Gaan Olympische atleten straks meedelen in de miljardeninkomsten van het IOC?

Deelnemers aan de Olympische Spelen moeten meedelen in de winst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Die eis heeft de Duitse atletencommissie DOSB overgebracht tijdens een bezoek aan IOC-voorzitter Thomas Bach in Lausanne. Het voorstel: 25 procent van de miljardeninkomsten van het IOC moet onder olympiërs worden verdeeld.

Voor deelname aan de Spelen krijgen sporters nu geen vergoeding van het IOC. Er zijn ook geen bonussen voor medailles, zoals bij veel EK’s en WK’s. Het IOC verdiende in de vorige olympische cyclus (2012-2016) 4,9 miljard euro. Een kwart van dat bedrag, verdeeld over zo’n 14 duizend zomer- en wintersporters, komt neer op zo’n 87.500 euro per olympiër. Ter vergelijking: het maximale stipendium dat een Nederlandse olympiër met A-status per jaar van het NOCNSF krijgt, is 28.632 euro.

De eis van 25 procent is in internationaal opzicht niet vreemd. In de vier grote Noord-Amerikaanse sporten (basketbal, honkbal, ijshockey en American football) wordt onder sporters gemiddeld 50 procent van de inkomsten verdeeld.

Volgens het IOC gaat nu al bijna 90 procent van de 4,9 miljard euro richting de sporters, door het geld te verdelen over ‘organiserende comités, nationale olympische comités, internationale federaties, promotie van de olympische beweging en de bescherming van schone atleten’.

Het is een ondoorzichtige verdeelsleutel, vindt schermer Max Hartung, voorzitter van de DOSB. Hij wordt gesteund door de Duitse mededingingsautoriteit, die in januari na een administratieve procedure tegen het Duitse olympisch comité en het IOC oordeelde dat de lijst met beschermende, olympische voorwaarden moet worden versoepeld. Dit is vervat in de zogeheten regel 40.

Sponsorcontracten bevriezen

De club van Hartung was uitgenodigd op het hoofdkantoor van het IOC in Lausanne naar aanleiding van een open brief uit mei over een aanpassing van die omstreden regel 40. Die regel schrijft onder andere voor dat sporters hun contracten met hun sponsors zes weken rondom de Spelen ‘bevriezen’. Zelfs een felicitatie in de krant of op sociale media is verboden.

Oneerlijk, vindt Hartung. Hij wil dat het IOC die inkomstenderving vergoedt door 25 procent van de inkomsten af te staan aan olympiërs. Uit de open brief: ‘De maatregel geldt tijdens de economisch belangrijkste periode van een sportcarrière. Artikel 40.3 vormt volgens ons een ontoelaatbare inmenging in de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van beroep onder Duits en Europees recht en dus met de uitoefening van het beroep als atleet.’

Sportersvakbond EU Athletics zei eerder al dat breed verzet tegen regel 40 noodzakelijk is. De Nederlandse atletencommissie is niet direct betrokken bij de lobby van de Duitsers. Voorzitter Hinkelien Schreuder: ‘We zijn natuurlijk voor meer commerciële ruimte voor de atleet. We omarmen het solidariteitsprincipe en de verdeling zoals die voorgesteld wordt. Maar die moet nog verder onderzocht en gespecificeerd worden.’

Actievoerder Max Hartung was optimistisch na de gesprekken met Bach, liet hij weten aan sportwebsite Inside The Games: ‘We snappen dat het model, dat al tientallen jaren bestaat, niet van de ene op de andere dag zal veranderen. (...) We zullen nu onze reis langs verschillende sportbonden en sporters hervatten om steun te vragen voor onze plannen.’