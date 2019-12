Gaan deze zeven districten de koers van het Verenigd Koninkrijk veranderen?

De Britse premier Boris Johnson. Beeld Getty Images

Uxbridge and South-Ruislip: redt Johnson het zelf?

In 1906 gebeurde het voor het laatst dat een premier zijn zetel verloor, toen de de Conservatief Arthur Balfour in Manchester East het slachtoffer werd van een liberale opstand. Het is denkbaar dat Boris Johnson in Uxbridge & South-Ruislip hetzelfde overkomt tegen de jonge Britse-Iraniër Ali Milani. Terwijl Johnson in het land was om campagne te voeren, en zijn look-a-like vader en zijn vriendin (met hond) naar zijn West-Londense kiesdistrict dirigeerde, heeft Milani met een leger Labour-activisten op elke deur geklopt, hopend om een achterstand van 5.034 stemmen weg te werken.

Ali Milani. Beeld AFP

Bolsover: temmen de Tories het Rode Beest?

Bij het slopen van Labours Rode Muur in Midden- en Noord-Engeland vormt Bolsover de hoofdprijs. Dat is het kiesdistrict dat sinds 1970 in het Lagerhuis wordt vertegenwoordigd door Dennis Skinner, de 87-jarige socialist die in zijn jonge jaren twee decennia als mijnwerker heeft gewerkt. Voor de Conservatieven zou het een stunt zijn als ze dit rode bastion kunnen veroveren. Als The Beast of Bolsover het toch redt, wat liefhebbers van het Lagerhuis-theater hopen, dan is dat te danken aan het feit dat hij voor Brexit is, net als het merendeel van zijn achterban.

Dennis Skinner. Beeld EPA

East Dunbartonshire: een troosteloze val voor de Liberalen?

Met grote verwachtingen was de leider van de Liberaal-Democraten Jo Swinson aan deze verkiezingscampagne begonnen. Zo stond haar hoofd uitvergroot op de campagnebus waarmee de meest EU-gezinde partij door het koninkrijk trok, zich met name richtend op de provinciesteden in Zuid-Engeland en de voorsteden rondom Londen. Maar het ‘intrekken van Brexit’-voorstel van de LibDems slaat niet aan. En het ontbreekt Swinson aan uitstraling. Nu dreigt de Schotse ook nog haar eigen kiesdistrict te verliezen, gelegen net ten noorden van haar geboortestad Glasgow.

Jo Swinson. Beeld EPA

North-East Somerset: wat is er met de Mogg gebeurd?

Tijdens de campagne is er opvallend weinig vernomen van het Conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg. Nadat de leider van het Britse Lagerhuis kwetsende opmerkingen had gemaakt over de Grenfell-slachtoffers – hij beweerde dat de bewoners van de West-Londense torenflat tijdens de fatale brand in 2017 niet naar het ‘blijf binnen’-advies van de autoriteiten hadden moeten luisteren – heeft hij zich verborgen gehouden in zijn kiesdistrict. En ook daar vertoonde de ultra-deftige politicus zich amper. Hoogtepunt in de campagne was de enorme tekst ‘GET MOGG OUT’ die op een heuvel nabij Midsomer Norton werd geschreven. De LibDems hebben een kleine kans om hier een sensatie te veroorzaken.

Jacob Rees-Mogg. Beeld EPA

Cities of London & Westminster: wint Chuka het kroonjuweel?

Het kroonjuweel onder de kiesdistricten, waar 10 Downing Street, Buckingham Palace en St Paul’s Cathedral toe behoren, is traditioneel in handen van de Conservatieven, maar dat kan veranderen. Een van de kanshebbers is Chuka Umunna, de volgeling van Tony Blair die de Labour Partij eerder dit jaar had verlaten en zich na een verblijf in niemandsland besloot aan te sluiten bij de Liberaal-Democraten. De politieke carrière van deze voormalige koorjongen, zoon van een Nigeriaanse vader en Ierse moeder, staat of valt met een overwinning in dit felbegeerde district.

Chuka Umunna. Beeld AFP

Barnsley Central: een troostprijs voor Farage?

Een van de kroegen waar Nigel Farage zich met een pint liet fotograferen, was Silkstone Inn in Barnsley. Deze stad in Yorkshire is een van de weinige plekken waar de Brexit Party, na grotendeels te zijn opgevreten door de Conservatieven, een kleine kans heeft om haar eerste kamerzetel te pakken. Bijna 70 procent stemde hier voor Brexit, maar de Labour MP Dan Jarvis is een remainer. Op zijn beurt maakt deze 47-jarige oud-militair, wanneer hij de aanval van de Faragisten overleeft, een goede kans om na het tijdperk-Corbyn de leiding van de Labour Party over te nemen.

Dan Jarvis (rechts). Beeld AFP

South-West Hertfordshire

Tot onverwachte ster van de campagne groeide David Gauke uit. Jarenlang was deze Conservatief een wat kleurloze bewindsman, maar na te zijn bevrijd van de ketenen van het ministerschap en de fractiemanagers heeft deze EU-gezinde rebel menig hart veroverd door de geestige filmpjes die hij tijdens de campagne met zijn oude vader opnam. Als vaandeldrager van het traditionele, vrijzinnige conservatisme staat hij kandidaat in een landelijk district net ten noordwesten van Londen, gesteund door partijcoryfeeën als John Major, Michael Heseltine en Rory Stewart. En zijn pa.