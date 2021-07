G20 wil reuzenstap zetten naar wereldbelasting op bedrijfswinstvan multinationals

De Italiaanse minister Daniele Franco van Economische Zaken en Financiën struikelt bijna na zijn toespraak voor de G20 vrijdag in Venetië. Beeld AFP

Nadat de G7, VS, Canada, Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië – een maand geleden in Londen hierover een principe-akkoord bereikte– moeten in Venetië de ministers van Financiën en centrale bankiers van de G20 hiermee instemmen. Dat betekent dat ook landen als Rusland, Australië, Zuid-Korea, Brazilië, India en China - zich daar achter moeten scharen.

Er ligt een ontwerp-akkoord op tafel, zo meldde Reuters vrijdagmiddag. In het voorlopige communiqué waarover vandaag zal worden gesproken, staat: ‘We roepen alle landen die betrokken zijn bij de wereldwijde besprekingen op een oplossing te vinden voor de resterende geschilpunten en het resultaat samen met een gedetailleerd plan voor de implementatie voor te leggen aan de G20-vergadering in oktober’. In die maand vindt de top van regeringsleiders van de G20 plaats in Rome. Italië is de huidige voorzitter van de G20.

Belastingparadijs

Het belastingplan kreeg eerder ook al de steun van 130 van de 139 landen die via de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meepraatten over de plannen. Daaronder is ook Nederland die voorstander is van een wereldwijd minimumtarief ondanks het feit dat het land vaak wordt aangemerkt als belastingparadijs. Minister Hoekstra van Financiën vergadert als gast mee in Venetië. Nederland is zelf geen lid van de G20.

Belastingparadijzen die weigeren mee te doen, kunnen multinationals volgens de plannen niet meer bevoordelen. In dat geval mogen andere landen extra belasting heffen om dat te compenseren.

Als iedereen instemt, zou de minimum winstbelasting of vennootschapsbelasting wereldwijd moeten gaan gelden vanaf eind 2023. Landen hebben dan twee jaar de tijd om het vast te leggen in eigen wetgeving. Maar er liggen nog wel vele horden op de weg. Zo moet de Amerikaanse president Joe Biden nog de steun krijgen van het Amerikaanse Congres. De Republikeinen liggen dwars, omdat de wereldwijde belasting te veel gericht zou zijn op de Amerikaanse Big Tech: Google, Facebook en Amazon. Ook willen de Amerikanen dat de digitale heffingen die EU-landen hebben ingevoerd op de activiteiten van de grote it-bedrijven van tafel moeten. De EU wil dat niet, omdat die een belangrijke financieringsbron is voor de eigen begroting.

Rusland en China

Een ander heikel punt is dat Rusland en China uitzonderingen willen voor landen die in hun economische ontwikkeling ver achter zijn gebleven bij de rijke westerse landen. Ook de gespannen relaties tussen China en Rusland enerzijds en de VS anderzijds vormen een struikelblok. Op de G7-top werd aangedrongen China te dwarsbomen met de plannen voor de Nieuwe Zijderoute.

Maar ook binnen de EU is er verzet. Met name Ierland, Hongarije en Estland die veel ondernemingen hebben weten binnen te halen met tarieven van 12,5 procent (Ierland) of zelfs minder (Hongarije met 9 procent), hebben bezwaren. Daar staat tegenover dat een land als Frankrijk een hoger tarief wil dan 15 procent. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire vreest dat ondanks het minimumtarief de gevreesde race to the bottom zal doorgaan. Frankrijk kent zelf een tarief van 28 procent winstbelasting. President Biden had liever een minimumtarief gewild van 21 procent.

‘Baanbrekend akkoord’

De G20 is sinds de kredietcrisis een van de machtigste instituties. De twintig landen zijn goed voor 80 procent van het wereldwijde bbp, 75 procent van de wereldhandel en huizen 60 procent van de wereldbevolking. Le Maire zei overtuigd te zijn dat in Venetië ‘een baanbrekend akkoord’ zal worden gesloten.

In het ontwerp-communiqué verklaren de G20-landen verder dat de vergaande steunmaatregelen in de strijd tegen corona niet het beleid van de centrale banken voor prijsstabiliteit mag doorkruisen. De laatste tijd is de vrees voor oplaaiende inflatie en zelfs hyperinflatie toegenomen. Ook dringt de G20 aan op snellere distributie van Covid-vaccins en tests over de hele wereld.