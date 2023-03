Frenk wil zijn toeslagendossier van de Belastingdienst, maar de overheid werkt tegen: ‘Waarom moesten ze mij hebben?’

Bouwondernemer Frenk raakte in grote problemen toen de Belastingdienst ineens zijn huur- en zorgtoeslag inhield. Hij eist nu bij de rechter zijn toeslagendossier op, maar de overheid wil dat niet geven. Zijn advocaat beleeft een déjà vu: bij de kinderopvangtoeslagaffaire ging het net zo.

Net voor de zitting van zijn zaak begint, op de derde verdieping van de rechtbank in Den Haag, praat ondernemer Frenk bij met zijn advocaat Pejman Salim. De blik in zijn helderblauwe ogen is getergd. ‘Ik wil hier gewoon een punt achter zetten, ik wil door met mijn leven’, zegt hij, wippend van het ene been op het ander. ‘Maar ik kan het alleen afsluiten als ik kan begrijpen wat er nu precies is gebeurd tussen mij en de Belastingdienst.’

Frenk wil niet met zijn achternaam in de krant om zijn eigen bouwbedrijf geen schade toe te brengen. In 2015 stopte de Belastingdienst eerst de uitbetaling van zijn huurtoeslag en vervolgens ook van zijn zorgtoeslag. Hij raakte in financiële problemen en kon ternauwernood voorkomen dat hij dakloos werd. Middels een kort geding tegen de staat wil hij van de Dienst Toeslagen de stukken krijgen uit het digitale systeem die betrekking hebben op de genomen beslissingen in zijn zaak. Maar die wil de overheid hem niet geven.

Zijn advocaat Salim ziet het als een principekwestie. Nog negen andere cliënten staat hij bij die in financiële problemen zijn gekomen door terugvordering van de huurtoeslag, zorgtoeslag of het kindgebonden budget. Ook zij hebben, vindt Salim, net als de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, recht om te weten wat er destijds is gebeurd tussen hen en de Belastingdienst.

Lees ook Belastingdienst wil niet ook dossiers van andere gedupeerden gaan verstrekken, Dienst Toeslagen overvraagd

De overheid wil voorkomen dat zij ook persoonlijke dossiers moet gaan verstrekken aan andere gedupeerden van de Belastingdienst dan die uit de kinderopvangtoeslagenaffaire. De Dienst Toeslagen kan dit extra werk niet aan nu het schadeherstel van de toeslagenouders al spaak loopt.

Dwangbevelen

Hoe belangrijk het is om zulke stukken te krijgen, voor bijvoorbeeld de verwerking van het aangedane leed, ziet Salim bij de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Van ongeveer tweehonderd van hen behartigt hij de belangen. ‘Zij willen weten: waarom moest de Belastingdienst mij hebben?’

Maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën is het verstrekken van dossiers voor de nieuwe groep gedupeerden helemaal niet nodig, omdat hun zaken in de regel ‘veel minder complex’ zijn. Ook de schadeherstelregeling die voor hen eind dit jaar moet ingaan, is volgens de woordvoerder bedoeld als een simpele en snelle afhandeling van zaken, niet te vergelijken met de werkwijze die is opgetuigd voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Maar uit het verhaal van Frenk blijkt dat deze groep wel degelijk met vergelijkbare vragen kan zitten als kinderopvangstoeslaggedupeerden.

‘Er zou een huurder bij mij inwonen, kreeg ik te horen, als reden om mijn huurtoeslag te stoppen’, vertelt Frenk. Bij de gemeente kreeg hij de bevestiging dat er verder niemand op zijn woonadres stond ingeschreven. Dat bewijs en andere door de Belastingdienst gevraagde stukken heeft hij, naar eigen zeggen, meteen opgestuurd. Hij hoorde niets. Wel ontving hij een reeks terugvorderingen en dwangbevelen. ‘Als ik hierover de Belastingdienst belde, kreeg ik van een callcentermedewerker te horen: u moet gewoon betalen.’

