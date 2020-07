Fred Teeven, oud-staatssecretaris, moet getuigen in zaak-Holleeder

Willem Holleeder werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang. Beeld EPA

Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam woensdag bepaald. Ze zullen vanaf 22 september als getuigen worden opgeroepen. Teeven was als officier van justitie in 2005 betrokken bij strafrechtelijke onderzoeken naar enkele personen die in deze zaak een rol spelen, waaronder de geliquideerde Cor van Hout.

Het hof verwierp verder het verzoek van Willem Holleeders advocaat Sander Janssen om Holleeders zus Astrid psychiatrisch te laten onderzoeken op een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS).

In zijn pleidooi betoogde Janssen vorig jaar dat Astrid mogelijk lijdt aan PTSS, waardoor haar belastende verklaringen niet overeenkomen met de werkelijkheid. Volgens het hof is het aan de rechter om te beoordelen of verklaringen betrouwbaar zijn, en de rechters oordeelden vorig jaar dat dit het geval is.

Mede door de belastende verklaringen van zijn zussen Astrid en Sonja werd Willem Holleeder (62) vorig jaar veroordeeld tot levenslang wegens zijn sturende rol bij een reeks liquidaties. Volgens de rechters vormde hij een crimineel driemanschap met Dino S. en Stanley H. (die in 2011 is geliquideerd).

Aan Holleeder worden vijf moorden toegeschreven, waaronder die op vastgoedmagnaat Willem Endstra, crimineel John Mieremet en Holleeders voormalige ‘bloedgabber’ en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout, tevens de vader van de kinderen van Holleeders zus Sonja.