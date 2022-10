FvD tergt Binnenhof opnieuw: kabinet, Kamer en pers delen verontwaardiging over intimidatie journalist

Gideon van Meijeren (FvD). Beeld ANP

Ministers, Tweede Kamerleden en journalisten reageren verontwaardigd, premier Rutte spreekt van ‘een nieuw dieptepunt’. Steen des aanstoots is een videoserie, ‘Rioolratten ontmaskerd’, waarin FvD aankondigt ‘rioolratten in hun ware gedaante’ te laten zien. In de eerste aflevering overvalt Van Meijeren politiek verslaggever Merel Ek van SBS6 met camera en microfoon bij haar werkkamer in het parlementsgebouw. Hij had naar eigen zeggen een appeltje met haar te schillen vanwege een interview van vorige week, waarin hij zich niet eerlijk behandeld voelde. Hij kondigde aan dat hij dit vaker gaat doen. ‘Zolang die journo’s weg komen met hun walgelijke praktijken, zullen ze er ongegeneerd mee door blijven gaan. Confrontatie is dus helaas onvermijdelijk.’

Ek benadrukte zondag dat zij altijd bereid is om met politici in gesprek te gaan over haar werk. ‘Maar de manier waarop dit nu wordt gedaan, gaat te ver.’ Daarin krijgt zij luide bijval van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Die noemt de actie ‘in alle opzichten alarmerend en kwalijk’. ‘Vooral omdat hij Kamerlid is én aankondigt dat dit een begin van een reeks is. Hij dreigt eigenlijk: ‘Journalisten, pas op.’ Dit soort acties ondermijnen de rol van journalist.’ De NVJ onderzoekt of het juridische stappen tegen FvD kan nemen.

De Parlementaire Persvereniging heeft ‘met grote zorg kennis genomen van de intimidatie van onze collega’. Voorzitter Joost Vullings belooft ‘alles te doen om haar te ondersteunen’.

‘Puur vergif’

Vanuit het kabinet en de Tweede Kamer komen hoogst verontruste reacties op Van Meijerens actie. Premier Rutte spreekt van een nieuw dieptepunt. ‘In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in diskrediet te worden gebracht.’

Vice-premier Sigrid Kaag: ‘Iedere keer als je denkt ‘de bodem is in zicht’, dan blijkt het erger en gevaarlijker te kunnen. Desinformatie en intimidatie ondermijnen de samenleving. Zo ook deze absurde provocatie. Dit ontstijgt partijpolitiek, het gaat om onze democratie. Spreek je uit.’

Soortgelijke reacties kwamen van CDA-minister Hugo de Jonge (‘puur vergif, dit'), VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (‘walgelijk, kwaadaardig en levensgevaarlijk’) en partijleiders als Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Jesse Klaver (GroenLinks). ‘Dit is bedreigend voor de veiligheid van journalisten, voor het vrije woord, voor onze democratie. Doodeng. Onacceptabel’, aldus Segers.

Schorsing Baudet

Van Meijeren nam zijn filmpje donderdag op, twee dagen nadat FvD-leider Baudet door een grote meerderheid in de Tweede Kamer een week werd geschorst vanwege het verzwijgen van zijn neveninkomsten. Voor zover er onder andere Kamerleden enige hoop was dat die straf een matigende werking op FvD zou hebben, werd die zondag de bodem in geslagen. Baudet schaarde zich vierkant achter Van Meijeren. ‘Het hele kartel komt in beweging. Journalisten zijn immers hun verdedigingslinie! Dankzij het eenzijdige, gekleurde, demoniserende werk van deze journo’s, blijven politieke tegenstanders op afstand en wordt de destructie van Nederland aan het zicht onttrokken.’

Tegenover persbureau ANP toont ook een woordvoerder van Forum zich niet onder de indruk van de breed gedeelde verontwaardiging. FvD zal zich daardoor niet laten ontmoedigen, kondigt hij aan: Van Meijeren gaat de komende tijd ‘vaker met camera op onderzoek uit om eenzijdige berichtgeving, demonisering en nepnieuws aan de kaak te stellen en verspreiders ervan te confronteren met hun daden’.