Onverwachte wending

In 2019 kreeg zijn zaak een onverwachte wending. In de periode dat duidelijk begon te worden hoe onheus de Belastingdienst veel mensen had behandeld in de kinderopvangtoeslagenaffaire, kwam er ook meer oog voor andere burgers die in een ongelijke strijd beland waren met het overheidssysteem. Toen Frenk in dat jaar weer naar de Belastingdienst belde, kreeg hij tot zijn verbazing ‘een vriendelijke meneer’ aan de lijn die wel naar hem luisterde. Die stuurde Frenk door naar het zogeheten Stella-team, dat toen net was opgericht binnen de Belastingdienst voor hulp aan burgers die bijvoorbeeld in problemen waren gekomen door invorderingen van verstrekte toeslagen.

Bij het Stella-team deed Frenk zijn verhaal. En met resultaat. In 2021 ontving hij via dat team zo’n 20 duizend euro terug. Maar zonder duidelijke uitleg van de reden ervan. De storting ervoer hij als een erkenning dat zijn toeslagen destijds op onterechte gronden waren stopgezet. Maar of dit het gehele bedrag was dat hem toekwam, werd hem niet duidelijk. En ook niet waarom hij eerst niet en nu blijkbaar wel recht had op toeslagengeld. ‘Ik krijg pas rust als ik dat weet’, zegt Frenk. ‘Nu blijft het allemaal door mijn hoofd spoken.’

De landsadvocaat

Op zijn vragen krijgt hij geen antwoord. Daarom nemen Frenk en zijn advocaat deze vrijdagochtend iets na negenen plaats voor de rechter in een wat krappe, met hout beklede zittingszaal. Aan de andere kant van het gangpad zit een opvallend grote delegatie van de overheid: twee landsadvocaten van het kantoor Pels Rijcken, twee juristen van de Dienst Toeslagen en vier andere ambtenaren.

Landsadvocaat Juliette Duyster vertelt de rechter dat de overheid Frenk goed helpt. Dat hij geld kreeg teruggestort na de interventie van het Stella-team betekent niet automatisch dat de Belastingdienst iets fout heeft gedaan, zegt ze. ‘Er is in 2021 alleen een herberekening gemaakt. Pas toen had deze meneer alle gevraagde stukken aangeleverd, dat had hij destijds niet gedaan.’

Nu werken ambtenaren volgens Duyster hard om hem zijn gevraagde stukken te geven. ‘Hij heeft al veel documenten ontvangen.’ Maar met de vraag om alle stukken rondom zijn zaak overvraagt hij de overheid, vindt de landsadvocaat. Als de rechter hem gelijk geeft, dan staat volgens haar de weg ook voor anderen open om veel stukken op te gaan vragen. ‘Dat kan een precedent scheppen met grote consequenties.’

Mijn cliënt zegt dat hij eerder wél al alle gevraagde informatie heeft aangeleverd aan de Belastingdienst. Dat is een van de geschilpunten waarover de opgevraagde stukken duidelijkheid moeten geven’, reageert Salim. ‘Hij vraagt alleen om de relevante stukken die betrekking hebben op de genomen beslissingen. Hij wil weten: wat is er gebeurd dat zijn toeslagen zijn gestopt? En wat was vervolgens de aanleiding voor het Stella-team om hem toch een groot bedrag terug te betalen? Het zijn voor hem belangrijke vragen, ook om te weten voor wat voor een schadevergoeding hij in aanmerking komt. Maar er komt geen antwoord op.’

De rechter hoort het minzaam aan. ‘Ik hoor dat de staat zich zorgen maakt over een avalanche van aanvragen om stukken’, zegt hij. ‘ Kunnen jullie niet nogmaals met elkaar in gesprek over welke stukken er nu precies nodig zijn en wat er mogelijk is? Je kunt toch uit het systeem halen wat er toen is gebeurd? Het verloop van zo’n zaak moet toch bloot te leggen zijn?’

