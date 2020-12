Functionarissen Georgia achten Trump en Republikeinse senatoren medeplichtig aan doodsbedreigingen

Justitieminister William Barr (links) en president Donald Trump. Beeld AFP

‘Dit. Moet. Nu. Stoppen.’ Met die woorden riep een Republikeinse verkiezingsfunctionaris in Georgia dinsdagavond president Trump en Republikeinse senatoren op niet meer te zwijgen over doodsbedreigingen aan het adres van mensen die verantwoordelijk zijn voor de Amerikaanse verkiezingen.

‘Meneer de president: u hebt deze daden noch deze taal veroordeeld’, zei Gabriel Sterling, een medewerker van de belaagde staatssecretaris van Georgia, Brad Raffensperger, verantwoordelijk voor de verkiezingen, tijdens een persconferentie in Atlanta dinsdag. ‘Senators: jullie hebben deze taal noch deze daden veroordeeld. Jullie allemaal, die verdomme geen woord hebben gezegd, zijn hieraan medeplichtig.’

‘Gevierendeeld’

Sterling refereerde aan recente bedreigingen van technocraten die de uitslag van de verkiezingen hebben goedgekeurd. Specifiek noemde hij Joe diGenova, een van de advocaten van Trump, die maandag zei dat de door Trump ontslagen (Republikeinse) topambtenaar Chris Krebs moet worden ‘gevierendeeld’ en/of ‘bij zonsopgang doodgeschoten’ moet worden, omdat hij heeft gezegd dat de verkiezingen de veiligste uit de geschiedenis waren.

Sinds de Amerikaanse verkiezingen op 3 november weigert Trump zijn verlies te erkennen, omdat hij denkt (of pretendeert te denken) dat er fraude is gepleegd. Hij heeft tientallen rechtszaken aangespannen, die nagenoeg allemaal verloren zijn gegaan, omdat de aantijgingen van Trumps advocaten volgens de rechters geen enkele grond hadden.

Trump verloor Georgia met zo’n 12 duizend stemmen, zo werd woensdag bevestigd na een tweede hertelling. Ook minister Bill Barr van Justitie, vaak een trouwe bondgenoot van Trump, heeft dinsdag gezegd dat er geen aanwijzingen voor grootscheepse fraude zijn gevonden.

Frauderetoriek

Sterling vroeg Trump ‘op te houden met mensen te inspireren tot mogelijke geweldsdaden’, doelend op de frauderetoriek. ‘Het is allemaal veel te ver gegaan. Hier gaan slachtoffers vallen.’

Trump, noch de Republikeinse senatoren, noch de Republikeinse partij hebben formeel gereageerd op de oproep van Sterling. Wel citeerde Trump de toespraak in een tweet, door voet bij stuk te houden. Dat leidde woensdag tot een nieuwe verzuchting van Sterlings baas, Raffensperger. ‘Zelfs na ons verzoek twitterde hij: breng de grote stemfraude in Georgia aan het licht. Dat is precies het soort taal dat aan de basis ligt van een dreigende omgeving voor verkiezingsmedewerkers die gewoon hun werk doen.’

Ook Raffensperger is met de dood bedreigd en zijn vrouw heeft seksueel getinte bedreigingen op haar telefoon gehad. Zowel Raffensperger als Sterling staat onder politiebewaking. DiGenova zei later dat zijn doodsbedreiging ‘duidelijk een grapje’ was. Een woordvoerder van de Trump-campagne zei dinsdag tegen CNN dat ‘niemand mag dreigen met geweld, en als dat gebeurd is, dan veroordelen we dat ten zeerste’.

Gratie-overwegingen

Behalve met fraude-aantijgingen houdt Trump zich bezig met gratie-overwegingen. Het Amerikaanse OM doet onderzoek naar mogelijke steekpenningen aan het Witte Huis in ruil voor een presidentieel gratiebesluit. Een rechtbank bracht bracht dinsdag een bevel met veel zwartgelakte passages naar buiten, waarin een onderzoek werd gelast naar ‘omkoping in ruil voor gratie’.

Trump zou ook met adviseurs hebben gesproken over preventieve gratie aan zijn kinderen Donald junior (42), Ivanka (39) en Eric (36), schoonzoon Jared Kushner en aan zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani, meldt The New York Times op basis van informatie van twee ingewijden. Hiermee zou de president eventuele aanklachten van het ministerie van Justitie na zijn aftreden de pas af willen snijden.

Waarom president Trump zich zorgen maakt om zijn kinderen en aanverwanten is onduidelijk, maar ze spelen allemaal een rol in het (presidentiële) familiebedrijf. Giuliani werd eerder door aanklagers onderzocht vanwege zijn zaken in Oekraïne en zijn rol in het ontslag van de Amerikaanse ambassadeur in Kiev, Marie Yovanovitch. Die affaire had een sleutelrol in de impeachment van Trump.