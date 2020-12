FvD-leden stemmen online over lot Baudet, partij spreekt al van ‘meerdere hackpogingen’

Thierry Baudet (FvD) tijdens een politieke bijeenkomst in Dordrecht. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Tot vrijdag 18 uur, in totaal dus 24 uur lang, kunnen de leden voor of tegen het behoud van Baudet als partijleider stemmen. De uitslag wordt ‘zo snel mogelijk ná sluiting van de stembus bekendgemaakt’, schrijft het bestuur op de website van Forum. ‘We verwachten dat dat binnen enkele uren kan.’

Met de ledenraadpleging probeert het bestuur uit de impasse te komen die is ontstaan nadat een groot aantal FvD-prominenten het vertrek van Baudet had geëist. Zij achtten zijn positie onhoudbaar na een vergadering waarop Baudet meerdere antisemitische uitlatingen zou hebben gedaan. Zelf zegt hij hier geen herinnering aan te hebben. Ook de weigering om hard in te grijpen bij de jongerenafdeling JFVD, die in opspraak kwam door antisemitische en racistische appjes, namen zij Baudet zeer kwalijk.

Wassen neus

Volgens kritische (voormalig) volksvertegenwoordigers van FvD is de ledenraadpleging een wassen neus. In de partijstatuten staat niets over een ‘bindend referendum’. Het bestuur erkent donderdag dat het ‘feitelijk gaat om een informele ledenraadpleging’, maar wel een waarover de bestuursleden en Baudet ‘van tevoren de consequenties met elkaar hebben besproken en vastgelegd’.

Onbegrip was er ook over de gebruikte term ‘partijleider’ in het referendum, een functie die op papier niet bestaat en zowel lijsttrekker als voorzitter kon betekenen. Het bestuur schrijft nu dat de partijleider degene is ‘die actief de leiding krijgt om een nieuw partijbestuur voor te dragen aan de ALV’, de algemene ledenvergadering. Als Baudet vrijdag wint, mag hij dat doen. Stemmen de leden hem weg, dan is die taak aan de resterende bestuursleden en trekt Baudet zich definitief terug. Dat belooft hij althans.

Stemmen doen de leden (op 1 januari van dit jaar waren dat er bijna 44 duizend) digitaal. Om een zorgvuldig proces te garanderen, heeft het bestuur een extern ict-bedrijf ingeschakeld, dat gespecialiseerd is in online-stemmingen. Ook laat de partij ‘interne en externe specialisten’ meekijken, al zegt FvD er niet bij wie dat zijn.

Donderdagavond liet de partij op Twitter weten dat er ‘meerdere hackpogingen worden gedaan’ om het referendum te beïnvloeden. Alle pogingen zouden zijn mislukt. FvD zegt aangifte te gaan doen van de hackpogingen.

Ledenbestand

Om mensen uit te sluiten die pas na de eerste aankondiging van het referendum lid zijn geworden, hanteert de partij het ledenbestand van 29 november. Iedereen die tussen 1 januari en die datum lid van Forum is geweest en contributie heeft betaald, mag meestemmen, ook de inmiddels opgestapte leden.

Het bestuur bespaart zich daarmee veel uitzoekwerk: sinds het begin van de partijcrisis hebben ‘duizenden leden’ hun lidmaatschap opgezegd, zegt een ingewijde.

‘Niet serieus nemen’

De tegenstanders van Baudet zijn er niet gerust op. ‘De uitslag van dit referendum kan nooit serieus genomen worden’, zegt Johan Almekinders, tot vorige week de fractievoorzitter van FvD in Overijssel. Hij wijst erop dat het referendum geen volwaardig alternatief biedt: het is Baudet of de chaos. ‘De leden weten niet welke mensen het huidige FvD-bestuur in het nieuwe bestuur wil.’

Ook noemt hij het vreemd dat de JFVD’ers, die vaak ook lid zijn van FvD, mogen meestemmen. ‘Met die club zijn de banden immers doorgesneden.’ Almekinders, die maandag per mail te horen kreeg dat zijn lidmaatschap was opgezegd, dreigt naar de rechter te stappen om de schorsing of het ontslag te eisen van ‘een of meerdere bestuurders’. ‘Dat lijkt kansrijk.’