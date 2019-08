G7-top eindigt toch met een beetje optimisme, over Iran én over China

G7-leiders in Biarritz. Beeld Facebook G7

Wat betreft Iran heeft de G7-top onverwacht tot resultaten geleid. De Duitse kanselier Angela Merkel sprak maandag van ‘een grote stap vooruit’. Er is nu sprake van ‘een atmosfeer die gesprekken mogelijk maakt’, en nog wel ‘in coördinatie met de Verenigde Staten’. Dat op zich ‘betekent al veel’, aldus Merkel.

Maandagmiddag zei de Franse president Emmanuel Macron telefonisch met zijn Iraanse collega Hassan Rohani te hebben gesproken. Macron zei te hopen dat Trump en Rohani elkaar in de komende weken kunnen ontmoeten. Volgens hem is er reden voor hoop op een diplomatieke doorbraak. Rohani staat open voor zo’n gesprek, volgens de Franse president. Voorbereidingen voor een ontmoeting worden al getroffen, zei hij.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif bracht zondag een verrassend bezoek aan de Franse badplaats Biarritz, waar de G7-top plaatsvond. Hij sprak met president Macron, door wie hij de avond tevoren was uitgenodigd, en met minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. Ook ontmoette hij Britse en Duitse diplomaten.

Trump welwillend

President Trump, die vorig jaar het nucleair akkoord opzegde en Iran strenge sancties oplegde, wekte maandag de indruk welwillend te staan tegenover de Europese pogingen het gesprek met Teheran gaande te houden. Ook liet hij zijn gebruikelijke harde retoriek jegens het Iraanse regime achterwege.

‘Ik wist dat Zarif zou komen en ik respecteer het feit dat hij kwam’, zei Trump. ‘We zien er naar uit Iran weer rijk te maken. Laat ze rijk worden, laat het ze goed gaan, als ze willen. We hebben allemaal belang bij een vreedzame oplossing, ook al zal het niet gemakkelijk worden.’ De president zei ‘goede gevoelens’ voor Iran te koesteren.

Geld voor bestrijding bosbranden

De zeven regeringsleiders hebben 20 miljoen euro uitgetrokken voor het bestrijden van de bosbranden in het Braziliaanse Amazonegebied. Het geld is voornamelijk bedoeld voor de inzet van blusvliegtuigen. Ook wordt een programma voor herbebossing gesteund.

De regenwouden in Brazilië kampen met een recordaantal natuurbranden. De Franse president Emmanuel Macron had de kwestie hoog op de agenda gezet. Hij had gedreigd het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en Brazilië te blokkeren als de Braziliaanse president Jair Bolsonaro niet meer zou doen om de branden te bestrijden.

Onduidelijkheid over China

Onduidelijkheid bestond maandag in Biarritz over de stand van de Chinees-Amerikaanse betrekkingen. Trump zei te geloven dat China wil praten over een nieuw handelsakkoord. De Chinezen zouden de VS ’s nachts hebben laten weten te willen terugkeren naar de onderhandelingstafel.

De handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten was in het weekend tot een climax gekomen nadat beide zijden vrijdag opnieuw de tarieven op elkaars export hadden verhoogd.

Trump noemde het aanbod een zeer positieve ontwikkeling en hij prees de Chinese president Xi Jinping. ‘Hij begrijpt het, en het zal geweldig (‘great’) voor China worden, geweldig voor de VS en geweldig voor de wereld.’

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kon echter niet bevestigen dat het telefoontje waarnaar Trump verwees, daadwerkelijk is gepleegd. Hu Xijin, hoofdredacteur van de regeringsgezinde Chinese krant Global Times, twitterde dat er de afgelopen dagen geen telefonische gesprekken zijn geweest. Volgens hem is er alleen ‘technisch overleg’ geweest, maar dat zou weinig om het lijf hebben. ‘China heeft zijn standpunten niet gewijzigd. China gaat niet door de knieën.’

Bolsonaro pakt Macron aan op zijn echtgenote De onenigheid over de aanpak van de bosbranden in de Amazone leverde de Franse president Emmanuel Macron zondag een sneer onder de gordel op van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Op sociale media werd de twist maandag voortgezet. Op Facebook onderschreef de Braziliaan een denigrerende opmerking over het uiterlijk van de 66-jarige vrouw van Macron, Brigitte, die door een trol was vergeleken met Bolsonaro’s 37-jarige echtgenote Michelle. ‘Verneder de man niet, hahaha’, voegde Bolsonaro eraan toe. Macron noemde de reactie maandag ‘triest, voor hem en voor de Brazilianen’. ‘Braziliaanse vrouwen schamen zich waarschijnlijk voor hun president’, aldus Macron. Daarop kaatste Bolsonaro terug door op sociale media Frankrijk ‘kolonialisme’ te verwijten. De Braziliaanse minister van Milieu Ricardo Salles noemde de steun van de G7 echter ‘uitstekend’.