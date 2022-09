Frits van Eerd: van joviale Jumbo-directeur tot verdachte in een witwaszaak

Jumbo-topman Frits van Eerd tijdens de 4de editie van de Jumbo Familie Racedagen op het circuit in Zandvoort. Beeld ANP

Tussen de roze tutu’s en jonglerende clowns stond de Jumbo-topman te swingen. In een wit met goud bekleed pak, een trompet in zijn hand. Onder het toeziend oog van 65 duizend dolblije fans, niet van Frits van Eerd, maar van De Toppers. Ergens in zijn drukke agenda had de supermarktbaas nog tijd gevonden om Gerard Joling en René Froger met zijn bigband te begeleiden in de Amsterdam Arena.

Als erfgenaam van het Jumbo-imperium, zwager van Rituals-oprichter Raymond Cloosterman en partner van Famke Heinrichs, een telg uit de ondernemersfamilie Van der Valk, is Van Eerd wel wat aandacht gewend. Toch hoeft de succesvolle topman van Jumbo echt niet continu in de schijnwerpers te staan, vertelde zijn zus Colette Cloosterman-van Eerd vorig jaar in de Volkskrant. ‘Met elk artikel in de krant wordt er een stukje van je afgenomen.’

Nu haar broer het nieuws haalt als verdachte in een witwasonderzoek, heeft die uitspraak een andere betekenis gekregen.

Fiod op de stoep

In zijn geliefde Brabant ging het afgelopen week mis voor de supermarktbaas. Dinsdagochtend stond daar, bij zijn eigenzinnig ingerichte villa in Heeswijk-Dinther, de fiscale opsporingsdienst Fiod op de stoep. Terwijl die het huis en het wagenpark van de topman doorzocht, vonden er ook invallen plaats bij andere woningen en bedrijfspanden in Brabant, Drenthe en Groningen. Negen verdachten werden opgepakt, onder wie Van Eerd.

Justitie verdenkt hen ervan in meer of mindere mate te hebben meegewerkt aan frauduleuze praktijken. Grote sommen geld zouden zijn witgewassen middels ‘onverklaarbare contante stortingen’, handel in onroerend goed en auto’s, en sponsorcontracten in de motorcross sport.

Niet geheel verrassend dus dat de vermeende hoofdverdachte, de 58-jarige Theo E. uit Gasteren, een voormalige motorcrosser en autohandelaar is. E. zat al eerder vast voor witwassen en fraude. Ook zou hij een bekende zijn van Fred Ros, een kroongetuige uit het liquidatieproces van Willem Holleeder, met wie hij de Amsterdamse onderwereld voorzag van luxe wagens.

De grote vraag is hoe een succesvolle en joviale ondernemer uit de Jumbo-familie in dit rijtje veroordeelde criminelen past.

Liever racecoureur

Het is geen geheim dat Van Eerd gek is op de auto- en motorsport. Hij spaart Formule 1-wagens, sponsort al jaren F1-kampioen Max Verstappen en baseerde de gele kleur van supermarktketen Jumbo op de geelzwarte Minardi-bolides die hij als tiener zag racen op Zandvoort. Hoewel hij zijn droom om topcoureur te worden opgaf voor het familiebedrijf, kruipt de topman zelf graag achter het stuur. Of het nu op asfalt is voor de Formule Renault of in een woestijn voor de Dakar Rally.

In 2016 richt Van Eerd een eigen raceteam op: Racing Team Nederland. Drie jaar later wint hij samen met teamgenoten en topcoureurs Nyck de Vries en Giedo van der Garde de ‘6 uur van Fuji’, een langeafstandsrace in het World Endurance Championship. Van Eerd blijft bescheiden. In de TV Show benadrukt hij dat hij geen professionele autocoureur is, ‘al probeer ik het wel’. Maar de term hobbyist is niet aan hem besteed. Alles wat Van Eerd doet, wil hij goed doen.

De motorsport, die hem naar eigen zeggen een betere ceo maakte, lijkt nu zijn positie te bedreigen. Theo E. en Van Eerd kennen elkaar uit de motorsport. Zo was E. jarenlang teammanager van een door Jumbo gesponsord motorcrossteam. Het is onduidelijk of en in welke mate de twee nog contact hadden.

Met het onderzoek naar Van Eerd is er op zijn minst een klein scheurtje ontstaan in de reputatie van het familiebedrijf Jumbo. Het bedrijf dat hij nota bene zelf naar grote successen heeft geleid.

Van groothandel naar supermarkt

Het was zijn vader, Karel van Eerd, die het familiebedrijf van groothandel omtoverde tot een supermarkt en succesformule van Jumbo vormgaf. Toch stond de teller pas op net iets meer dan honderd supermarktfilialen toen Frits algemeen directeur werd in 2009. Dankzij de overname van Super de Boer wist de kersverse topman daar in een klap ruim driehonderd winkels aan toe te voegen. Drie jaar later slokte het concern met succes C1000 op, gevolgd door La Place en Hema. Met ruim zevenhonderd filialen is het familiebedrijf inmiddels goed voor een jaaromzet van 9,9 miljard euro.

Een razendslimme strateeg, zo omschreef Paul Moers, oud-adviseur van Jumbo, de topman. Een conventionele zakenman is Van Eerd niet. Zijn omgeving omschrijft hem als een joviale man, het type baas dat aan alle medewerkers uit zijn dure wagenpark een luxe auto uitleent als ze gaan trouwen. Iemand die zijn schoonmaker uitnodigt voor het feest ter ere van zijn 50ste verjaardag.

Als werkgever van tienduizenden medewerkers ziet Van Eerd voor zichzelf ook een maatschappelijke rol weggelegd. Zeker in Veghel, waar het hoofdkantoor van Jumbo staat. ‘Het gaat om hard werken’, zegt hij eind vorig jaar tegen de Brabantse Omroep Meierij, ‘maar mensen moeten in hun vrije tijd ook kunnen sporten of naar een festival kunnen gaan. Dat er leuke dingen gebeuren in je eigen gemeenschap, daarvoor voel ik me medeverantwoordelijk.’

Dat ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ en bovenal de grote liefde voor sport, maakten dat het geel van ‘zijn’ Jumbo een vaste kleur werd op vele sporttenues en bij evenementen. Die lijken nu minder smetteloos dan voorheen. Wat de verdenkingen rond Van Eerd betekenen voor Jumbo blijft vooralsnog gissen. De supermarktketen laat desgevraagd weten niet in te gaan op vragen over de positie van Van Eerd.