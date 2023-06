Frontman Rammstein zou tientallen jonge vrouwelijke fans hebben gerekruteerd om seks mee te hebben

Till Lindemann, de leadzanger van Rammstein, tijdens een concert in Hannover in 2019. Beeld AFP

Rammstein speelt vanaf woensdag vier avonden in een uitverkocht Olympisch Stadion in München. Maar zonder de gebruikelijke afterparty’s of de zogenoemde ‘rij nul’ waar alleen geselecteerde fans mogen staan, zo wilde de concertpromotor verduidelijken. Want midden in haar Europese tour ziet de heavy metal band hoe de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van leadzanger Till Lindemann zich opstapelen.

De eerste beschuldiging kwam van een 24-jarige fan die op 23 mei een concert in de Litouwse hoofdstad Vilnius had bijgewoond. Twee dagen later deelde ze in een serie berichten op sociale media hoe ze tijdens een concertpauze alleen met Lindemann in een kamer belandde. De vrouw schrijft dat ze weigerde seks met de zanger te hebben, waarop hij agressief werd.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Voor het concert had ze zelf contact gezocht met een vrouw die zich op Instagram ‘casting director op tournee met Till Lindemann’ noemt en haar wens om toegang te krijgen tot de pre-party in vervulling liet gaan. Ook mocht ze helemaal vooraan op ‘rij nul’ staan, vanwaar ze backstage werd geleid voor de bewuste ontmoeting met de 60-jarige zanger.

Toen ze de volgende ochtend met verschillende blauwe plekken wakker werd, herinnerde ze zich verder weinig van de voorgaande avond. Omdat ze naar eigen zeggen alleen op de pre-party een paar drankjes op had, vreesde ze dat ze was gedrogeerd. Ze belde de politie en kocht een drugtest bij de apotheek, die negatief was.

Geselecteerd voor seks

De vrouw kreeg een storm van kritiek over zich heen van gepassioneerde Rammstein fans. Daarop benadrukte ze dat ze niet is aangerand of verkracht. ‘Hij accepteerde dat ik geen seks met hem wilde hebben’, schrijft de vrouw. Het draait er volgens haar om dat ze specifiek geselecteerd werd voor de ontmoeting met de muzikant, die er vanuit ging dat ze seks met hem wilde hebben.

De band ontkende de aantijgingen, maar de afgelopen weken heeft de ene na de andere vrouw zich met vergelijkbare verhalen bij verschillende Duitse media gemeld. De krant Süddeutsche Zeitung (SZ) en omroep NDR spraken tientallen vrouwen die een uitgekiend systeem omschrijven om jonge, vrouwelijke fans bij de leadzanger te brengen. Twee van hen hebben besloten om aangifte te doen.

In het voorjaar van 2020 bezocht de 22-jarige Cynthia A. (een gefingeerde naam) een concert van Rammstein. Ze was samen met twee andere vrouwen gevraagd om op het podium te dansen, vertelt de vrouw aan NDR en SZ. Kort voor aanvang van het concert wilde Lindemann haar iets laten zien en nam haar mee naar zijn garderobe, waar ze seks hadden.

Machtsmisbruik

De seks was ‘behoorlijk snel en behoorlijk gewelddadig’, herinnert ze zich, maar ze verzette zich niet. ‘Ik wilde ook niet zeggen dat het pijn deed, want het was Till Lindemann’, zegt Cynthia A. ‘Op dat moment dacht ik gewoon: oh mijn god, dat doet pijn, hopelijk is het snel voorbij.’ Toentertijd deed ze geen aangifte, maar nu omschrijft de vrouw het incident als aanranding en machtsmisbruik.

Een andere vrouw vertelt hoe ze in 2019 na een afterparty van een concert bij bewustzijn kwam op een hotelbed. Lindemann lag boven op haar en vroeg of hij moest stoppen. ‘Ik wist niet eens waarmee hij wilde stoppen’, zegt de vrouw, die toen 21 jaar was. Toen de zanger was vertrokken, boden andere bandleden haar drugs aan die ze zou hebben geweigerd.

Rammstein wilde niet op het onderzoek van SZ en NDR reageren, maar schrijft in een verklaring de beschuldigingen ‘extreem serieus’ te nemen. Dinsdag berichtte persbureau dpa dat de metalband zelf onderzoek naar de aantijgingen gaat doen en daartoe een advocatenkantoor heeft ingehuurd. De in 1994 opgerichte band heeft vaker controverse opgeroepen, maar nooit van zulke ernstige aard.