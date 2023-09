G20 accepteert unaniem afgezwakte Oekraïneverklaring die Rusland ontziet

De Indiase premier Narendra Modi (midden). De tweedaagse top in New Delhi eindigt zondag. India zal het G20-voorzitterschap in december overdragen aan Brazilië, Beeld AFP

De tekst roept Rusland nog wel op zich in te zetten voor ‘een rechtvaardige en blijvende vrede’, en graantransporten via de Zwarte Zee weer toe te staan. De minutieus uitonderhandelde verklaring was uiteindelijk zo algemeen, dat zowel Rusland als de Verenigde Staten zeiden er vrede mee te hebben.

Rusland ziet er, volgens persbureau Tass, een ‘gebalanceerd’ verhaal in waarin rekening is gehouden met ‘de verschillende visies op de oorlog’. De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan is tevreden omdat het akkoord volgens hem heel goed verwoordt dat ‘staten geen geweld mogen gebruiken om grondgebied te verwerven’, en dat ze ‘territoriale integriteit en soevereiniteit, en de politieke onafhankelijkheid van andere landen’ geen geweld mogen aandoen.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Reuters citeert een anonieme Europese functionaris die zegt dat Oekraïne op de G20-top in New Delhi ‘het meest omstreden onderwerp van de top was’. ‘Zonder India’s leiderschap zou dit akkoord niet mogelijk zijn geweest’, aldus deze bron. Ook Brazilië en Zuid-Afrika zouden een belangrijke rol hebben gespeeld.

Tijdens de vorige G20-top, vorig jaar op Bali, gaven G20-leiders een verklaring uit die veel harder was. Daarin werd de ‘Russische agressie’ scherp veroordeeld, en werd Rusland opgeroepen zijn troepen onmiddellijk uit Oekraïne terug te trekken. Die verklaring was echter niet ‘unaniem’ zoals die van New Delhi. In de verklaring van Bali steunden ‘de meeste leden’ de oorlog, maar niet alle. Er bestonden ‘andere opvattingen over de situatie en sancties’. China ondertekende het document bijvoorbeeld niet.

De verklaring van New Delhi zou de definitieve worden. Het Westen was naar verluidt aan het begin van de onderhandelingen voor een sterke veroordeling, maar ging uiteindelijk akkoord met de tekst die zaterdag werd overeengekomen. In berichten, onder meer van de BBC, wordt geconcludeerd dat het Westen daarmee is gezwicht voor druk van de Global South: het zuidelijk halfrond.

Grote vertegenwoordigers van dat ‘zuidelijke’ blok zijn India, Brazilië en Zuid-Afrika. Ze hebben vanaf de Russische invasie van februari 2022 steeds geweigerd de Russische invasie met zoveel woorden te veroordelen. Dat klinkt nu nadrukkelijk door in de slottekst van New Delhi

De Oekraïense woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Oleg Nikolenko, noemde het akkoord ‘niets om trots op te zijn’.

De G20 heeft dit weekeinde de Afrikaanse Unie als lid geaccepteerd. Deze unie, met 55 lidstaten en in totaal 1,3 miljard inwoners, is, na de Europese Unie het tweede landenblok dat lid wordt.

India droeg na afloop het voorzitterschap van de G20 over aan Brazilië, dat de volgende top mag organiseren. De Braziliaanse president Lula heeft in New Delhi meteen laten weten dat de Russische president Vladimir Poetin niet gearresteerd zal worden, mocht hij Brazilië bezoeken.