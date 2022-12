‘Free Palestine’ klinkt het overal op dit Arabische WK

Marokko - Portugal kijken in vluchtelingenkamp Bourj al-Barajneh in Beiroet. Beeld Aline Deschamps voor De Volkskrant

Ra-ta-ta-ta-ta, klinkt het in de smalle straatjes. Het geluid van geweervuur, maar dan van het euforische soort. Na de 1-0 overwinning van Marokko in de kwartfinale van het WK heeft iemand in het Palestijnse vluchtelingenkamp Bourj al-Barajneh van blijdschap een automatisch geweer gegrepen. De kogels zullen verderop weer neerkomen, maar dat interesseert niemand. Nu telt alleen de uitzinnige vreugde die in de hele Arabische wereld gevoeld wordt – zo ook hier in het kamp in Beiroet.

‘Ik juich voor ze omdat ze zich voor Palestina hebben uitgesproken’, zegt Rabiaa Abu Daniel (46), een werkloze vrachtwagenchauffeur. Op Palestijnse bodem is hij nooit geweest, en toch voelt hij zich volledig Palestijn, net als de mannen om hem heen. Een eeuw geleden leefden hun grootouders in Haifa of Akko, steden die ze moesten ontvluchten aan de vooravond van de stichting van de staat Israël in 1948.

Het is Abu Daniel niet ontgaan dat de woorden ‘Vrij Palestina’ momenteel overal in Qatar opduiken, vergezeld van de nationale kleuren rood-zwart-wit-groen. Hij verwijst naar het opmerkelijke moment, kort na de winst in de achtste finale, dat Marokkaanse spelers als Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui (beiden ex-Ajax) met de Palestijnse vlag op de foto gingen. ‘In de geschiedenis is dit de eerste keer dat iedereen achter ons staat’, zegt Abu Daniel. ‘Op tv zag ik witte westerlingen met onze vlag, dat had ik nog nooit gezien.’

Shisha roken onder de wedstrijd. Beeld Aline Deschamps voor de Volkskrant

Solidariteit met de Palestijnen was de afgelopen decennia vaak een Arabisch onderonsje, maar is dat tijdens dit WK – het eerste in het Midden-Oosten – allang niet meer. Argentijnse fans ontrolden in de groepsfase ook een grote vlag. Een Israëlische tv-verslaggever meende een gesprek over voetbal te voeren met een groepje Engelsen, maar kreeg ‘Free Palestine’ naar zijn camera geslingerd. ‘Hierdoor wint onze strijd wereldwijd aan bekendheid’, zegt Mohammed al-Battal (42). ‘Dat geeft hoop.’

De steunbetuigingen zijn des te opvallender in het licht van het beleid van veel Arabische landen. In 2020 ondertekenden Marokko, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een vredesverdrag (de Abraham-akkoorden) met Israël, kort daarop gevolgd door Soedan. Buurlanden Jordanië en Egypte deden decennia eerder hetzelfde. Van Saoedi-Arabië is bekend dat de geheime dienst informatie uitwisselt met Israëlische collega’s. Zelfs Libanon – formeel op voet van oorlog met de Joodse staat – ontkwam er deze herfst niet aan een deal te sluiten over de ligging van de zeegrens tussen beide landen.

Dringen voor de tv. Beeld Aline Deschamps voor de Volkskrant

Het zijn niet de regeringen, kortom, die met Palestijnse vlaggen zwaaien, maar de mensen op straat. Opiniepeilingen door het onafhankelijke bureau Arab Barometer, eerder dit jaar gehouden, illustreren die groeiende kloof. Slechts 31 procent van de ondervraagde Marokkanen zei normalisatie van de betrekkingen met Israël te steunen, terwijl dat kort na ondertekening van de Abraham-akkoorden nog 40 procent was. Voor koning Mohammed VI is dat vervelend nieuws. Libanon (17 procent), Irak (14 procent) en Egypte (5 procent) volgen op ruime afstand.

In Qatar zelf is peilen onmogelijk, maar het lijkt er sterk op dat de emir een pragmatische koers vaart. Speciaal voor het toernooi zijn er lijnvluchten uit Tel Aviv waar Israëlische fans en journalisten gretig gebruik van maken, plus een tijdelijk consulaat. Tegelijk hebben de Qatarese autoriteiten de kwestie aangegrepen om zich te onderscheiden van de machthebbers in het nabijgelegen Abu Dhabi. Politieke symbolen (regenboogvlaggen bijvoorbeeld) zijn officieel verboden in de WK-stadions, terwijl Palestijnse vlaggen er gewoon in komen. Het is een scherp contrast met de VAE, dat zondag nog een vrijhandelsverdrag met Israël ratificeerde.

Waar komt die hang naar normalisatie vandaan? ‘Die regeringen zijn zwak’, denkt Al-Battal, loodgieter van beroep. ‘Ze staan onder grote druk van de Verenigde Staten.’ Een ander vult aan: ‘Ze zijn bang voor Iran.’ Het theehuis waar ze met veertig mannen en jongens de kwartfinale kijken, staat intussen blauw van de rook. Tieners roken waterpijp, de anderen sigaretten.

Oplettende tv-kijkers zien dat er achter het Portugese doel een Palestijnse vlag hangt. Al-Battal, hardop dromend: ‘Wij Palestijnen zijn sterker dan Israël.’ De zoon van de uitbater, Mohammed Shabti (40), heeft meegeluisterd. ‘Sterker? Je maakt een grapje zeker. Hier in het kamp hebben we nauwelijks stroom. We krijgen donaties van buitenaf, maar die steken onze politieke partijen, Hamas en Fatah, in eigen zak.’

Shabti vertelt dat hij na de ondertekening van de Abraham-akkoorden meeliep in een demonstratie. Het haalde niets uit. Voor zijn vier kinderen ziet hij geen toekomst in Libanon, waar Palestijnen al generaties opgroeien zonder rechten. Solidariteit is mooi, maar die kun je niet eten. ‘Laat ze ons geld sturen of wapens, daar zouden we iets aan hebben. Als het WK straks voorbij is, keert iedereen terug naar zijn dagelijks leven, en zijn we terug bij af.’

Zijn woorden gaan verloren in het ovationele gejuich na de overwinning. Marokko heeft het Portugal van primadonna Cristiano Ronaldo verslagen. ‘Cristiano, waar ben je?’, roepen de fans plagerig. Eentje grijpt een vuvuzela, en begint hard te toeteren. Het hele kamp mag het horen.