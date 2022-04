FvD wil al over enkele maanden eigen privéscholen openen

FVD-leider Thierry Baudet op verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Waar FvD-leider Thierry Baudet bij zijn entree in de landelijke politiek nog premier ‘moest worden’ om ‘het land te redden’, wil hij nu zijn eigen land stichten: Forumland. Met eigen Forum-munten, een Forum-datingapp, Forum-vakantiebungalows en Forumscholen, zo somde Baudet vorig jaar op.

De onderwijsambities zijn inmiddels tamelijk concreet. Belangstellende ouders kunnen hun kinderen via een vorige week gelanceerde website aanmelden, de eerste scholen moeten na de zomer al open. ‘We hebben geconstateerd dat onze invloed niet alleen via de politiek moet worden uitgeoefend’, zegt Noord-Hollands Statenlid Ralf Dekker, initiatiefnemer van de scholen. ‘We willen ook in de community op de lange termijn actief zijn. Scholen staan daarbij vaak centraal in de lokale omgeving.’

Renaissancescholen

De kleinschalige Renaissancescholen zullen zich volgens Dekker richten op klassieke basisvaardigheden als staartdelingen en rijtjes stampen, en zijn tegen al te veel digitalisering, ‘klimaatpaniek’ en ‘te vroege’ seksuele voorlichting. ‘We gaan niet kinderen van 7 met allerlei genders confronteren.’

Door een wetswijziging waar FvD in 2018 zelf tegen heeft gestemd, is het sinds 1 juni 2021 een stuk makkelijker om met overheidsbekostiging een eigen basisschool of middelbare school te stichten. Initiatiefnemers kunnen zich sindsdien inschrijven bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) en, bij voldoende belangstelling, beginnen vanaf het schooljaar 2023-2024.

FvD hoopt nog steeds door de staat bekostigde scholen op te richten, zegt Dekker, maar wil niet zo lang wachten. Na de zomer wil het daarom met maximaal vijf privéscholen beginnen. Ouders betalen een bijdrage van 200 tot 300 euro per maand, volgens Dekker ongeveer de helft van het benodigde geld. De rest hoopt hij via donaties binnen te krijgen. ‘Het zou kunnen dat we tijdelijk gebruik moeten maken van de partijkas’, zegt Dekker.

Privéschool oprichten

Het stichten van een privéschool is in Nederland kinderlijk eenvoudig. ‘Je kunt er morgen een in je woonkamer beginnen’, zegt Daan Jansen, woordvoerder van de Onderwijsinspectie. Het enige wat FvD straks moet doen, is zich binnen vier weken na het starten van de scholen melden bij Duo. Daarna zal de Onderwijsinspectie binnen enkele maanden controleren of de scholen wel aan de kwaliteitseisen voldoen.

Volgens Dekker hebben zich al vijftien leraren bij hem gemeld. ‘Dat zijn bevoegde leraren die terug willen naar een ouderwetser onderwijssysteem.’ Waar de scholen komen, hangt af van waar de aanmeldingen van ouders vandaan komen, maar het ligt voor de hand dat FvD kiest voor gemeenten waar het bij de gemeenteraadsverkiezingen goed scoorde, zegt Dekker. ‘Er is veel belangstelling, niet alleen van onze leden. Maar van elke dertig belangstellenden melden ongeveer vijf ouders hun kind ook echt aan. We moeten ons niet te snel rijk rekenen.’