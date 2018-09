Fyra-afdankertjes maken zich op voor tweede leven op Italiaans spoor

Vijf jaar nadat ze in Nederland zijn uitgerangeerd, krijgen de Fyra-treinen een bestemming. Italiaanse spoorfanaten hebben de treinen gespot op het station van Napels en rijdend in de buurt van de Hitachi-fabriek in Pistoia bij Florence. De zogenoemde V250’s maken proefritten om goedgekeurd te worden voor het Italiaanse net.

Volgens de Italiaanse vakpers gaan 17 van de 19 vrijwel ongebruikte tweedehands treinstellen eind dit jaar rijden op de lijn Turijn-Milaan-Venetië. Zodra dat gebeurt, kunnen de Nederlandse Spoorwegen op een kleine financiële meevaller rekenen.

Fyra was tot 2013 de merknaam voor de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam, Antwerpen en Breda. Maar de V250-treinen van fabrikant AnsaldoBreda die de NS en zijn Belgische tegenhanger, de NMBS, in Italië hadden gekocht bleken veel technische mankementen te vertonen. Op de eerste dag dat klanten met de Fyra konden reizen, eind 2012, vielen er al treinstellen uit.

Voor de Belgen was de maat vol toen in januari 2013 door ijsvorming een bodemplaat onder de trein losliet. Ze legden de treinen een rijverbod op, amper veertig dagen nadat ze in bedrijf waren genomen. Voor de NS zat er niets anders op dan oude Intercity’s in te zetten op de hsl-lijn. De V250’s, vanwege de typische vorm in de volksmond omgedoopt tot ‘kruimeldief’, werden op een Amsterdams rangeerterrein geparkeerd.

Na lang touwtrekken kocht AnsaldoBreda de treinen voor 125 miljoen euro terug. Bij de verkoop is afgesproken dat de twee voormalige Fyra-klanten nog een vergoeding krijgen van 3,5 miljoen euro per trein, tot een maximum van 21 miljoen, als de V250’s ergens gaan rijden.

Nieuwe afnemer

AnsaldoBreda, dat in 2015 is overgenomen door het Japanse industrieconcern Hitachi, is na het debacle op zoek gegaan naar een nieuwe afnemer. Die werd gevonden in de Ferrovie dello Stato, de Italiaanse nationale spoorwegen. Die deden er lang over om een lijn te vinden waarop ze de Nederlands-Belgische treinen wilden inzetten.

Vorig jaar leek het er even op dat de V250’s gingen rijden in Griekenland, waar de Italianen de nationale spoorwegen hebben overgenomen. Maar het gekozen tracé tussen Platy (bij Thessaloniki) en Piraeus is slechts voor een deel geschikt voor flitstreinen als deze. Een andere optie leek de lijn Lecce-Bari-Rome.

Het wordt dus het noord-oosten van Italië. De NS heeft volgens een woordvoerder formeel nog niets gehoord over het lot van de oude Fyra-treinen die in hun tweede leven Frecciarossa gaan heten – de Rode Pijl.