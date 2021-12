FvD-prominent laat zich vaccineren en adviseert om medisch advies van Baudet te negeren

FvD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Frentrop: ‘Ja, ik ben gevaccineerd. Ik vond het verstandig dat te doen, mede gezien mijn gewicht.’ Beeld ANP / ANP

Dat heeft Fentrop dinsdag gezegd tijdens een debat in de Eerste Kamer. ‘Ja, ik ben gevaccineerd. Ik vond het verstandig dat te doen, mede gezien mijn gewicht. Ik zou afraden om medische adviezen te volgen van welke partijleider dan ook’, zei hij op vragen van Kamerlid en ex-FvD’er Henk Otten.

Fentrops opmerkingen zijn opmerkelijk, omdat partijleider Baudet van Forum voor Democratie zijn aanhangers voortdurend oproept om het vaccin niet te nemen, omdat hij gelooft dat de inentingen tegen corona levensgevaarlijk zijn. Maandag nog stelde Baudet dat er sprake is van een ‘onverklaarbare oversterfte’ sinds de vaccinatiecampagne is gestart (‘een experiment’). Eerder zei hij: ‘Vrijwillig een gif-injectie laten inspuiten? Wie zou zo gek zijn?’

Tweedeling

Het is niet ondenkbaar dat de onthulling van FvD-prominent Fentrop dat hij wel gevaccineerd is, de komende tijd zal leiden tot flinke discussies in de partijtop. De strijd tegen zogenaamde ‘giftige vaccins’ is een van de kernpunten waarmee partijleider Baudet zich profileert.

Recentelijk nog raakte Baudet geïrriteerd toen grappenmakers op Twitter suggereerden dat Baudet zelf ook is gevaccineerd. De hashtag #thierryisgevaccineerd werd in korte tijd zeer populair op het sociale medium. Baudet ontkende toen met klem dat hij is ingeënt: ‘Deze hashtag is totaal belachelijk. Ik was de eerste in NL die waarschuwde voor de averechtse effecten van de Corona‘vaccins’. Onze partij is de ENIGE die ten sterkste ONTRAADT om je te laten injecteren met deze experimentele gentherapie. Uiteraard heb ik GEEN vaccin genomen!’, twitterde hij.

Binnen de partij wordt zelfs gedreigd met toekomstige juridische stappen tegen personen die het coronabeleid van het kabinet promoten en mede mogelijk maken. Partijgenoot Pepijn van Houwelingen bedreigde vorige week een ander Kamerlid dat er hiervoor ‘tribunalen’ zullen komen. Baudet sloot zich later aan bij die gedachtengang.

Andere partijprominenten

In een reactie op de onthulling van zijn partijgenoot kiest Baudet dinsdag echter voor de verzoenende weg: ‘Het was Frentrops persoonlijke keuze om zich te laten vaccineren. Die vrijheid heeft iedereen en zoals bekend is FvD een voorstander van de vrijheid om te beschikken over het eigen lichaam’, aldus Baudet in een verklaring.

De FvD-partijleider erkent wel dat er binnen zijn partij verschillend wordt gedacht over het effect van coronavaccins. Over hemzelf en Fentrop zegt hij: ‘Wij verschillen van mening over de baten en risico’s van de coronavaccins’. Volgens Baudet is dat geen probleem: ‘Ondertussen zijn we het er beiden wel volledig over eens dat een vaccinatieplicht en het voortduren van vrijheidsbeperkende maatregelen onacceptabel zijn.’

Andere partijprominenten willen niet zeggen of zij gevaccineerd zijn nu Fentrop heeft erkend dat hij dat wel is. Een andere man op leeftijd uit de partij, Theo Hiddema, stelde dinsdag dat het gaat om ‘privézaken’. Ook Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen wilde eerder niet zeggen of hij is gevaccineerd.

Ex-FvD’er Otten had Fentrop uitgedaagd om te onthullen of hij was ingeënt nadat hij had geconcludeerd dat momenteel ‘60 tot 70 procent van de ic’s vol liggen met ongevaccineerden’ en dat Forumleider Baudet zijn kiezers voorhoudt dat het vaccin ‘giftig’ is.