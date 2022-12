‘Ga weg!’, hijgde ik, schor van het schreeuwen. ‘Pas op!’, gilde ik

‘Er mag hier wel eens geschilderd worden’, zei ik al een jaartje of vier, vijf, acht geregeld tegen iedereen die het maar horen wilde; niemand dus. Want ik woon hier met drie mannen en twee katten, en beide diersoorten staan bekend om hun afkeer van veranderingen in de huiselijke sfeer.

Het huis verkrotte zienderogen. Maar van de week wierp het lot mij een klusjesman in de schoot. Hij begon, waarschijnlijk om het ergste maar achter de rug te hebben, met de trapleuning. Die loopt langs alle drie de etages en is in zijn lange leven van uiteenlopende kleuren verf voorzien, die her en der tevoorschijn waren gesleten, als bij een afgesabbelde toverbal.

‘Kijk eens!’, zei de klusjesman ’s middags, en wees op de geschilderde leuning. Het was werkelijk een lust voor het oog. ‘En dat is nog maar de grondverf, hè’, zei hij. ‘Pas op voor je kleren. Hij moet nog drogen. Tot die tijd mogen jullie er niet aankomen.’

‘Natuurlijk niet!’, lachte ik, terwijl ik de leuning vastpakte, want zo gaat dat met leuningen: je pakt ze vast. @&%$#*! Als ík al zo oliedom was, hoe moest dat dan met mijn huisgenoten? Ik maakte mijn handen schoon met terpentine, schreef briefjes ‘NIET AANKOMEN! NAT!’ en hing die door het hele trappenhuis. Ik stuurde een bericht naar de gezins-app: ‘NIET AAN DE LEUNING KOMEN, PAS GEVERFD!’

Even later hoorde ik de voordeur dichtslaan, gevolgd door gevloek van mijn oudste zoon. ‘Ja, sorry, het is zo’n gewoonte, hè...’, zei hij, schuldbewust vanachter de terpentinefles. Dat was huisgenoot P. even later, hartgrondig met hem eens, terwijl hij zijn jas op verfsporen inspecteerde.

Ik hing nog meer briefjes op. Ik realiseerde me opeens hoeveel mensen er een sleutel van het huis hebben, en appte ze allemaal. O God ja, mijn zus zou komen logeren... Ik verbood mijn zoon een pizza te bestellen, want wat kan zo’n onderbetaalde bezorger een natte leuning schelen? En daar kwam mijn achterlijke kat Lola aangeschommeld. ‘Lekker op de leuning lopen...’, las ik in haar domme, gele ogen.

‘Ga weg!’, hijgde ik, schor van het schreeuwen. Hoorde ik daar nou weer de voordeur? ‘Pas op!’, gilde ik. De rest van de avond bracht ik door in het trapgat, zenuwachtig spiedend langs alle drie de verdiepingen. Zo kon ik goed zien hoe mijn jongste zoon, op zolder, zijn handdoek na het douchen nonchalant over de leuning slingerde. Een grote, zware handdoek. Ik begon, na 20 jaar, weer met roken.

En dat was dan alleen nog maar de grondverf, hè?

Was ik maar een man. Of een kat.