveerd zijn om in de provincies het braafste jongetje van de klas te zijn. BBB kan op haar beurt kiezers die stikstofverzet in het vooruitzicht is gesteld niet teleurstellen.

Het zal minister Christianne van der Wal (VVD, natuur en stikstof) niet gerust stellen. Toch zei ze vorige week nog niet te vrezen voor stikstofrevolte vanuit de provincies. Ze heeft een wortel en een stok. Er is een pot met 24,3 miljard euro waar provincies aanspraak op mogen maken als ze voor 1 juli plannen indienen voor het terugdringen van de stikstofneerslag op natuurgebieden (de wortel). Doen ze dat niet, maakte de bewindsvrouw nog eens duidelijk, dan krijgen ze geen geld en neemt het Rijk de regie over (de stok).

Ruige stap

Die ongebruikelijke en ruige bestuurlijke stap zal ze evenwel niet snel nemen. Den Haag heeft namelijk op tal van andere terreinen (wonen, asiel) behoefte aan medewerking vanuit provincies. De situatie in de regio’s lopen sterk uiteen en vergen veel samenspraak met lokale betrokkenen. Het lijkt daardoor praktisch ondoenlijk het stikstofbeleid van hogerhand op te leggen.

De nieuwe stikstofwet – met als doel dat driekwart van de kwetsbare natuur een gezond stikstofniveau heeft in 2030 in plaats van in 2035 – moet bovendien nog door de Tweede Kamer, maar ook door de Eerste Kamer. En juist in de senaat zullen de verhoudingen na de verkiezingen voor het kabinet minder gunstig uitvallen.

Een meerderheid keert zich tegen gedwongen uitkoop. Een nieuwe vrijwillige uitkoopregeling is er ondertussen nog steeds niet. Commissarissen van de Koning lieten in een rondgang van Nieuwsuur al doorschemeren dat 2030 door al het gedraal in Den Haag praktisch onhaalbaar wordt.

Uitstel dreigt zodoende. Meer heil valt wellicht te verwachten van de zelfdisciplinering van provincies. Het schrikbeeld daarbij is Noord-Brabant. Het is er zo bar gesteld met de ecologische staat van veel Natura2000-gebieden, dat de provincie recent besloot voorlopig helemaal geen vergunningen meer te verlenen voor economische activiteiten in de buurt van die natuur.

Op zo’n impasse zit geen provincie te wachten. Gerechtelijke uitspraken trekken zich bovendien niks aan van nieuwe politieke verhoudingen. Die manen Rijk én provincies keer op keer tot het beschermen van de natuurgebieden, en dat kan niet zonder stikstofmaatregelen.

Onbespreekbaar

BBB heeft ondertussen serieuze bestuurlijke ambities, met een bijpassende constructieve opstelling. Die viel eerder deze week op te maken uit de woorden van partijleider Caroline van der Plas. ‘We willen de stikstofdoelen halen.’ Al zijn daarbij ‘2030’ en ‘onteigenen’ ook voor haar onbespreekbaar.

In Limburg en Friesland zijn al kandidaat-gedeputeerden gelanceerd. Ook in Drenthe maakt de BBB zich op voor deelname aan het college. ‘Wij zijn voorbereid op formeren en besturen’, zegt lijsttrekker Schuinder, al houdt hij de naam van de kandidaat-gedeputeerde nog even achter de hand.

‘Ik heb in Friesland nog geen partij gehoord die niet met ons in zee wil’, zegt lijsttrekker Abel Kooistra. Wat BBB precies met de vers verworven machtspositie gaat doen ‘moet de komende tijd blijken ’, zegt hij diplomatiek. De stekker trekken uit de plannen voor het beperken van stikstofneerslag, ligt niet voor de hand. ‘Mogelijk kunnen we vanuit een college daar sturing aan geven. We zullen in gesprekken wel zien of en waar we concessies moeten doen.’

Met medewerking van Fleur Damen