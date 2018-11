FvD jaagt op partijcongres op VVD: ‘Wij gaan het kabinet vleugellam maken’

Het zou niet de enige verwijzing naar de grootste regeringspartij zijn op het congres van FvD, zaterdag in de Amsterdamse Rai. De partij van Baudet en de bij de achterban zeer geliefde Theo Hiddema telde tweeduizend bezoekers op het derde congres in haar geschiedenis. Een congres dat vooral in het teken stond van de aanstaande verkiezingen voor de Eerste Kamer en het Europees Parlement – en de klap die FvD de ‘kartelpartijen’ bij de stembus wil uitdelen.

In de Rai toonden de leden, waarvan een overgrote meerderheid man, zich in opperbeste stemming. Daar hadden zij alle reden toe, want ondanks een recent dipje in de peilingen ligt FvD op koers om het resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 ruimschoots te overtreffen.

Tijdens de samen twee uur durende toespraken waren minuten zonder lach of applaus dan ook zeldzaam. De partij laveerde daarbij zoals vaker tussen de volkscultuur (door voetbalanalist Johan Derksen op het podium te hijsen) en het gecultiveerde elitarisme van Baudet; tussen de speeches zat een intermezzo in de vorm van de Derde Sonate van Chopin.

Beneden mijn waardigheid

Kritische geluiden vernam de Volkskrant slechts uit overleveringen van Forummers, want voor het inhoudelijke deel van het congres was het journaille niet welkom. Baudet werd gevraagd waarom de FvD-leden niet lokaal mogen bijeenkomen (‘Omdat de pers er bovenop duikt’) en waarom er zo weinig vrouwelijke leden zijn (‘Een goede vraag. En nee, ik ga niet meer foto’s plaatsen’).

Ook kwam Baudet terug op de Politieke Beschouwingen, waarbij hij zei dat het ‘beneden zijn waardigheid’ was om actief mee te doen aan het marathondebat. ‘Ik bedoelde niet dat ik neerkeek op het zijn van volksvertegenwoordiger. Wel dat ik niet meer geloof in het huidige systeem’, legde hij uit. ‘Het is zeker niet iets waar ik trots op ben als ik terugkijk.’

Grote Sprong Voorwaarts

Voor het vaststellen van de kandidatenlijsten voor de aankomende verkiezingen werd meteen gestemd, zonder vragen. Geen tijd voor, zei Baudet. Die tijd was er in het middaggedeelte wél voor het presenteren van de aanvoerders van die lijsten.

Eerst verscheen Derk Jan Eppink, de FvD-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen van 23 mei. Eppink noemde de Europese voornemens van Merkel en Macron in één adem met de Grote Sprong Voorwaarts van Mao Zedong, die in China leidde tot een hongersnood met tientallen miljoenen doden als gevolg.

Na hem kwam Henk Otten, door Baudet eerder omschreven als FvD’s sterke man op de achtergrond. Als toekomstige voorzitter van de Eerste Kamerfractie treedt Otten nu uit de schaduw. Een goede score van FvD in die Kamer kan de door de VVD geleide regeringscoalitie ‘vleugellam’ maken, zei Baudet in zijn afsluitende speech. ‘Wij houden er serieus rekening mee dat Rutte het kabinet dan nog voor de zomer laat vallen om zijn Europese baantje te krijgen.’

Zeker is dat Baudet het kabinet nooit gaat gedoogsteunen, denken de broers Bart (21) en Arjen (24) Methorst uit Opheusden, die via stemmen op SGP en PVV op dit FvD-feestje belandden. ‘De kartelpartijen kunnen nu nog om de PVV heen, maar met FvD erbij ontstaat een groot rechts blok’, zegt de jongste van de twee. ‘Vier tot acht zetels in de Eerste Kamer zitten er zeker in.’