Gaan de extreem-rechtse Le Pen en Zemmour de Franse verkiezingen wel halen?

Marine Le Pen (links) en Eric Zemmour vorige week bij een bijeenkomst in Parijs. Beeld Eric Piermont / AFP

‘Als jullie me niet helpen, zal miljoenen kiezers hun verkiezingen worden ontnomen.’ Met die noodkreet riep Marine Le Pen, leider van Rassemblement National, burgemeesters in heel Frankrijk op zich achter haar kandidatuur te scharen. De 500 ‘parrainages’, te vertalen als peterschap of sponsoring, zijn een officiële vereiste om mee te mogen doen aan de Franse presidentsverkiezingen. Burgemeesters kunnen zo’n parrainage toekennen, net als verkozen politici zoals parlementariërs en regionale raadsleden. Maar slechts enkele dagen voor de deadline heeft noch Le Pen, noch haar concurrent op extreem-rechts Eric Zemmour, er genoeg weten binnen te slepen.

Vorige week maakte Le Pen bekend haar campagne op te schorten om zich volledig te richten op het binnenhalen van de handtekeningen. En ook Zemmour zette zijn verkiezingstour om die reden op een lager pitje. Zemmour, die zijn eigen partij Reconquête (herovering) leidt, verklaarde eerder al dat het zeer goed mogelijk is dat hij de 500 niet haalt. Om er in een adem aan toe te voegen dat de verkiezingen in dat geval ‘illegitiem’ zullen zijn. ‘Stelt u zich een seconde voor dat Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon en ikzelf ons niet kunnen presenteren’, zei Zemmour in een videoboodschap op sociale media. ‘Stelt u zich de staat van onze democratie en ons land voor. Ik wil me geen voorstelling maken van de democratische aardverschuiving die dat oproept.’

De radicaal-linkse Mélenchon heeft zijn deelname intussen veiliggesteld. Maar ook enkele andere kandidaten hebben moeite voldoende steun te verzamelen. Het verschil is dat Le Pen en Zemmour het desondanks goed doen in de peilingen, die hen respectievelijk een derde en vierde plaats toekennen. Terwijl iemand als Anne Hidalgo van de Parti Socialiste, die moeiteloos ruim duizend handtekeningen binnenhaalde, in de peilingen niet hoger komt dan enkele procenten.

Steunverklaring

De vraag die politiek Frankrijk nu bezighoudt: betekent een ‘parrainage’ ook een politieke steunverklaring? Nee, benadrukte premier Jean Castex tegenover de Franse Tweede Kamer. Hij riep alle verkozenen in Frankrijk – dat zijn er grofweg 42 duizend – op zich uit te spreken. Volgens Castex gaat het vooral om een democratische zet.

Juridisch heeft hij gelijk, maar gevoelsmatig zal een deel van de kiezers de handtekening wel degelijk als steunverklaring interpreteren. Ook burgemeesters zijn zich daar terdege van bewust. De premier maakt ons nu verantwoordelijk voor een systeem dat de regering zelf heeft nagelaten te hervormen, klaagde André Laignel, vicevoorzitter voor de vereniging van burgemeesters. ‘Er zijn kandidaten, zoals meneer Zemmour, die zich met hun voorstellen aan de randen van het democratische pad bevinden. Ze moeten niet verbaasd zijn dat burgemeesters niet noodzakelijkerwijs zin hebben zich in zulk gezelschap te bevinden.’

In 2017 had Le Pen al moeite de nodige steun te verzamelen, nu doet Zemmour een beroep op deels dezelfde achterban. Bovendien is een groot deel van de mensen die Rassemblement National destijds steunden, de afgelopen jaren niet herkozen. Volgens de laatste tellingen staat Le Pen nu op 414 handtekeningen, Zemmour heeft er 415.

Toch lijkt een noodgreep de zaak mogelijk te kunnen redden. De burgemeester van Pau François Bayrou lanceerde ‘in naam van de democratie’ een soort reservebank voor steunverklaringen. De bedoeling is dat die worden verdeeld over kandidaten die minstens 10 procent scoren in de peilingen maar desondanks handtekeningen tekortkomen. Want ook personen met wie we het ‘hartgrondig oneens zijn’ moeten zich kunnen presenteren, vindt Bayrou. Om diezelfde reden deelde hij zondag zijn steun uit aan Le Pen – naar eigen zeggen bepaald niet zijn droomkandidaat.