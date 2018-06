Frontale aanval Snapchat op Facebook: inloggen op andere apps mogelijk, zónder het delen van al je data

De hoeveelheid handigheidjes van Snapchat die door Facebook en dochterbedrijf Instagram zijn gekopieerd, zijn inmiddels bijna ontelbaar. Die strategie is niet zonder succes. Snapchat pionierde met zijn zogenoemde Stories, maar sinds Instagram dit ook biedt, groeit dit platform harder dan ooit. En Snapchat? Daar gaat het momenteel niet echt lekker mee. De schwung is er wat uit en de verliezen zijn groter dan ooit. Het verleidde Snap-topman Evan Spiegel eerder dit jaar tot het uitdelen van een duidelijke sneer naar zijn rivaal: ‘Het zou fijn zijn als Facebook niet alleen onze diensten zou kopiëren, maar ook ons gereedschap om de gegevens van gebruikers te beschermen.’

Allemaal leuk en aardig, maar de speldenprikken richting Facebook worden dit jaar overstemd door negatieve berichten over Snapchat zelf. Zo werd een nieuw design hevig bekritiseerd. Onder andere door grootgebruiker realityster Kylie Jenner, wier opmerkingen zelfs leidden tot een heuse koersval.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.