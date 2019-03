FvD is het populairst in Edam-Volendam, en ook in deze gemeenten werd de partij de grootste

Thierry Baudet (FvD) in gesprek met de pers tijdens de uitslagenavond van de staten- en waterschapsverkiezingen. Beeld ANP

Ook in andere gemeenten stapten veel CDA-stemmers over naar Forum, maar de meeste FvD-kiezers in de provincies komen uit de electorale vijver van de PVV en VVD.

Vooral in de provincies Noord- en Zuid-Holland is FvD populair. In de gemeente Hellevloetsluis (27,9 procent), Nissewaard (24,9 procent) en Den Helder (24,5 procent) behaalde Forum de meeste stemmen, terwijl de PVV daar vier jaar terug de grootste werd.

Naast de PVV wordt ook de VVD hard geraakt door FvD’s opmars: in Brielle, Westland, Albrandswaard en Zandvoort werd Forum woensdag de grootste, terwijl de liberalen daar in 2015 nog de meeste stemmen aan zich wisten te binden. Ook in Westvoorne scoorde Forum voor Democratie goed, maar bleef de VVD wel nipt de grootste. De partij van Baudet stoot het CDA van de troon in Katwijk, Edam en Volendam als populairste partij.