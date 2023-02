Friesland zit in zijn maag met half voetbalveldje aan stikstofgevoelig mos

Met de formele aanwijzing van 0,4 hectare veenmosrietland is de Zuidwest-Friese Fûgelhoeke plots stikstofgevoelig verklaard. Boeren, de provincie én natuurbeschermers zouden graag pragmatisch omgaan met die status. Maar de wet is de wet. ‘Het gevoel bij de boeren is: voor een postzegeltje mos moeten wij weer lijden.’

Na de nachtvorst voelt het mossige tapijt aan als een knisperend waterbed. Een haas schiet weg, een snip vliegt over de rietkraag, een solitaire grauwe wilg houdt de wacht. Tegen de achtergrond van een helblauwe lucht op een verstilde winterdag is de Fügelhoeke in Zuidwest-Friesland ontegenzeggelijk een plaatje. Een rustplek ook, voor soorten die hier in de winter foerageren en in het voorjaar broeden.

Een Natura 2000-status had de Fûgelhoeke al, als onderdeel van het gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving. Maar vooralsnog waren er geen stikstofgevoelige habitattypen aangemerkt. Daar komt nu verandering in. Als het aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ligt, ten minste.

De ‘dader’ hier in de Fûgelhoeke is H7140B, oftewel veenmosrietland. Een vegetatiedeskundige turfde er 0,4 hectare van, een half voetbalveld. Een minimale hoeveelheid, met grote gevolgen. ‘Wel of niet stikstofgevoelig, dat maakt een wereld van verschil’, zegt It Fryske Gea-directeur Henk de Vries. ‘De impact is maatschappelijk gezien moeilijk uit te leggen.’

Dat vindt ook boerenbelangenorganisatie LTO. ‘Het kan niet zo zijn dat we aan de ene kant echt alles uit de kast trekken om stikstofuitstoot te verminderen om Nederland van het slot te halen en dat aan de andere kant Den Haag besluit de regels te verzwaren’, foeterde LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins in een persbericht.

Maar naar veenmos moet districtshoofd Germ van den Burg van It Fryske Gea vanmorgen goed zoeken, tussen het overheersende haarmos en de opschietende grassen. ‘De kwaliteit van het veenmosrietland is hier zo matig en het is zo’n klein deel van het oppervlak, je kunt het eigenlijk geen veenmosrietland noemen.’

‘Wat zullen we nou krijgen’

It Fryske Gea beheert zo’n 21 duizend hectare Friese grond. De biodiversiteit in de provincie staat zeker onder druk, zegt directeur De Vries in de beheerschuur in het Rysterbosk. De schaalvergroting van de landbouw heeft het landschap getekend en hertekend.

Als natuurbeheerder heeft It Fryske Gea veel te stellen met de boeren, die De Vries steevast ‘de buren’ noemt. ‘De grenzen zijn hard geworden: een sloot of een hek. De landbouw is veel intensiever geworden. Er wordt gespoten, geploegd en diep afgewaterd. Je ziet vooral grote lappen eentonig groen gras dat tot wel vijf keer per jaar wordt gemaaid. Dat is ook niet goed voor de soortenrijkdom in natuurgebieden: minder bloemen, minder heide, meer brandnetels.’

Daarom is het goed dat natuurbelangen juridisch verankerd en niet onderhandelbaar zijn, vindt De Vries. ‘In principe, dan.’

Want inzake de Fûgelhoeke vindt It Fryske Gea dat het systeem z’n doel voorbijschiet. Zelfs de natuurbeschermers zitten eigenlijk niet te wachten op de nieuwe stikstofgevoelige status. Daar keek men zelfs op het ministerie van op. De Vries: ‘‘Wat zullen we nou krijgen?’, zeiden ze.’

De afweging is een pragmatische, legt hij uit. De kwaliteit van het veenmos in de Fûgelhoeke is matig, de hoeveelheid erg klein. Verderop in De Alde Feanen is ruim 50 hectare veenmosrietland te vinden: honderd keer meer en nog mooier ook.

Liever zou It Fryske Gea energie en middelen steken in het uitbreiden van de veenmoshabitat daar. Die staat al als stikstofgevoelig te boek. Zo kan kwetsbare natuur beschermd worden zonder dat het ten koste gaat van boeren. ‘De Fûgelhoeke redt zich wel’, zegt districtshoofd Van den Burg.

Draagvlak

Het behoud van draagvlak voor natuurbescherming speelt zeker een rol. ‘Wij hebben er geen belang bij ruzie te maken met de buren’, zegt directeur De Vries.

De toevoeging van stikstofgevoelige habitattypen aan bestaande Natura 2000-gebieden kan namelijk invloed hebben op de kritische depositiewaarde (KDW). Dit betekent dat boeren nóg minder stikstof mogen uitstoten.

De gevolgen daarvan zijn groot. Te groot, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA), die vanuit het Provinciehuis in Leeuwarden over natuur gaat. ‘We beginnen er nu al tegenaan te lopen.’

