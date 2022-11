Fruittelers willen suikertaks op vruchtensap voorkomen: is sap dan wel gezonder dan frisdrank?

De frisdranken, maar ook het mineraalwater, in deze frisdrankautomaat op een middelbare school in het Noord-Hollandse Hoofddorp zouden met de suikertaks flink duurder worden. Beeld Arie Kievit

De suikertaks staat al een tijdje op de politieke agenda, gaat het nu dan eindelijk gebeuren?

In 2020 blokkeerde de voedselindustrie een eerste voorstel, maar in het huidige kabinet zetten staatssecretarissen Maarten van Ooijen (Gezondheidsbevordering) en Marnix van Rij (Fiscaliteit) het plan door. Het doel daarvan is volgens een woordvoerder van Van Rij ‘budgettair’: 300 miljoen euro extra belastinginkomsten. ‘Daarnaast streeft het kabinet ernaar gezonde keuzes te stimuleren én ongezonde keuzes te ontmoedigen.’

‘Frisdranken zijn een van de belangrijkste bronnen van onnodige suikers’, zegt Wilma Waterlander, universitair docent publieke gezondheid bij het Amsterdam UMC. ‘Belastingverhoging is een effectief middel gebleken om de consumptie te verminderen.’

Onderdeel van de suikertaks is het plan om de verbruiksbelasting op niet-alcoholhoudende dranken, ook wel de frisdrankbelasting, te verhogen. Die gaat per 1 januari 2024 bijna drie keer over de kop: van 8,83 euro naar 26,13 euro per honderd liter. Deze heffing geldt trouwens niet alleen voor de zoete drankjes waar het woord frisdrank aan doet denken, zoals cola en icetea, maar ook voor sappen en zelfs mineraalwater. Zuiveldranken vallen er juist niet onder. Overigens verdwijnt mineraalwater vanaf 2024 van de lijst.

Gezondere keuzes en minder overgewicht is een nobel doel. Wat hebben de fruittelers daarop tegen?

‘Wij willen niet onder dezelfde categorie vallen als frisdranken’, zegt Jorn de Beer van sapgroothandelaar Flevosap. ‘Wij halen de vruchten voor onze sappen rechtstreeks uit de boomgaard, zonder suiker of iets anders toe te voegen. Net als in een appel zitten er vruchtensuikers in ons sap. Die verwerkt het lichaam niet anders dan bij frisdranken. Maar wij hebben in tegenstelling tot frisdrankproducenten niet de keuze om minder suiker aan onze producten toe te voegen.’ Flevosap probeert daarom samen met vijf andere producenten van puur sap middels een petitie een uitzondering te bedingen.

De sappenmakers hebben niets tegen het bevorderen van bewuste consumptie, maar stellen dat het probleem vooral bij frisdranken ligt. Die zijn immers verantwoordelijk voor 74 procent van de totale consumptie van suikerhoudende dranken, tegenover 15 procent voor vruchtensap. ‘In puur vruchtensap zitten daarnaast ook nog gezonde vezels, vitamines en mineralen. Veel frisdranken bevatten naast suiker niet alleen cafeïne, maar ook bijvoorbeeld zout’, aldus De Beer. ‘Dat is dus appels met peren vergelijken.’

Is vruchtensap inderdaad gezonder dan frisdrank?

‘Vruchtensap klinkt gezonder, maar fruit is vooral gezond om te eten’, zegt Margreet Olthof, voedingswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Als je vier sinaasappels eet, zit je behoorlijk vol. Maar als je het sap van die sinaasappels drinkt merk je daar minder van. Een uur later eet je dan net zoveel als wanneer je water had gedronken.’ Fruit eten is daarom verstandiger, hoewel je evenveel suikers binnen krijgt als wanneer je een sapje drinkt.

Olthof erkent dat sap ook vezels en vitamines bevat die het gezonder maken dan frisdrank. ‘Maar dan nog is de aanbeveling om het te eten, niet te drinken.’ Ze wijst erop dat suikerhoudende dranken nergens in de Schijf van Vijf voorkomen, ook geen sappen. ‘Als het gaat om gezonde voeding is het duidelijk: minder suiker is beter.’

Ook universitair docent Waterlander vindt het geen goed idee om een uitzondering te maken voor vruchtensappen. ‘Dan gaan mensen sinaasappelsap drinken in plaats van sinas. Je wil dat de heffing zo breed mogelijk is, dan behaal je het grootste effect.’

Houden dus zo, die suikertaks?

Als het doel is om de suikerconsumptie omlaag te krijgen, zijn er nog wel een paar aanpassingen die de staatssecretarissen zouden kunnen overwegen. Om te beginnen bij zuiveldranken: ‘die zouden er ook onder moeten vallen’, stelt Waterlander. ‘Chocolademelk bevat ook heel veel suiker.’

Daarnaast pleit Waterlander voor een getrapte suikertaks: hoe meer suiker er in een drankje zit, hoe hoger de heffing. Het Verenigd Koninkrijk voerde in 2018 zo’n heffing in, met bemoedigende resultaten. Producenten van frisdranken verlaagden het suikergehalte in hun producten, zodat de fiscus er minder belasting over zou heffen. Een gemiddeld huishouden dronk daardoor na invoering van de heffing 10 procent minder suiker, terwijl de verkoop van drankjes er niet onder leed. ‘Dat werkt dus goed’, denkt Waterlander. ‘De belasting ontmoedigt consumptie, en de producenten passen hun producten aan.’

Het ministerie van Financiën laat weten dat het onderzoekt of zo’n getrapte belasting zou kunnen helpen om gezondere keuzes te stimuleren, en of de heffing niet ook zou moeten gelden voor zuiveldranken. De resultaten van dat onderzoek komen naar verwachting in de eerste helft van 2023.