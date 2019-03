FvD-voorman Rob Roos in Zuid-Holland: ‘Het emotioneert me dat we worden uitgemaakt voor populisten, extreem-rechts en fascisten’

Rob Roos (midden) in overleg met zijn statenfractie in Zuid-Holland. Beeld Bart Dirks

U bent met 11 zetels de grootste partij geworden. Hoe is uw fractie in Zuid-Holland tot stand gekomen?

Roos: ‘Ik heb mijn team zelf samengesteld. Het is een gemêleerd gezelschap. Goed opgeleide mensen die iets van hun leven hebben gemaakt, met een gezonde mix van kennis en ervaring. We hebben persoonlijkheidstesten gedaan, trainingen gehad, veel met elkaar gepraat. Hoe zit je als persoon in elkaar? Hoe kun je functioneren? Ik heb geen zin in gedoe.’

Hoe verklaart u het succes in Zuid-Holland?

‘Onze kiezers zijn mensen die ’s morgens in de file staan, hardwerkende Nederlanders die bij de NPO worden uitgemaakt voor idioten. Voor hen komen we op. Al twintig jaar is het debat in Nederland door politieke correctheid platgeslagen. Dat moet stoppen. De PVV wordt al jarenlang uitgesloten, en ook wij hebben een stempel op ons voorhoofd gekregen.

‘Het emotioneert me dat we worden uitgemaakt voor populisten, extreem-rechts of zelf voor fascisten. Dat vind ik verschrikkelijk, echt waar. Het doet me pijn. Je mag andere meningen hebben, maar praat met elkaar en heb respect voor elkaars mening.’

Thierry Baudet had het over de ‘boreale wereld’. Zijn dat ook uw woorden?

‘Baudets toespraak op de verkiezingsavond had wat mij betreft wel wat luchtiger gemogen. De term boreaal zou ikzelf niet hebben gebruikt. Maar laten we ook niet vergeten wat er afgelopen weekend tijdens protestbijeenkomsten over hem is gezegd door extreemlinkse activisten.’

Hans Wiegel begint maandag als informateur. Welke coalitie heeft uw voorkeur?

‘Dat ga ik nu nog niet vertellen. We hebben natuurlijk ons huiswerk gemaakt en de uitslag geanalyseerd. Wiegel heeft ook al gezegd dat een brede coalitie met een breed draagvlak de voorkeur heeft. Of dat met vier of met zes partijen moet, zullen we gaan zien.’

U wilt geen windmolens en zonneweides in Zuid-Holland, maar de meeste andere partijen wel. Is dat een breekpunt?

‘We hebben geen breekpunten. Ook Forum is voor een beter milieu en een schone wereld. Ik geloofde vijf jaar geleden ook nog in windmolens, maar ze zijn niet de oplossing. We moeten nu zeker niet van het gas af, in de toekomst komen er betere oplossingen. En als je nu al van het CO 2 af wil, dan is kernenergie een goede oplossing. De Tweede Maasvlakte is daar een prima locatie voor.’

U bent naast fractieleider in Zuid-Holland ook nummer 2 op de lijst voor het Europarlement en nummer 13 voor de Eerste Kamer. Gaat u die functies met elkaar combineren?

‘Dat is een beslissing voor de toekomst, na de verkiezingen voor Europa op 23 mei en voor de Eerste Kamer op 27 mei. Ik ben gewend om hard te werken. Het enige dat wettelijk niet kan, is het combineren van het lidmaatschap van de Eerste Kamer en het Europarlement.’

U hebt zelf geen campagne gevoerd in Zuid-Holland, vindt u dat achteraf niet jammer?

‘We hebben wel degelijk campagne gevoerd, maar niet op de traditionele manier. Wen daar maar aan, dat is verfrissend. Ik was ook altijd mijn auto als het regent. Probeer het, dat gaat veel beter dan wanneer de zon schijnt.’