Natuurgebied de Fûgelhoeke wordt omsloten door door wegen en boerenbedrijven. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In de eerste plaats is voor het legaliseren van zogenoemde PAS-melders in de omgeving extra stikstofruimte nodig. PAS-melders zijn ondernemers, veelal veehouders, die van de regering lang geen stikstofvergunning hoefden te hebben, totdat de Raad van State in 2019 oordeelde dat zo’n vergunning wel degelijk nodig is.

Enquête onder gedeputeerden: ‘We hebben te weinig te zeggen’ Een groot deel van de provinciebestuurders vindt dat zij te weinig invloed hebben op beleid dat landelijk wordt vastgesteld, maar dat provincies moeten uitvoeren. Dat blijkt uit een enquête die de Volkskrant hield onder alle 68 gedeputeerden in Nederland. Van hen vulde de circa helft de vragenlijst in. Slechts een kwart van de provinciebestuurders vindt dat provincies genoeg autonomie hebben om keuzen te maken in brandende kwesties zoals energie, wonen en stikstof. Tweederde vindt dat er op dit vlak iets moet veranderen in de relatie tussen de provincies en het Rijk. ‘Er wordt nog (veel) te weinig samen opgetrokken’, licht een gedeputeerde uit Zuid-Holland toe. ‘Het Rijk denkt in opdrachten en taken, in plaats van in gezamenlijke opgaven en uitdagingen. Bovendien zegt het Rijk taken te willen neerleggen bij provincies, maar biedt vervolgens niet de ruimte aan provincies om dat ook echt op te pakken.’ De enquête is uitgevoerd door Erik Verwiel

En ook voor infrastructurele projecten zoals een sluis of extra rijstrook kan de nieuwe status van de Fûgelhoeke belemmeringen opleveren. Die moeten dan weer allemaal berekend worden.

Het veroorzaakt bovenal veel gedoe en onrust, zegt Hoogland. ‘We waren in Zuidwest-Friesland al een eind op streek met het gebiedsproces om tot stikstofreductie te komen. Verregaande afspraken, veel commitment. Nu moesten we er veel energie in steken om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Het gevoel bij de boeren is: voor een postzegeltje mos moeten wij weer lijden.’

Juridische geitenpaadjes

Op papier hebben provincies een grote rol bij het bewaken van Europese natuurdoelstellingen en – in het kader daarvan – het terugdringen van de stikstofneerslag in en rond beschermde gebieden. Maar als het erop aankomt, merkt Hoogland, kunnen ze amper eigen afwegingen maken. Hij zou bijvoorbeeld graag meer investeren in andere Friese veenmosrietlandgebieden, zoals ook LTO en It Fryske Gea opperen. ‘Die vrijheid zou ik wel willen hebben, maar die heb ik niet.’

Als een verrassing kan de aanwijzing als stikstofgevoelig gebied niet komen. Al in 2018 stond de Fûgelhoeke daarvoor op de nominatie. Maar toenmalig minister Carola Schouten stelde het besluit toen nog uit.

Veenmos in de Fûgelhoeke. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Hoogland had recentelijk een goed gesprek met de huidige minister van LNV, Christianne van der Wal. ‘Maar zij wil schoon schip maken.’ Al te vaak in het stikstofdossier werd de overheid teruggefloten nadat weer een juridisch geitenpaadje was gezocht.

Toch heeft de provincie bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de aanwijzing van de Fûgelhoeke als stikstofgevoelig, net als de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Hoogland: ‘Redelijkheid, billijkheid en proportionaliteit zijn hier in het geding.’

Maar: de wet is de wet, stelt het ministerie. Ook als die van Europese makelij is. ‘Volgens vaste jurisprudentie is Nederland, op basis van lid 1 van artikel 6 van de Habitatrichtlijn, verplicht om álle habitattypen en soorten die in meer dan verwaarloosbare mate voorkomen, aan te wijzen.’

O Fryske grûn

Er is waarschijnlijk geen andere Nederlandse provincie waar de regionale identiteit zo verklonken is met het landschap als in Friesland. ‘Dyn âlde eare, o Fryske grûn!’, luidt niet voor niets de slotregel in het refrein van het Friese volkslied: ‘Jouw oude eer, o Friese grond!’. It Fryske Gea heeft ruim 33 duizend leden.

‘Wij zijn echt niet tegen natuur, integendeel’, benadrukt gedeputeerde Hoogland. ‘Maar wij zijn als provincie voor meer zaken verantwoordelijk dan alléén voor natuur. Wat meer ruimte voor pragmatisme zou ons kunnen helpen.’

Maar voor de afweging van andere belangen biedt de ijzeren logica van het recht geen ruimte. ‘Sociaal-maatschappelijke en economische redenen mogen alleen een rol spelen bij een verbeter- en/of uitbreidingsdoelstelling’, aldus het ministerie. Bij het veenmosrietland in Zuidwest-Friesland gaat het enkel om ‘behoud’.

Dat de provincie een opgave meekrijgt van de landelijke overheid voor het beschermen van natuur en het terugdringen van stikstofuitstoot, vindt gedeputeerde Hoogland begrijpelijk. ‘Maar in Den Haag hebben ze weinig ervaring met participatie van onderop. Uiteindelijk moet het hier in Fryslân gebeuren. Daarvoor zijn wij verantwoordelijk. Wij willen dit oplossen, maar wel op onze eigen manier.’

Met medewerking van Fleur Damen