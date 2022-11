G7 wil Oekraïne snel helpen met herstel stroom, water en warmte

Volgens de Oekraïense autoriteiten zitten zo'n 450 duizend inwoners van Kyiv zonder stroom. Beeld AP

Onophoudelijke beschietingen met Russische kruisraketten en zogeheten ‘kamikaze-drones’ hebben de afgelopen weken 40 procent van de Oekraïense infrastructuur beschadigd. Daardoor zouden nu 4,5 miljoen mensen – onder wie 450 duizend inwoners van de hoofdstad Kyiv – zonder stroom zitten. Dit aantal werd genoemd door de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba. Een videoboodschap van Koeleba aan de G7 werd donderdag door een stroomstoring onderbroken.

De G7-ministers praatten over een ‘coördinatiemechanisme’ om de hulp aan Oekraïne te versnellen. De hulp zal bestaan uit pompen voor drinkwater, generatoren, kachels, tenten, bedden, dekens en wooncontainers om de door de oorlog getroffen bevolking de komende maanden stroom, water en warmte te geven. Ook wordt er gesproken over middelen om de infrastructuur te beschermen – met name door levering van geavanceerde luchtafweer tegen de raketaanvallen, waar Oekraïne al maanden om vraagt.

De G7 is een groep waarin de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland en Italië zitten. Rusland was ook ooit lid (de G7 heette toen G8) maar na de vorige Russische invasie van Oekraïne, en de bezetting van de Krim in 2014, is Rusland uit de groep gezet.

De bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de zeven landen vond plaats in de Duitse stad Münster, waar in 1648 de Vrede van Münster werd getekend. Dat verdrag maakte een einde aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Nederland en Spanje, en was bovendien een onderdeel van de ‘Vrede van Westfalen’ die een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog tussen een groot aantal Europese landen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zag in dat soort historische verdragen de fundering van de huidige wereldorde, die volgens hem nu door de Russische invasie in Oekraïne wordt bedreigd: ‘Als we dat straffeloos laten gebeuren zal die orde slijten en afbrokkelen.’