Na een korte schorsing gaan beide partijen daarmee akkoord. De zaak wordt aangehouden tot 3 maart. ‘Dat u met elkaar in gesprek gaat, daar word ik blij van’, zegt de rechter.

Niet op de fraudelijst

Een week later heeft advocaat Salim op één vraag al antwoord gekregen: zijn cliënt zou niet op de beruchte fraudelijst hebben gestaan die de Belastingdienst hanteerde. ‘Maar dat is niet genoeg’, zegt hij.

Natuurlijk weet Salim dat de overheid haar handen nu vol heeft aan de uitvoering van die herstelregeling voor kinderopvangtoeslagengedupeerden. En ook dat juist bij die verstrekking van dossiers enorme achterstanden zijn ontstaan.

Hoe de overheid hiermee worstelt, is te lezen in de laatste voortgangsrapportage die staatssecretaris Aukje de Vries voor Toeslagen begin februari naar de Tweede Kamer stuurde. Niet alleen hebben zich veel meer ouders gemeld dan verwacht. Ook is die herstelregeling telkens uitgebreid: met een regeling voor kinderen, (ex-)partners en voor gedupeerde ouders die inmiddels in het buitenland wonen.

Ondertussen kan de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen het grote aantal bezwaren niet aan dat advocaten indienen op de herstelberekeningen van hun cliënten. Veel advocaten gaan standaard in bezwaar om het dossier van hun cliënt te kunnen bemachtigen, om te zien hoe de berekening tot stand is gekomen.

Dat ouders willen weten welke informatie er over hen in de overheidssystemen staat, dat begrijpt de staatssecretaris wel. ‘Het verstrekken van die dossiers aan ouders en hun gemachtigden is belangrijk voor het financiële maar ook voor het emotionele herstelproces’, schrijft ze. Maar die stukken zijn er niet met één druk op de knop. De informatie moet uit verschillende vaak verouderde systemen worden gevist. Daarna is er ook nog een club belast met het weglakken van onder meer namen van ambtenaren. Dat maakt dat het de uitvoeringsorganisatie nu niet lukt om meer dan 80 dossiers per week te verstrekken. Dat aantal moet dit jaar zijn opgehoogd tot zo’n 180 tot 250 dossiers per week, schrijft de staatssecretaris. Maar ook dan, verwacht ze, zal het nog jaren duren alle achterstanden weg te werken.

‘Recht van de sterkste’

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt ook dat gedupeerden soms te veel verwachten van die dossiers. Hoe het precies is gekomen dat op een bepaald moment hun recht op toeslagen is vervallen en wat er daarna is gebeurd, dat is voor veel gedupeerden de cruciale vraag. Maar niet alle gehoopte informatie – bijvoorbeeld een duidelijke aanleiding voor hun problemen – blijkt volgens de woordvoerder terug te vinden in de systemen, waardoor soms ook een dossier niet een bevredigend antwoord kan geven.

Toch zou het enorm schelen als de overheid meteen die dossiers zou verstrekken, zeggen veel advocaten van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. ‘Het is krankzinnig, nu geldt het recht van de sterkste bij het verkrijgen ervan’, zegt advocaat Salim. Hij dient niet alleen bezwaren in voor zijn cliënten om die dossiers te bemachtigen, als het volgens hem echt te lang duurt, spant hij er desnoods een kort geding voor aan. ‘En dan krijg ik het meestal een dag voordat de zitting zou plaatsvinden.’

Daarom vindt hij het des te opvallender dat de overheid bij de zaak van Frenk wél kwam opdagen en duidelijk maakt dat zij het dossier niet wil geven. ‘Ik begrijp dat ze doodsbang zijn voor nog een tsunami van aanvragen om dossiers van een volgende groep gedupeerden, terwijl ze de vraag nu al niet aan kunnen’, zegt de advocaat. ‘Maar het draait hier om het belang van Frenk. Deze ondernemer wil nu echt duidelijk hebben waarom de overheid hem zo heeft behandeld.’