Karin de Boer met haar zoontje Ryndell. Beeld Simon Lenskens

Tanja Hannewijk (34), lifestylecoach uit Yerseke

Heeft drie kinderen (17, 6 en 3).

‘Ik vind dit niet door de beugel kunnen. Ouders zoals ik, die een bewuste keuze maken om niet te vaccineren, zitten nu ineens zonder kinderopvang terwijl we ook gewoon werken. Mocht het hier ook gebeuren, dan stap ik waarschijnlijk naar de rechter.

‘Als niet-vaccinerende ouder word je vaak weggezet als onverantwoord of knettergek, terwijl ik me jarenlang in vaccinaties heb verdiept. Mijn oudste kreeg na een ongeluk van een chiropractor te horen dat hij niet goed kon herstellen, omdat zijn immuunsysteem vaccinatieschade had. En mijn tweede kind was na haar vaccinaties behoorlijk ziek, keelontsteking en alles. Eerst denk je, de overheid biedt die prikken toch niet aan als ze niet goed zijn?

‘Maar dan zie je dat de overheid alle vaccin-kritiek compleet negeert. De Vereniging Kritisch Prikken, de Stichting Vaccin Vrij, al hun vragen worden van de tafel geveegd. Hoe kan de overheid dat doen als ze het beste met onze kinderen voorheeft? Ze controleren ook niet op alle voedingsstoffen in ons eten, al die e-nummers, al die chemische dingen. Erg geloofwaardig zijn ze daarom niet, vind ik. De overheid heeft niet het beste met ons voor.

‘Toen ik zwanger was van mijn derde, begon ik te lezen over vaccinaties en zocht ik informatie op het internet. Ik geloof nu niet meer dat zo’n prik goed kan zijn. Er zitten rare stoffen in. En kinderziektes, daar komt een gezond kind toch gewoon weer bovenop?

‘Door maatregelen als die van Berend Botje voel ik me gediscrimineerd. Ik heb een mening, die wordt niet geaccepteerd, er worden zelfs maatregelen tegen getroffen. Het baart me zorgen. Gaan mensen mijn jongste kind straks buitensluiten, omdat hij niet gevaccineerd is?

‘Laat de overheid eens echt onderzoeken of het beter is om te vaccineren. Ik sta er voor open, ik hou niet klakkeloos aan mijn mening vast. Maar ik ben wel benieuwd of zal blijken dat ongevaccineerde kinderen anders functioneren. Mijn jongste is bijna nooit ziek, een paar keer verkouden en that’s it. Mijn dochter daarentegen, kan echt goed ziek zijn. Dan vraag je je af, komt het door de vaccinaties?

‘In mijn werk coach ik mensen om een gezond leven te leiden. Ik kies daarin voor een natuurlijke wijze. Ik ga ook niet naar de huisarts, daar ben ik zelf ook ooit volgepropt met antibiotica, daar werd ik ook niet beter van.

‘Mijn oudste is nu 17. Laatst kreeg hij een oproep voor een prik tegen meningokokken, die heeft hij zelf in de prullenbak gegooid. Hij zit in 6 vwo en heeft een profielwerkstuk gemaakt over vaccineren. Je mag dan niet laten blijken wat je mening is, natuurlijk, maar de feiten spreken meer tegen vaccineren dan voor en daarop heeft hij zijn eigen mening gebaseerd.’

Rijksvaccinatieprogramma: In Nederland worden vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten. De meeste bacteriën en virussen waartegen gevaccineerd wordt, komen nog maar zelden voor in Nederland. Toch is het verstandig te vaccineren, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). Vaak zijn het zeer besmettelijke ziekten die vooral bij jonge kinderen ernstige gevolgen kunnen hebben. Kinkhoest, pneumokokkenziekte en hib-ziekten komen bovendien nog wél vaak voor in Nederland. Besmette baby’s kunnen door deze ziekten ernstige complicaties krijgen en zelfs overlijden. De DKTP –inentingen beschermen deels tegen deze ziekten en werken al goed vanaf de leeftijd van 4-6 weken. Het Rijksvaccinatieprogramma start daarom vanaf de leeftijd van 6 weken. De vaccinaties zijn volgens het RIVM uitgebreid onderzocht, veilig en effectief.

Karin de Boer (34) uit Grootebroek

Twee kinderen (3 en 9 jaar)

‘Toen bekend werd dat Berend Botje niet-gevaccineerde kinderen weg wil sturen, schrok ik enorm. Ik dacht: dat gaan ze toch nooit voor mekaar krijgen. Een leidinggevende belde me op: voor mijn zoontje van 3 zou vanaf 1 juli geen plaats meer zijn.

‘Wat ze ook beslissen, ik vaccineer niet. Een paar jaar geleden kreeg een kind in mijn omgeving hersenvliesontsteking. Dat kwam volgens de ouders door vaccinaties. Dat heeft me wakker geschud. Mijn zoon was toen net één jaar oud. Hij had de eerste vaccinaties al gekregen.

‘Bij het consultatiebureau vroeg ik naar de bijsluiter van de vaccins. ‘Dat begrijp jij toch niet’, kreeg ik te horen. Nou, dat bepaal ik zélf wel. Ik vond dat ze verstoppertje speelden.

‘Er waren wel zorgen over de gevolgen die niet-vaccineren zou hebben voor de gezondheid van mijn zoontje. Een afspraak met de huisarts gaf uiteindelijk de doorslag. Zij vertelde dat bijna alle ziektes waarvoor wordt gevaccineerd, behalve polio dan, te genezen zijn.

‘Ik vind die risico’s niet opwegen tegen die van vaccineren.

‘Uiteindelijk ben ik wel een half jaar bezig geweest met dit besluit. Ik dacht ook na over de reacties die ik zou krijgen. Hoe reageren andere ouders? Hoe reageert de basisschool waar ik mijn kind naartoe stuur?

‘Toch maak ik me niet druk. Iedereen heeft de vrijheid om eigen keuzes te maken. Op de basisschool is inenten niet verplicht. Toch hoop ik niet dat andere ouders niet willen dat hun kind met mijn zoontje omgaat omdat hij niet is ingeënt. Maar zelfs dan denk ik: er zijn genoeg andere mensen op de wereld met wie hij wel mee om kan gaan.

‘Ik geef die ouders graag uitleg. Ik heb nagedacht over deze beslissing. Als ik van mening was geweest dat ik de omgeving van mijn kind in gevaar breng, had ik wel anders gehandeld.

‘Boos ben ik niet. Ook Berend Botje heeft de vrijheid hiervoor te kiezen, net als ik. De mensen die veel waarde hechten aan vaccineren zullen nu sneller voor deze opvang kiezen. Ik zeg niet dat ze het bij Berend Botje daarom hebben gedaan, maar het zal ze financieel niet slecht uitkomen.

‘Mijn zoontje komt nu vanaf 1 juli dus weer thuis. Hij heeft gedragsproblemen. Bij Berend Botje kreeg hij speciale begeleiding. Het heeft geen zin hem bij een andere kinderopvang opnieuw te laten wennen. Na de zomer is hij oud genoeg voor de basisschool, dan is opvang gelukkig niet meer nodig.’