FTX-baas Bankman-Fried, verdacht van miljardenfraude met crypto, terug naar gevangenis

Sam Bankman-Fried vrijdag bij de rechtbank in New York. Beeld REUTERS

Voor zijn val was FTX een van de bekendste namen in de cryptowereld. De beurs hielp klanten met het aankopen en beheren van cryptomunten. Vorig najaar bleek dat FTX omgerekend bijna 10 miljard euro aan klantentegoeden had overgeheveld naar een ander bedrijf van Bankman-Fried. Na zijn arrestatie in december verbleef de topman in huisarrest. Zelf zegt Bankman-Fried onschuldig te zijn.

Tegen een borgsom van 250 miljoen dollar mocht Bankman-Fried zijn proces, dat begin oktober van start gaat, in het huis van zijn ouders afwachten. Tijdens een voorbereidende hoorzitting bepaalde de federale rechter in New York vrijdag echter dat hij de voorwaarden van zijn borgtocht heeft geschonden.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Bankman-Fried zou onder meer geprobeerd hebben mensen zwart te maken die dit najaar tegen hem getuigen. De rechter vindt dat de aanklagers overtuigend hadden aangetoond dat de 31-jarige zakenman zich met minstens twee getuigenverklaringen onrechtmatig had bemoeid, bijvoorbeeld door documenten door te spelen naar de pers.

Een artikel dat vorige maand in The New York Times verscheen, stond daarbij centraal. Dat artikel, gebaseerd op privédocumenten van Bankman-Frieds ex-partner Caroline Ellison, schetst hoe het er bij FTX in de aanloop naar de ondergang achter de schermen aan toe ging. Ellison was de baas van handelshuis Alameda Research, dat eveneens door Bankman-Fried was opgericht en miljarden euro’s van FTX had geleend.

Het artikel plaatst vraagtekens bij Elissons mentale gesteldheid. Uit de privédocumenten blijkt dat Ellison, die zelf wel heeft bekend fraude te hebben gepleegd, zichzelf niet geschikt vond voor haar baan. Bovendien voelde Ellison zich ‘gekwetst’ en ‘afgewezen’ door haar relatiebreuk met Bankman-Fried.

Bankman-Fried geeft toe dat hij de documenten aan de Amerikaanse krant doorspeelde, maar volgens hem schond hij daarmee niet de voorwaarden van zijn borgtochtovereenkomst. Hij zou enkel hebben meegewerkt aan ‘een onderzoek van de media’. Verscheidene Amerikaanse media zien de gerechtelijke beslissing als een inbreuk op de persvrijheid.