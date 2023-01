Friese beroepsbestuurder moet wantrouwen Groningers over versterking woningen wegnemen

Regina Bouius, de algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘In de versterkingsoperatie gaat nog veel niet goed genoeg. Daar wil ik verandering in brengen.’ In een open brief richtte Regina Bouius zich vorige week rechtstreeks tot de inwoners van het Groningse aardbevingsgebied. September vorig jaar trad ze aan als Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het instituut dat het preventief versterken van huizen organiseert.

Maar die operatie verloopt al sinds de start in 2015 uiterst moeizaam. Schot zit er niet in, veel huiseigenaren weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn en onderling zijn soms schrijnende ongelijkheden ontstaan.

Bouius (54) toont zich schuldbewust. ‘NCG heeft niet voldoende naar u geluisterd en daardoor kreeg u misschien niet wat u nodig had.’ Haar belofte: ‘Het is nodig NCG weer een menselijk gezicht te geven. Versterken en vernieuwen klinkt als een technisch iets, maar ik ben me ervan bewust dat we voor uw thuis en toekomst werken.’

Haar woorden stuiten meteen op scepsis. ‘Nergens zijn de mooie beloften voor het nieuwe jaar gekoppeld aan bespiegelingen over het gasdossier zo pijnlijk als in Groningen. Zeker als ze afkomstig zijn van de instituties die verantwoordelijk zijn voor het dolgedraaide versterkingssysteem’, aldus het hoofdredactioneel commentaar van het Dagblad van het Noorden.

Al jong bestuurder

Bouius heeft Friese wortels en groeide op in Zeeland. In de horeca leerde ze wat mensenwerk is. Voor een studie Human Resource Management ging ze naar de hogeschool in Ede. Niet omdat de onderwijsinstelling christelijk is, maar omdat de opleiding daar het beste stond aangeschreven.

Al jong werd ze bestuurder van beroep. Eerst aan de Universiteit van Wageningen (waar ze al op haar 26ste een fusie leidde), vervolgens bij thuiszorgorganisatie Het Friese Land, de IND, Duo, Binnenlandse Zaken, de gemeente Zwolle, het UMCG en, voordat ze in september 2022 bij de NCG begon, de provincie Friesland. Tussendoor rondde ze een master Publiek-private samenwerking aan Nyenrode af.

‘Regina heeft veel ervaring met leidinggeven aan organisaties waar het gaat om belangrijke beslissingen in het leven van mensen’, liet plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gerdine Keijzer-Baldé, optekenen bij Bouius’ benoeming in Groningen.

Ab Meijerman zat met Bouius in de Raad van Toezicht van Cosis, een instelling voor mensen met een beperking. Het verbaast hem wel een beetje dat de vrouw die haar rol jaren vooral achter de schermen speelde, nu de vuurlinie in stapt. ‘Haar kracht is dat ze niet zo nodig op de voorgrond hoeft te treden – tot het echt nodig is. Ze heeft lef en is voor de duvel niet bang.’ Ze zal het nodig hebben in Groningen, voorziet de oud-burgemeester van Veendam. ‘Want de opgave is heel groot en ligt maatschappelijk zeer gevoelig.’

‘Een beetje bonkig’

Dat is een understatement. Zelfs beroepspolderaar Hans Alders – die de functie van NCG vanaf 2015 bekleedde – beet zijn tanden stuk en vertrok in 2018 gedesillusioneerd. Groningen raakte verstrikt in de bestuurlijke spaghetti. In al die jaren zijn er pas 2.500 panden aangepakt. Het moet drie keer zo snel, rekende het Staatstoezicht op de Mijnen vorig jaar uit.

Het wachten verzwaart het gemoed. Vorige week kwam er per post nog een noodkreet uit Ten Post, aan Bouius persoonlijk gericht. Bewoners verkeren al sinds 2016 in onzekerheid over hun huis. Belofte op belofte werd gedaan – maar afspraken over sloop en nieuwbouw vooralsnog keer op keer niet nagekomen. ‘U kunt begrijpen dat het vertrouwen in de NCG ver te zoeken is.’

Als Friezin – al jong keerde ze terug naar It Heitelân – is Bouius een buitenstaander. Maar ze kent de noordelijke mentaliteit, denkt Oeds Bijlsma, directeur van het Friese waterschap. ‘Ze is een beetje bonkig soms, maar oprecht, geen spelletjes, wat je ziet is wat je krijgt.’ Hij kent haar persoonlijk: ‘Ik woon op Terschelling en ben een zeiler, net als zij en haar man. Ze kwamen hier regelmatig aanvaren en dan dronken we een Juttersbittertje aan boord.’

Bijlsma werkte nauw met Bouius samen toen zij provinciesecretaris in Friesland was. Het waterschap en de provincie vormden een team rond de veenweideproblematiek, waarbij verschillende organisaties samenwerkten. ‘Medewerkers kregen zelfs pasjes van elkaars gebouw.’ Die aanpak kenmerkt Bouius, zegt Bijlsma: samenwerken ten behoeve van het hogere doel. ‘Gericht op de mens en de inhoud, niet op haar ego. Doorgaans diplomatiek, maar duidelijk als het moet.’

Vernieuwer

‘Een rolmodel voor een nieuw type netwerkbestuurder’, kenschetst hoogleraar Annemieke Roobeek haar. Ze kwam Bouius in 2008 tegen als commissaris bij woningbouwkoepel Aedes en gaf haar later college aan Neyenrode. Waar Bouius komt, zegt ze, kun je rekenen op vernieuwing. In haar NCG-team benoemde ze niet voor niets een aannemer.

Ze zal in spagaten raken tussen de regio en Den Haag, tussen modellen en de weerbarstige werkelijkheid. Haar grootste uitdaging volgens Oeds Bijlsma: ‘Ze wil graag problemen oplossen. Als je leiding geeft aan zevenhonderd mensen, moet je de oplossingen organiseren.’

Het aangetaste vertrouwen tussen overheidsinstanties en betrokkenen herstellen is volgens Roobeek de rode draad in Bouius’ loopbaan. ‘Lastiger dan in Groningen kun je het wat dat betreft haast niet krijgen.’ Te beginnen in Ten Post, waar Bouius volgende week spreekt met de ontredderde huiseigenaren.