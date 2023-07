Fries collegeakkoord volgt stikstoflijn BBB en legt duurzame energie aan banden

Coalitieonderhandelingen voor een nieuw Fries provinciebestuur. Beeld ANP / Jilmer Postma

Die Lelylijn was vermoedelijk een van de heetste hangijzers in de onderhandelingen tussen BBB, CDA, ChristenUnie en de Fryske Nasjonale Partij (FNP). De BBB en FNP zijn tegen de hogesnelheidslijn die van Lelystad via Drachten en Heerenveen naar Groningen moet lopen. De partijen vrezen dat de treinverbinding veel nieuwe inwoners uit de Randstad naar Friesland zal brengen. CDA en ChristenUnie zijn juist voor vanwege de verwachte voordelen voor de economie en bereikbaarheid van de provincie.

Uiteindelijk spreken de partijen zich niet duidelijk voor of tegen de lijn uit. Het provinciebestuur zal ‘actief betrokken’ zijn, om de belangen van Friesland ‘goed te vertegenwoordigen’. Ook willen de partijen ‘het sociaaleconomische en maatschappelijke effect en de gevolgen voor natuur en landschap’ in kaart brengen. Verder ligt het initiatief vooral bij het Rijk. Daarmee sluit Friesland zich aan bij het standpunt dat het nieuwe Groningse provinciebestuur ook al aannam.

Op het gebied van landbouw en stikstof staan er geen verrassingen in het bestuursakkoord. De coalitie is tegen gedwongen uitkoop van boeren ten behoeve van natuur, en neemt als uitgangspunt het wettelijke streefjaar 2035 voor halvering van de stikstofuitstoot. Het provinciebestuur wil de doelen behalen ‘op een manier die bij Fryslân past’, maar wat dat precies inhoudt blijft onduidelijk. Het akkoord rept over ‘ruimte voor maatwerk’, geldbesteding ‘op de best mogelijke manier’ en ‘proeven die kunnen bijdragen aan onze doelen’.

Iets concreter is het plan om boeren een fatsoenlijke en structurele vergoeding te geven voor natuurbeheer. Landelijke plannen daarvoor hadden uitgewerkt moeten worden in het Landbouwakkoord, maar dat is er nooit gekomen. Ook wil het provinciebestuur voorkomen dat stikstofreductie in de landbouw wordt ingezet om uitstoot uit de industrie of bouw te compenseren. Hoe de coalitie dat wil bereiken blijft onduidelijk.

Zonneparken en windmolens

Het meest ingrijpend zijn vermoedelijk de plannen op het gebied van duurzame energie. De coalitie wil inzetten op zonnepanelen op daken, en sluit uit dat er nieuwe zonneparken op landbouwgrond komen. Nieuwe windmolens in landelijk gebied moeten aan strenge voorwaarden voldoen: een maximale ashoogte van 15 meter, inpassing in het landschap en energie uitsluitend voor eigen gebruik. Daarnaast zijn windmolens alleen nog welkom op grote bedrijventerreinen in stedelijk gebied. De provincie ziet meer heil in alternatieve energiebronnen zoals waterstof.

Aanvankelijk onderhandelden BBB, CDA en de ChristenUnie in Friesland met de PvdA, maar die partij trok zich op het laatste moment terug. De fractie van de sociaaldemocraten kon niet leven met de voorgenomen bezuinigingen op cultuur en natuurbeheer. De FNP sloot daarna aan en tweeënhalve week later bereikten de partijen alsnog een akkoord.

In de financiële paragraaf is van bezuinigingen op cultuur en natuurbeheer overigens niets terug te zien. Cultuur krijgt er gedurende vier jaar 17,5 miljoen euro bij, voor natuur en landschap is 3,2 miljoen euro vrijgemaakt. Die tijdelijke investeringen doet de provincie uit de vrije reserve, aangezien er binnen de begroting geen ruimte voor is.

De nieuwe bestuurdersploeg is relatief jong en onervaren: Friso Douwstra (39, CDA) is de enige gedeputeerde uit de vorige periode die blijft. Femke Wiersma (38, BBB), Eke Folkerts (37, BBB), Sijbe Knol (32, FNP) en Matthijs de Vries (42, CU) maken allemaal hun debuut als provinciebestuurder. De portefeuilleverdeling is nog niet bekendgemaakt.

Friesland is de elfde provincie die een collegeakkoord en nieuw bestuur presenteert. Alleen in Noord-Brabant loopt de formatie nog. De onderhandelingen daar gaan mogelijk pas na het reces in de laatste week van augustus weer verder.