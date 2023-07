Friese weerman met gezag, die de 15de Elfstedentocht voorspelde en ook de klimaatverandering al vroeg zag aankomen

Johan Habekothé

Thuis in Hardegarijp bestudeerde Johan Habekothé nog eens goed de weerkaarten. En nog eens, en nog eens. En toen durfde hij het aan om, halverwege december 1996, in zijn weerrubriek in de Leeuwarder Courant melding te maken van een scenario dat misschien wel te mooi leek om waar te zijn. Prompt pakte de krant groot uit op de voorpagina: Habekothé voorspelt Elfstedentocht!

De Friese weerman had het goed gezien: drie weken later werd de vijftiende Elfstedentocht verreden. En toen hij in juni 2011 grote hagelstenen voorspelde, bedekten lezers van de krant massaal hun auto’s met dekens en matrassen. ‘Johan was een weerman met gezag’, zegt oud-collega Gerrit Kloosterman van de LC. ‘Hij was ook iemand die al vroeg waarschuwde voor klimaatverandering, al noemde niemand dat toen nog zo.’

De Volkskrant profileert regelmatig bekende en onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Niet dat Habekothé er de persoon naar was om zich daarvoor op de borst te kloppen. Hij was bescheiden van aard. En bovendien: als geen ander wist hij hoe grillig het weer kon zijn. Hij zat er ook weleens naast. Daar moest je niet te ingewikkeld over doen, vond hij.

Neem nu die keer dat zijn dochters aan hem vroegen of ze ’s morgens op de fiets een regenpak aan moesten doen. ‘Nee hoor’, antwoordde hij. Het werd een bekende familie-anekdote, vertelt echtgenote Betty: ‘Je raadt het al: onze kinderen kwamen als enigen drijfnat op school aan. Daar konden we dan ’s middags, Johan voorop, hartelijk om lachen.’

Zware onweersbui

Habekothé – een oud-Duitse naam – deed zijn werk als weerman naast zijn baan als docent. Eind jaren zestig was hij vanuit Friesland naar IJmuiden verhuisd om daar les te gaan geven. Zo vlak bij zee was het altijd wat onstuimig, en zo wekte het weer zijn interesse. Toen de lucht tijdens een zware onweersbui helemaal zwart was geworden, wilde hij weten hoe dat zat. Hij begon te lezen en te lezen, net zo lang tot hij er alles over wist.

Terug in Friesland (Betty: ‘Hij barstte van de heimwee, op weg naar familie begon hij altijd pas halverwege de Afsluitdijk te praten’) ging hij in de weekenden voor de Leeuwarder Courant voetbalverslagen schrijven. In 1996 ging de toenmalige weerman met pensioen, Habekothé greep zijn kans.

Omdat hij voor zijn pensioenbehoud voor de klas bleef staan en de Leeuwarder Courant nog een middagkrant was, werd zijn weerrubriek een matineuze aangelegenheid. Rond zes uur ’s morgens belden waarnemers uit heel Friesland hem op om meteorologische gegevens door te geven. Voor achten stuurde hij dan het weerbericht naar de redactie, waarna hij op zijn fiets stapte, op weg naar school.

Waar yn’e Wâlden

In 2012 ging hij met pensioen, maar het weer liet hem nooit helemaal los. Samen met een groepje liefhebbers richtte hij het gezelschap Waar yn’e Wâlden, Weer in de Wouden, op. Via de app hielden ze elkaar op de hoogte. Betty: ‘Is er bij jou ook storm? Hoeveel millimeter is er nu bij jou gevallen? Dat soort dingen ging het altijd over.’

En toen sloeg vorig jaar het noodlot toe. De ene dag had hij nog 40 kilometer gefietst, de andere dag belandde hij met een dwarslaesie, als gevolg van de ziekte van Kahler, in een rolstoel. En dat voor iemand die als credo had: een dag niet gefietst is een dag niet geleefd. Die klap heeft hij eigenlijk nooit verwerkt, zegt zijn vrouw.

Op 21 juni, de eerste dag van de zomer, overleed Johan Habekothé, 80 jaar oud. Op de dag van de uitvaart klonk in alle vroegte een donderklap. ‘Daar zul je hem hebben’, zei zijn vrouw direct. ‘Hij liet nog één keer van zich horen.’